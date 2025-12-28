ข่าวการเมือง

รักชนก เคลื่อนไหวหลัง “สุชาติ” รับ “เจน” เป็นที่ปรึกษา ซัดส้มเตรียมสูญพันธุ์ยกเมืองชล

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 28 ธ.ค. 2568 17:52 น.| อัปเดต: 28 ธ.ค. 2568 17:55 น.
256
ไอซ์รักชนกเจนญานปรีดส์
แฟ้มภาพ

สุชาติ ชมกลิ่น ยอมรับ เจน ญาณปรีดส์ ที่บุกไล่ ไอซ์ รักชนก เป็นที่ปรึกษาตนเองจริง เปิดปมเดือดบอกไปทำปากจู๋ใส่ก่อน ด้านอดีตสส.กทม.ตัวตึงพรรคส้ม โผล่ซ้ำแผลอดีตรมว.แรงงาน

สนามเลือกตั้งเมืองชลบุรีระอุตั้งแต่วันแรก! เมื่อกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์หลังเกิดเหตุการณ์ปะทะคารมอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคภูมิใจไทยและแกนนำพรรคประชาชน นำโดย “ไอซ์” รักชนก ศรีนอก ที่เดินทางมาช่วยหาเสียงให้ผู้สมัคร สส.ชลบุรี

ชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก คือการปรากฏตัวของ “เจน ญาณปรีดส์” หรือ น.ส.วิริษนันท์ ศรีบวรธนกิตติ์ ซึ่งโลกโซเชียลขุดพบว่าเป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเจ้าของพื้นที่ชลบุรี เขต 1

ล่าสุด นายสุชาติ หรือ “เสี่ยเฮ้ง” ได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อถึงกรณีดังกล่าวแบบตรงไปตรงมา โดยยอมรับว่า น.ส.วิริษนันท์ เป็นที่ปรึกษาจริง และทำงานร่วมกันมาตั้งแต่สมัยอยู่กระทรวงแรงงาน แต่ย้ำว่าเป็นที่ปรึกษาทั่วไปที่ไม่มีเงินเดือน และมาในฐานะ “กองเชียร์” ที่รักในผลงาน

นายสุชาติ เล่าเหตุการณ์อีกด้านว่า ในวันนั้นตนเองยังเข้าไปทักทายและถ่ายภาพกับ น.ส.รักชนก ตามปกติในฐานะเจ้าบ้าน แต่เหตุการณ์เริ่มบานปลายหลังจากตนขึ้นรถกลับไปแล้ว

“ผมจะบอกให้ว่าคนสติดี ๆ เขาไม่ทำกันหรอกครับ คุณไอซ์ไปทำปากจู๋ใส่กองเชียร์ผมก่อน ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าคนกลุ่มนี้เขาไม่ชอบพรรคส้ม พอโดนแหย่อารมณ์มันก็ขึ้น ผมจะไปตักเตือนเขาได้ยังไง ในเมื่อคนเป็นพันขนาดนั้น” นายสุชาติกล่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR

อย่างไรก็ดีหลังออกมาชี้แจงดังกล่าว ฝั่งของไอซ์ รักชนก อดีตสส.กทม.พรรคประชาชน ยังคงตามไล่บี้ประเด็นนี้ต่อ ด้วยารเขียนข้อความผ่านโซเชียลว่า “ไม่ต้องเดากันแล้วฮะ ว่าจ้างไม่จ้าง เกณฑ์หรือไม่เกณฑ์มาพี่เฮ้ง สุชาติ ชมกลิ่น เฉลยด้วยตัวเองเลย ยอมรับแล้วว่า คุณเจน ญาณปรีดส์ ที่มาพร้อมกับกลุ่มเพื่อน 3-4 คน บุกไล่ไอซ์เมื่อวาน เพื่อสร้างภาพว่า คนชลบุรีไม่สนับสนุนพรรคประชาชน เป็นที่ปรึกษาของตัวเองจริง”

นอกจากนี้เจ้าตัวยังอัดคลิปพร้อมกับถามกลับไปยังอีกฝ่ายว่า ที่อ้างไม่พอใจที่ทำปากลักษณะดังกล่าวนั้น เป็นแบบไหนแน่ เพราะจะได้ระวังและไม่ทำท่าทางอย่างที่อีกฝ่ายไม่พอใจอีกสืบไปในอนาคตด้วย

“ขอโทษที่ไอซ์ทำปากจู๋ พอแล้ว ไม่เอาแล้ว เลิกแล้ว พี่สมควรได้รับความเคารพจริง ๆ” แคปชั่นล่าสุดของรักชนก ศรีนอก เมื่อ 28 ธ.ค.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ล่าสุด น.ส.วริษนันท์ ศรีบวรธนกิตติ์ หรือ “เจน ญาณปรีดส์ ” ออกมาตอบกลับประเด็นอัดคลิปของไอซ์ รักชนก แล้ว โดยระบุว่า วันนี้ (28 ธ.ค.) ยุ่งมากคร่า พรุ่งนี้มาไลฟ์ตอบทุกปลาเก็น ขอบคุณเพื่อนๆที่แสดงความห่วงใยทุกท่านเจนทำธุระอีกนิดเดียวจะเสร็จแล้ว 2ทุ่มคืนวันจันทร์มาไลฟ์กันทุกประเด็น #ไอซ์ #ตั้งอาชีวะ”

สำหรับวริษนันท์ หรือ เจน เป็นที่รู้จักจากบทบาทแอดมินเพจ “เชียร์ลุง” หลายคนเรียกเธอว่าแอดมินเจน โดยเมื่อปี 2564 ทีมข่าวท็อปนิวส์มีโอกาสสัมภาษณ์เจ้าของเพจเชียร์ลุง ตัวจริง- เสียงจริง ที่ถึงแม้จะถูกกล่าวหาเป็นหน้าม้ารับเงินจากรัฐบาลมาเปิดเพจเชียร์ ทว่าแท้จริงแล้วทุกคอนเทนต์ ทุกการขับเคลื่อน และเงินทุกบาททุกสตางค์ ไม่เคยได้รับการสนับสนุนใดๆ จากรัฐบาลโดยสิ้นเชิง

เมื่อถามแอดมินเจน ว่า “ทำไมถึงรักลุงตู่” และคำถามที่ได้ตอบกลับมา คือ เจนรู้สึกมาตลอดว่า “ลุงตู่” เป็นบุคคลที่น่ายกย่อง และมีความเสียสละ เจน มองว่าชีวิตส่วนตัวท่านที่ผ่านมาก็มีความสุขสมบูรณ์ดีและไม่จำเป็นต้องยึดอำนาจเมื่อครั้งปี 2557 แต่เพราะท่านเป็นทหารพระราชา – ทหารเสือราชินี ท่านจึงซึมซับ ความเสียสละมาจากล้นเกล้าทั้ง 2 พระองค์.

Sribawontanakit Jen Yanpis Warisanun
ภาพ Facebook @Warisanun.S
แฟ้มภาพ Facebook @nanaicez112
แฟ้มภาพ Facebook @nanaicez112
แฟ้มภาพ Facebook @nanaicez112

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

