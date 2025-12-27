บันเทิง

TERO Radio ประกาศปิดตำนาน 35 ปี ถ้าไม่จัดชาร์ตอีก ทิ้งทวนอันดับ 1 ด้วยศิลปินคนนี้

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 27 ธ.ค. 2568 13:26 น.| อัปเดต: 27 ธ.ค. 2568 13:31 น.
teroradio ปิดกิจการ
แฟ้มภาพ

ถึงเวลาเปลี่ยน ! เพจ HITZ Thailand สถานีวิทยุ สังกัด BEC-TERO ENTERTAINMENT เผยแพร่ประกาศ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ขอประกาศยุติกิจการอย่างเป็นทางการ ในสิ้นปี 2568 หลังสร้างความสุขความบันเทิงมายาวนานกว่า 35 ปี หากไม่มีการจัดอันดับเพลงฮิต จะปิดตำนานชาร์ตอันดับ 1 ด้วยศิลปินคนนี้

วันนี้ (27 ธ.ค.68) บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ขอประกาศยุติกิจการอย่างเป็นทางการ ในสิ้นปี 2568 โดยเนื้อหาในจดหมายเปิดผนึกระบุว่า “เราพยายามอย่างเต็มที่กับการเผชิญความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยแนวโน้มส่วนพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ความท้าทายนี้ยากจะก้าวผ่าน”

บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริง ที่ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่ทรงคุณค่า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้ฟังทุกท่านทั้งในไทยและทั่วโลก ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางมาตลอด 35 ปีแห่งความสุข ความทรงจำดีดี และเสียงดนตรี

กำลังใจและความผูกพันของทุกท่านมีความหมายต่อเราเป็นอย่างยิ่ง แม้วันนี้เราจะปิดฉากบทหนึ่งลง แต่เรายังคงมองไปข้างหน้าด้วยความภาคภูมิใจ และมีความหวังต่อโอกาสใหม่ๆ ที่กำลังจะมาถึงในอนาคต

“ขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด”

ขณะที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ INK INDEX by Fofoflint โพสต์ข้อความหลังทราบข่าวใจหายดังกล่าวด้วยว่า “เทโร เรดิโอ (Tero Radio) เจ้าของวิทยุออนไลน์ Hitz Thailand ประกาศยุติกิจการ หลังดำเนินการมากว่า 35 ปี จากยุคเริ่มต้นภายใต้ชื่อ 95.5 Virgin Hitz ซึ่ง ณ ขณะนี้ เพลงเล่าให้ฟังได้นะ ของศิลปิน อิ้งค์ วรันธร เป็นเพลงที่ได้อันดับ 1 จาก HITZ THAILAND CHART SHOW ในขณะนี้”

“หากสัปดาห์นี้ไม่มีการจัดอันดับต่อ จะถือเป็นการปิดตำนาน chart อันดับ 1 ด้วยคุณอิ้งค์ครับ”.

หนังสือแถลง TERO Radio ประกาศยุติกิจการ
ภาพ Facebook @HITZ.TH
ink waruntorn เพลง
ภาพ Facebook @Ink Waruntorn
ภาพ Facebook @Ink Waruntorn
อิ๊งค์วรันธร ธันวาคม 25
ภาพ Facebook @Ink Waruntorn
ink waruntorn เพลงดัง
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

