ใส่นัวของจริง! ส.ส.เม็กซิโก หยุมหัวกันกลางสภา ปมยุบหน่วยงานตรวจความโปร่งใส

เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 16:44 น.
เรียกว่าเดือดคงน้อยไป เมื่อ ส.ส.เม็กซิโก ก่อจลาจลในสภา ถึงขั้นหยุมหัวกัน รวมถึงการใช้กำลังรูปแบบอื่น จากปมการสั่งยุบหน่วยงานตรวจสอบความโปร่งใสของเมือง

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (15 ธันวาคม) ระหว่างการประชุมสภาเมืองเม็กซิโกซิตี้ ก่อนที่จะไปสู่การใช้กำลังกันของสมาชิกสภาทั้งสองฝ่าย หลังจากฝ่ายค้านออกมารวมตัวกันเพื่อประท้วงการยุบหน่วยงานตรวจสอบความโปร่งใสของเมือง

เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้ได้อย่างชัดเจนจากกล้องในห้องประชุม เผยให้เห็นวินาทีที่ความขัดแย้งเปลี่ยนเป็นความรุนแรงเพียงไม่กี่วินาที โดยต้นตอความวุ่นวายนี้เริ่มขึ้นระหว่างการอภิปรายเรื่องการยุบสถาบันความโปร่งใสของเม็กซิโกซิตี้ โดยพรรคฝ่ายค้าน (พรรค National Action Party) ได้รวมตัวกันยึดพื้นที่หน้าโพเดียมเพื่อประท้วง

เริ่มจากสมาชิกหญิงรายหนึ่งคว้ามือของอีกฝ่าย ทำให้อีกฝ่ายสะบัดออกและใช้ศอกถุ้งเข้าที่หน้าท้อง จากนั้นการตอบโต้ก็รุนแรงขึ้นเมื่อมีการตบเข้าที่ข้างหลังและจบลงด้วยการ “จิกหัว” กันอย่างดุเดือด ขณะที่สมาชิกชายพยายามเข้าไปแกะมือที่จิกผมออก

แต่สถานการณ์กลับแย่ลงเมื่อสมาชิกคนอื่นๆ กรูเข้าไปสมทบ ทั้งผลักและยื้อยุดฉุดกระชากกันจนวุ่นวายไปทั้งหน้าบัลลังก์ ท่ามกลางสายตาเพื่อนสมาชิกที่ยืนหยัดมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปกันถ้วนหน้า

โดยทางฝ่ายค้านกล่าวหาว่า “พรรคโมเรนา” (พรรครัฐบาล) ผิดข้อตกลงในการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบความโปร่งใสชุดใหม่ จึงเป็นที่มาของการประท้วงครั้งนี้

เมื่อสถานการณ์คุมไม่อยู่และเสียงตะโกนด่าทอดังระงมไปทั่วห้อง ประธานในที่ประชุมจึงสั่งระงับการประชุมทันที และมีรายงานว่าต้องย้ายไปประชุมต่อในสถานที่อื่นเพื่อให้การพิจารณากฎหมายดำเนินต่อไปได้

อ้างอิง : www.foxnews.com

 

