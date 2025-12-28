บันเทิง

เปิดภาพ “ดร.เสรี วงษ์มณฑา” คนใกล้ชิดอัปเดตอาการ เผยกอดตุ๊กตาพระราชทานไม่ห่าง

เผยแพร่: 28 ธ.ค. 2568 16:57 น.
344
ดรเสรีวงษ์มณฑาป่วย
แฟ้มภาพ

เปิดภาพ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา พร้อมอัปเดตอาการล่าสุดหลัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ คนใกล้ชิดไปเยี่ยมเผยกอดตุ๊กตาในหลวงไม่ยอมให้ห่างกาย

ความคืบหน้าอาการป่วยของ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านการสื่อสารมวลชนชื่อดังวัย 76 ปี ซึ่งตรวจพบว่ามีอาการเนื้องอกในสมองและปวดศีรษะอย่างรุนแรง ล่าสุดมีการเปิดเผยภาพและข้อมูลอัปเดตล่าสุด หลังจากเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2568 ที่ผ่นามา ผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊ก “สุริยา เยาวสังข์” ได้มีการเปิดภาพล่าสุดของดร.เสรี กำลังใจยังดีมากๆ แถมยังกอดตุ๊กตาพระราชทานจากในหลวงฯ ไม่ยอมห่าง

“วันนี้ไปเยี่ยมพี่อี๊ดมา แกกอดตุ๊กตาพระราชทานจากในหลวงไม่ยอมห่างเลย ยังทรงรับพี่อี๊ดไว้ในพระเมตตาอีกด้วย กำลังใจแกดีมาก ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับ ดร.เสรี ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมทั้งพระราชทานตุ๊กตาที่มีข้อความว่า “Feel Better Soon” เพื่อเป็นกำลังใจให้หายจากอาการป่วยโดยเร็ว ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่ ดร.เสรี และครอบครัวเป็นอย่างมาก

โดยก่อนหน้านี้ “ต๊อบ” วุฒินันท์ นาฮิม ผู้ประกาศข่าว เคยลงคลิปวิดีโอของ ดร.เสรี เมื่อ 25 ธ.ค.ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับเทศกาลคริสต์มาส โดยเผยให้เห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มพร้อมกับตุ๊กตาพระราชทาน (ดูคลิป).

ต๊อบ วุฒินันท์ นาฮิม อัปเดตอาการด็อกเตอร์เสรี วันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2568
ภาพ Facebook @ต๊อบ วุฒินันท์ นาฮิม
Assoc Prof Dr Seri
แฟ้มภาพ Fb. @wootthinanfanpage
สุริยา เยาวสังข์
ภาพ Facebook @สุริยา เยาวสังข์
seri.wongmonta
ภาพ Facebook @seri.wongmonta

