ADOR ยกเลิกสัญญา แดเนียล NewJeans ฟ้องเรียกค่าเสียหาย ครอบครัว-มินฮีจิน อ้างปั่นข้อมูลเท็จ
แตกหัก! ADOR ยกเลิกสัญญา ‘แดเนียล’ พร้อมฟ้องเรียกค่าเสียหายครอบครัว-มินฮีจิน อ้างปั่นข้อมูลเท็จ ด้าน ‘ฮันนิ’ ยอมถอยกลับค่ายหลังเคลียร์ใจลงตัว ส่วนพี่ใหญ่ ‘มินจี’ ยังไร้ข้อสรุป
ดราม่าร้อนส่งท้ายปีที่ทำเอาเหล่าบันนี่ (Bunnies) ถึงกับช็อก กรณีมหากาพย์ความขัดแย้งภายในค่าย ADOR เดินทางมาถึงจุดแตกหัก โดยเฉพาะกับหนึ่งในสมาชิกอย่าง แดเนียล (Danielle) ที่ล่าสุดทางต้นสังกัดประกาศยกเลิกสัญญาและวางแผนเดินหน้าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย พร้อมเช็กบิลผู้อยู่เบื้องหลัง ในขณะที่สมาชิกคนอื่นเริ่มทยอยกลับเข้าค่าย
วันนี้ (29 ธันวาคม 2568) ทาง ADOR ได้ออกแถลงการณ์ผ่านสื่อเกาหลีใต้ ยืนยันมาตรการขั้นเด็ดขาด ระบุว่า เป็นเรื่องยากที่จะร่วมงานกันต่อในฐานะศิลปินและสมาชิกวง จึงได้แจ้งยกเลิกสัญญากับแดเนียลเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ และ “เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลภายในวันนี้ เพื่อเรียกร้องเบี้ยปรับและค่าเสียหายจากแดเนียล”
แถลงการณ์ของ ADOR ยังระบุถึงสาเหตุที่ทำให้เรื่องราวบานปลายจนนำไปสู่การยกเลิกสัญญาของแดเนียล ชี้เป้าไปที่บุคคลที่สามที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางค่ายเตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายกับสมาชิกในครอบครัวของแดเนียล 1 คน และ มินฮีจิน อดีต CEO โดยกล่าวหาว่าทั้งคู่มีส่วนรับผิดชอบอย่างร้ายแรงในการก่อให้เกิดข้อพิพาทเป็นเหตุให้สมาชิก NewJeans ตีตัวออกห่างและชะลอการกลับมาทำงานร่วมกับค่าย
ADOR ยังได้ทิ้งท้ายถึงเบื้องหลังความขัดแย้งว่า จากการพูดคุยทำให้ทราบความจริงว่า สมาชิกได้รับข้อมูลที่บิดเบือนและเอนเอียงมาเป็นเวลานาน ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อบริษัทจนนำไปสู่การฟ้องร้อง ทั้งทางค่ายและศิลปินที่เหลืออยู่เห็นตรงกันว่า จำเป็นต้องใช้เวลาในการแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและความรักจากแฟนคลับกลับคืนมา จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการแก้ไขความเข้าใจผิดให้หมดสิ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง แม้จะต้องใช้เวลาบ้างก็ตาม
นอกจากนี้ยังได้ตกลงที่จะหาโอกาสชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างข้อพิพาทในภายหลัง โดยขณะนี้กำลังหารือเรื่องช่วงเวลาและวิธีการที่เหมาะสม
ADOR จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เรื่องราวทั้งหมดจบลงด้วยดี และเพื่อให้ NewJeans ได้กลับมาอยู่เคียงข้างแฟนคลับทุกท่านโดยเร็วที่สุด
หลังจากที่ ADOR ชนะคดีในชั้นศาล ซึ่งยืนยันว่าสัญญาของสมาชิกทั้ง 5 คนยังมีผลบังคับใช้ ทางค่ายได้พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ทุกคนกลับมาทำงาน สถานการณ์ล่าสุด แฮริน (Haerin) และ ฮเยอิน (Hyein) ตกลงกลับมาร่วมงานกับ ADOR ผ่านการประกาศไปก่อนหน้านี้
ส่วน ฮันนิ (Hanni) ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเดินทางไปแอนตาร์กติกา และเคยประกาศจะกลับฝ่ายเดียวผ่านทนาย ล่าสุดมีรายงานว่าเธอเดินทางกลับมายังเกาหลีใต้พร้อมครอบครัว หลังจากเจรจาเสร็จสิ้น เธอตัดสินใจเคารพคำตัดสินของศาลและตกลงที่จะเดินหน้าทำกิจกรรมร่วมกับ ADOR ต่อไป
ในส่วนของพี่ใหญ่อย่าง มินจี (Minji) เป็นสมาชิกคนเดียวที่สถานการณ์ยังคลุมเครือ ตามรายงานระบุว่าเธอยังเจรจากับทางค่ายไม่เสร็จสิ้น
ข้อมูลจาก : spotvnews , entertain.naver และ alldoorsoneroom
