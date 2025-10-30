ศาลพิพากษา NewJeans ยกเลิกสัญญาไม่ชอบธรรม ยังเป็นศิลปินเครือ ADOR
ศาลพิพากษาคดี NewJeans ชี้การยกเลิกสัญญาไม่ชอบธรรม ถือว่าเป็นศิลปินในเครือ ADOR ตามเดิม รวมถึงยกฟ้องคดีละเมิดหน้าที่คุ้มครองศิลปินด้วย
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม สำนักข่าว MBIZ รายงานความคืบหน้าคดี NewJeans เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง และต้นสังกัดเดิมคือ ADOR สืบเนื่องจากเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 67 ศิลปินวง NewJeans ได้ประกาศยกเลิกสัญญาแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยอ้างว่าความไว้วางใจกับต้นสังกัด ADOR ได้พังทลายลงแล้ว สืบเนื่องจากที่บริษัทได้ปลด มินฮีจิน อดีต CEO พร้อมชี้ว่าทางต้นสังกัดทั้ง HYBE และ ADOR ไม่มีความตั้งใจที่จะปรับปรุง หรือรับฟังข้อเรียกร้องของพวกเธอ จนกลายเป็นคดีที่ได้รับการจับตาจากกลุ่มแฟนคลับนั้น
ล่าสุดศาลในกรุงโซล พิพากษาว่าการยกเลิกสัญญาดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พร้อมระบุว่า การตรวจสอบและปลด มินฮีจิน อดีตซีอีโอ ADOR เป็นการดำเนินการที่ชอบธรรม และเหตุผลที่ NewJeans อ้างว่าเป็นเหตุเลิกสัญญา ไม่สามารถยอมรับได้ โดยศาลมองว่า มินฮีจิน ยังดำเนินการเพื่อสร้างกระแสสังคมสนับสนุนการแยกวงออกจากค่าย และเป็นการกระทำที่เกินขอบเขตของการคุ้มครองศิลปิน
พร้อมกล่าวอีกด้วยว่า การที่ศิลปินมีฐานแฟนคลับมั่นคงแล้วไม่ได้รับสิทธิ์ในการตัดสินใจด้านบริหาร บุคลากร หรือการผลิตเนื้อหา ไม่อาจถือเป็นการบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาโดยขัดต่อเจตจำนงเสรีได้
โดยศาลยังละเมิดยกฟ้องข้อกล่าวหาละเมิด “หน้าที่คุ้มครองศิลปิน” โดยระบุว่า ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่ยืนยันว่า HYBE ทางค่ายเพลง ได้กระทำการไม่เป็นธรรมหรือขัดขวางการโปรโมตก่อนเดบิวต์ของ NewJeans ตั้งแต่เปิดตัวจนถึงสิ้นปี 2566
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- NJZ (NewJeans) ประกาศพักวง ตามคำสั่งศาล แฟนคลับใจหาย หวั่นถูกครอบงำ
- ศาลตัดสิน NewJeans (NJZ) ห้ามทำกิจกรรม-โปรโมท ระหว่างพิพาทกับ ADOR
- ADOR แจงดราม่า NewJeans เปลี่ยนชื่อวง วอนทุกสื่อเรียกชื่อเดิม ชี้สัญญายังไม่จบ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: