หมดอนาคต! จำคุก ‘แทอิล’ อดีต NCT 3 ปี 6 เดือน เซ่นคดีข่มขืน
ศาลฎีกาปฏิเสธคำร้อง สั่งจำคุก ‘แทอิล’ อดีต NCT พร้อมพวก 2 คน คดีล่วงละเมิดทางเพศหญิงต่างชาติ สั่งเข้าคอร์สบำบัด ห้ามทำงานใกล้ชิดเด็ก 5 ปี จบอนาคตวงการบันเทิง
จากดาวรุ่งสู่ผู้ต้องขังคดีอุกฉกรรจ์ กลายเป็นข่าวใหญ่ที่ถูกพูดถึงอีกครั้ง กรณีศาลฎีกาเกาหลีใต้มีคำพิพากษาสั่งจำคุก แทอิล (Taeil) อดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ชื่อดัง NCT เป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน โดยไม่มีการรอลงอาญา จากคดีล่วงละเมิดทางเพศหญิงชาวต่างชาติที่ตกเป็นข่าวดังเมื่อปีที่ผ่านมา ปิดฉากเส้นทางบันเทิงอย่างถาวร
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ศาลฎีกาได้มีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์ของ แทอิล และเพื่อนอีก 2 คน (นายลี และนายฮง) โดยพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้จำคุกจำเลยทั้ง 3 คน ในข้อหากระทำชำเรากึ่งข่มขืนกระทำชำเราโดยมีลักษณะพิเศษ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยกรณีพิเศษเกี่ยวกับการลงโทษอาชญากรรมทางเพศ
สำหรับข้อหาดังกล่าว กฎหมายเกาหลีระบุถึงการกระทำล่วงละเมิดทางเพศที่กระทำโดยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือโดยผู้ที่พกพาอาวุธ ต่อผู้ที่ไม่สามารถขัดขืนได้
ศาลระบุเหตุผลในการตัดสินโทษหนักครั้งนี้ว่า จำเลยทั้ง 3 คน อาศัยจังหวะที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ในภาวะมึนเมาและไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ ลงมือก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งการกระทำดังกล่าวสร้างความบอบช้ำทางจิตใจอย่างรุนแรงให้กับเหยื่อที่อยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย
นอกจากโทษจำคุก 3 ปี 6 เดือน แล้ว ศาลยังมีคำสั่งเพิ่มเติม ได้แก่ ต้องเข้ารับการบำบัดรักษาพฤติกรรมความรุนแรงทางเพศ เป็นเวลา 40 ชั่วโมง และ ห้ามทำงานในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน หรือผู้พิการ เป็นเวลา 5 ปี
เหตุการณ์นี้สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2024 แทอิลและพวกถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศหญิงชาวต่างชาติขณะมึนเมา โดยตำรวจเริ่มสอบสวนแทอิลครั้งแรกในเดือนมิถุนายน และเรียกตัวมาสอบปากคำในเดือนสิงหาคม
กระทั่งเดือนตุลาคม 2024 ต้นสังกัด SM Entertainment ประกาศยุติสัญญากับแทอิลทันที หลังทราบเรื่องข้อกล่าวหา ระบุว่า “เรื่องนี้มีความร้ายแรงมากจนไม่สามารถให้ทำกิจกรรมร่วมกับวงได้อีกต่อไป”
ต่อมาเดือนกรกฎาคม 2025 ศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก 3 ปี 6 เดือน โดยชี้ว่าจำเลยฉวยโอกาสก่อเหตุซ้ำ ในเดือนตุลาคม ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนยกคำร้องจำเลย ล่าสุดศาลฎีกาปฏิเสธคำร้องฎีกาด้วยเหตุผลทางกระบวนการ และยืนยันโทษจำคุกตามเดิม
ข้อมูลจาก : koreajoongangdaily
