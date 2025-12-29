พล.อ.ชัยพฤกษ์ รุดเยี่ยยมแนวหน้า ประกาศชัดแผ่นดินที่เหยียบ เป็นของลูกหลานชั่วกัลปวสาน
เสธ.ทบ. เลขาธิการ กอ.รมน. ลงพื้นที่เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลแนวหน้า ณ ปราสาทตาควาย และ เนิน 350 ก่อนย้ำชัด “ที่ที่เราเหยียบ แผ่นดินที่เรายืน จะเป็นของลูกหลานเราตราบชั่วกัลปาวสาน”
จากผลจากการประชุม GBC เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะอนุญาตให้พลเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบกลับไปยังบ้าน และประกอบอาชีพตามปกติในพื้นที่ภายในฝั่งของตนเองโดยเร็วที่สุด โดยปราศจากการขัดขวาง ปลอดภัย และมีศักดิ์ศรี ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์ ทั้งสองฝ่ายได้วางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ไม่มีการยิง ไม่ปรากฎการปฏิบัติที่เป็นการยั่วยุ สถานการณ์มีทิศทางที่ดีขึ้น ดังนั้นประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาให้ปฏิบัติตามแผนที่จังหวัดกำหนด และหากพบวัตถุระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัย ให้แจ้งผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, เจ้าพนักงานตำรวจ, หน่วยทหารในพื้นที่ หรือแจ้งสายด่วนความมั่นคง กอ.รมน. 1374 ได้ทันที หลังจากนี้ ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการ หรือเพจประชาสัมพันธ์ของกองทัพภาคที่ 2
ขณะเดียวกัน พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสธ.ทบ. เลขาธิการ กอ.รมน. ลงพื้นที่เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลแนวหน้า ณ ปราสาทตาควาย และ เนิน 350 พร้อมกล่าวสดุดีความเสียสละของทหารกล้าที่ทุ่มเทรักษาผืนแผ่นดินไทยเพื่อส่งต่อความมั่นคงให้ลูกหลานไทยสืบไป
“ผมขอยืมคำน้องๆ ทหารหาญในแนวหน้ามาใช้”
” ที่ๆ เราเหยียบ แผ่นดินที่เรายืน จะเป็นของลูกหลานเราตราบชั่วกัลปาวสาน “
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- กองทัพตอบ ชาวกัมพูชากลับเข้าบ้านหนองจานไม่ได้ ตามข้อตกลงหยุดยิง
- ทรัมป์ ชื่นชม ไทย-กัมพูชา เซ็นหยุดยิง อัด UN ไร้ประสิทธิภาพ
- ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมเฝ้าระวังแม้มีข้อตกลง “หยุดยิง” ไทย–กัมพูชาแล้ว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: