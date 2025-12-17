ใส่นัวของจริง! ส.ส.เม็กซิโก หยุมหัวกันกลางสภา ปมยุบหน่วยงานตรวจความโปร่งใส
เรียกว่าเดือดคงน้อยไป เมื่อ ส.ส.เม็กซิโก ก่อจลาจลในสภา ถึงขั้นหยุมหัวกัน รวมถึงการใช้กำลังรูปแบบอื่น จากปมการสั่งยุบหน่วยงานตรวจสอบความโปร่งใสของเมือง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (15 ธันวาคม) ระหว่างการประชุมสภาเมืองเม็กซิโกซิตี้ ก่อนที่จะไปสู่การใช้กำลังกันของสมาชิกสภาทั้งสองฝ่าย หลังจากฝ่ายค้านออกมารวมตัวกันเพื่อประท้วงการยุบหน่วยงานตรวจสอบความโปร่งใสของเมือง
เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้ได้อย่างชัดเจนจากกล้องในห้องประชุม เผยให้เห็นวินาทีที่ความขัดแย้งเปลี่ยนเป็นความรุนแรงเพียงไม่กี่วินาที โดยต้นตอความวุ่นวายนี้เริ่มขึ้นระหว่างการอภิปรายเรื่องการยุบสถาบันความโปร่งใสของเม็กซิโกซิตี้ โดยพรรคฝ่ายค้าน (พรรค National Action Party) ได้รวมตัวกันยึดพื้นที่หน้าโพเดียมเพื่อประท้วง
เริ่มจากสมาชิกหญิงรายหนึ่งคว้ามือของอีกฝ่าย ทำให้อีกฝ่ายสะบัดออกและใช้ศอกถุ้งเข้าที่หน้าท้อง จากนั้นการตอบโต้ก็รุนแรงขึ้นเมื่อมีการตบเข้าที่ข้างหลังและจบลงด้วยการ “จิกหัว” กันอย่างดุเดือด ขณะที่สมาชิกชายพยายามเข้าไปแกะมือที่จิกผมออก
A debate on transparency laws descended into chaos during Mexico City’s congressional session on Monday, with opposition parliamentarians exchanging blows. The session was suspended, and the ruling coalition later approved the reforms. pic.twitter.com/pCDxmKFDJa
— The Associated Press (@AP) December 17, 2025
แต่สถานการณ์กลับแย่ลงเมื่อสมาชิกคนอื่นๆ กรูเข้าไปสมทบ ทั้งผลักและยื้อยุดฉุดกระชากกันจนวุ่นวายไปทั้งหน้าบัลลังก์ ท่ามกลางสายตาเพื่อนสมาชิกที่ยืนหยัดมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปกันถ้วนหน้า
โดยทางฝ่ายค้านกล่าวหาว่า “พรรคโมเรนา” (พรรครัฐบาล) ผิดข้อตกลงในการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบความโปร่งใสชุดใหม่ จึงเป็นที่มาของการประท้วงครั้งนี้
เมื่อสถานการณ์คุมไม่อยู่และเสียงตะโกนด่าทอดังระงมไปทั่วห้อง ประธานในที่ประชุมจึงสั่งระงับการประชุมทันที และมีรายงานว่าต้องย้ายไปประชุมต่อในสถานที่อื่นเพื่อให้การพิจารณากฎหมายดำเนินต่อไปได้
