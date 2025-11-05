บันเทิง

แฟนคลับช็อก! NewJeans ส่อพักงานยาวถึง 5 ปี หลังแพ้คดีสัญญาค่าย ADOR

เผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 20:30 น.
แฟนคลับช็อก! NewJeans ส่อพักงานยาว 5 ปี หลังแพ้คดีสัญญาค่าย ADOR

แฟนคลับต่างช็อกหลัง NewJeans แพ้คดีศาล กรณีข้อพิพาทสัญญากับ ADOR ศาลชี้ สัญญายังมีผลถึงปี 2029 แม้ค่ายเตรียมคัมแบ็ก

เกิดข่าวช็อกวงการเคป๊อป เมื่อ 5 สาววง NewJeans ได้แพ้คดีในศาลชั้นต้น ในข้อพิพาทเรื่องสัญญากับค่าย ADOR โดยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา ศาลแขวงกลางกรุงโซลได้มีคำตัดสินชี้ขาดว่า สัญญาระยะยาวระหว่างนิวจีนส์และ ADOR ยังคงมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

คำตัดสินดังกล่าวหมายความว่า สาว ๆ NewJeans จะต้องกลับไปทำกิจกรรมในฐานะศิลปินของ ADOR ต่อไปจนถึงปี 2029 ซึ่งเป็นปีที่สัญญาจะสิ้นสุดลง แต่ถึงอย่างนั้นฝ่าย NewJeans ประกาศยื่นอุทธรณ์โดยทันที โดยให้เหตุผลว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับไปร่วมงานกัน ในเมื่อความสัมพันธ์และความไว้วางใจที่มีต่อ ADOR ได้พังทลายลงไปแล้ว

สมาชิกทั้ง 5 คนของวง NewJeans
ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยว่า เหตุผลที่กลุ่มนิวจีนส์ยกมาอ้างเพื่อขอยกเลิกสัญญา รวมถึงประเด็นความเชื่อใจที่แตกหักนั้น ยังไม่มีน้ำหนักมากเพียงพอในทางกฎหมาย นอกจากนี้ ข้อกล่าวอ้างอื่น ๆ เช่น ประเด็นการเลิกจ้างอดีตซีอีโอ “มินฮีจิน” หรือกรณีภาพถ่ายสมัยเป็นศิลปินฝึกหัดหลุด ก็ไม่ถูกนับรวมเป็นเหตุผลที่เพียงพอในการยกเลิกสัญญาเช่นกัน

ภายหลังการพิจารณาคดี ค่าย ADOR ได้ออกแถลงการณ์ว่า “เราขอขอบคุณการตัดสินใจของศาลอย่างสุดซึ้ง และตอนนี้เราได้เตรียมการทุกอย่างสำหรับการคัมแบ็กอัลบั้มเต็มและกิจกรรมอื่น ๆ ไว้พร้อมแล้ว”

ในทางกลับกัน ตัวแทนกฎหมายของนิวจีนส์โต้แย้งทันทีว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ความเชื่อมั่นไว้วางใจได้พังทลายลงทั้งหมด การกลับไป ADOR จึงเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ และเราวางแผนที่จะต่อสู้คดีนี้อีกครั้งในชั้นอุทธรณ์

ด้วยเหตุนี้ ทำให้มีการคาดการณ์ว่า การต่อสู้คดีในครั้งนี้อาจยืดเยื้อ และหาก NewJeans ยังคงปฏิเสธที่จะกลับไปทำงานกับ ADOR พวกเธออาจจะต้องพักงานยาวไปจนถึงปี 2029 หรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ที่มา: Thirdangle

