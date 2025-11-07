ประวัติ จินนี่ ยศสุดา ลูกสาวหญิงหน่อย รับ สนใจงานการเมือง
ทำความรู้จัก จินนี่ ยศสุดา ทายาทคุณหญิงสุดารัตน์ ประวัติการศึกษา ดีกรีเกียรตินิยม จุฬาฯ เผยสนใจร่วมงานการเมืองกับ ไทยสร้างไทย
ชื่อของ จินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ กลับมาอยู่ในความสนใจของคอการเมืองอีกครั้ง หลังจากช่วงต้นปี 2568 เธอได้ให้สัมภาษณ์สื่อถึงความสนใจที่จะเข้ามาทำงานการเมืองอย่างเต็มตัวมากขึ้น ในการเลือกตั้งครั้งหน้า
ประวัติ จินนี่ ยศสุดา
จินนี่ ยศสุดา เกิดเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2542 ปัจจุบันอายุ 26 ปี เป็นบุตรสาวคนเล็กของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กับ นายสมยศ ลีลาปัญญาเลิศ
ด้านการศึกษา จบระดับมัธยมศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (BBA หลักสูตรนานาชาติ) จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างศึกษาที่จุฬาฯ เธอเคยสร้างผลงานคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศ ในโครงการแข่งขันแผนธุรกิจ L’Oréal Brandstorm 2019
นอกจากนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ ยังเคยเปิดเผยว่า จินนี่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสถาบันชั้นนำระดับโลกหลายแห่ง อาทิ University of Oxford, London Business School (LBS) และ Columbia University
เส้นทางการเมือง
จินนี่ เริ่มเข้ามาสัมผัสงานการเมืองในฐานะทีมงานเบื้องหลัง โดยร่วมเป็น “ทีมผู้ว่าฯ ไทยสร้างไทย” ช่วยหาเสียงให้กับ น.อ.ศิธา ทิวารี ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2565
ต่อมาในการเลือกตั้งใหญ่ปี 2566 เธอได้รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคไทยสร้างไทย และได้ขึ้นเวทีปราศรัยช่วยพรรคเป็นครั้งแรก
จุดยืนล่าสุด สนใจการเมืองแต่ไม่ยึดติด
ล่าสุด ในช่วงต้นปี 2568 จินนี่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน โดยตอบรับเป็นครั้งแรกว่า “สนใจทำงานการเมือง” ร่วมกับพรรคไทยสร้างไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้า
อย่างไรก็ตาม เธอยังไม่ได้ยืนยันรูปแบบว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือจะเน้นการทำงานเชิงนโยบายอยู่เบื้องหลัง
จินนี่ ย้ำจุดยืนสำคัญว่า “ตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เป้าหมายชีวิตหลัก” และมองว่า “ตำแหน่งไม่ควรเป็นมรดก” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ต้องการเน้นเนื้องานและความสามารถ มากกว่าการสืบทอดทางชื่อเสียงของครอบครัว
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 68 ทางด้านของเพจ Drama-addict ก็ได้เปิดเผยว่า “น้องจินนี่ ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ มีความสนใจอยากเข้าสู่เส้นทางการเมือง” พร้อมกับแชร์ข้อมูลจากเฟสบุ๊ก เพจ Thapanee Eadsrichai ที่ระบุอีกว่า
“วันนี้หลายพรรคเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.ที่ไทยสร้างไทย คุณหญิงสุดารัตน์ ควงน้องจินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ มาให้สัมภาษณ์ เลยต้องถามตรงๆว่า สนใจงานการเมืองแล้วหรือ !! คุณแม่บอกว่างานการเมืองไม่ใช่มรดก ถ้าสนใจต้องถามเจ้าตัว เลยถามน้องจินนี่ ว่าสนใจแล้วใช่หรือไม่
จินนี่ ตอบครั้งแรก สนใจการเมือง พร้อมอาสามาทำงานการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้ากับพรรคไทยสร้างไทย ส่วนจะลงสมัคร สส.เลยหรือไม่ ยังอุบ บอกว่า เดี๋ยวรอดูค่ะ”
สำหรับใครที่อยากติดตามเส้นทางการเมืองของ จินนี่ สามารถเข้าไปติดตามได้ที่อินสตาแกรม @jinnieyy ได้เลยนะครับ
