ข่าวการเมือง

ฮือฮา ‘ใหม่ ไอน้ำ’ ว่าที่ผู้สมัคร สส.บุรีรัมย์ พรรคเพื่อไทย ขอลุยสนามเลือกตั้ง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 16:01 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 16:02 น.
66
ใหม่ ไอน้ำ ว่าที่ผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย เขต 5 บุรีรัมย์

พรรคเพื่อไทยเปิดตัว ‘ใหม่ ไอน้ำ’ ว่าที่ผู้สมัคร สส.บุรีรัมย์ เขต 5 ขอโอกาสรับใช้ พร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะ ลุยเลือกตั้ง 69 ชนแชมป์เก่าจากภูมิใจไทย

กลิ่นอายการเลือกตั้งครั้งใหม่ปี 2569 เริ่มคึกคักขึ้น บรรดาพรรคใหญ่ต่างเริ่มขยับตัววางหมาก วางตัวผู้สมัครกันมากมาย แต่ที่ทำเอาแฟนเพลงและชาวบุรีรัมย์ต้องขยี้ตาดูอีกครั้ง คือ บิ๊กเซอร์ไพรส์จากพรรคเพื่อไทย คราวนี้ถึงคิวของ ใหม่ สุขเดชะ หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ ใหม่ มือกลองวงไอน้ำ อดีตวงป็อปร็อกขวัญใจวัยรุ่น ที่ขอผันตัวจากเวทีคอนเสิร์ตมาขึ้นเวทีปราศรัย ลุยสนามการเมืองเต็มตัว

ใหม่ สุขเดชะ ได้ทำการเปิดเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำตัวกับพี่น้องประชาชน โดยประกาศชัดเจนว่าจะลงชิงชัยในศึกเลือกตั้ง ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย เขต 5 บุรีรัมย์ ได้แก่ อำเภอพุทไธสง อำเภอนาโพธิ์ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และอำเภอคูเมือง

การลงสนามครั้งนี้ของอดีตมือกลองคนดังถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่ง เพราะหากย้อนดูสถิติจากการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 พื้นที่เขต 5 บุรีรัมย์ ถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญของ นายโสภณ ซารัมย์ จากพรรคภูมิใจไทย

อย่างไรก็ดี เจ้าตัวโพสต์ข้อความถึงประชาชน หากมีข้อเสนอแนะใด ๆ สามารถแนะนำเข้ามาได้ ระบุว่า “แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ แนะนำได้นะครับ”

ใหม่ วงไอน้ำ ปิดตัวลงสมัคร สส.บุรีรัมย์ เขต 5 พรรคเพื่อไทย
ภาพจาก Facebook : ใหม่ ไอ..น้ำ
ใหม่ วงไอน้ำ-2
ภาพจาก Facebook : ใหม่ ไอ..น้ำ
ใหม่ วงไอน้ำ
ภาพจาก Facebook : ใหม่ ไอ..น้ำ
ใหม่ วงไอน้ำ-3
ภาพจาก Facebook : ใหม่ ไอ..น้ำ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สรุปดราม่า เหมย หมึกเป็น จับได้ผัวเล่นชู้เด็กในร้าน หลุดคลิปคาตา ยืนจกกันนัวบ บันเทิง

สรุปดราม่า เหมย หมึกเป็น จับได้ผัวเล่นชู้เด็กในร้าน หลุดคลิปคาตา ยืนจกกันนัว

12 นาที ที่แล้ว
ใหม่ ไอน้ำ ว่าที่ผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย เขต 5 บุรีรัมย์ ข่าวการเมือง

ฮือฮา ‘ใหม่ ไอน้ำ’ ว่าที่ผู้สมัคร สส.บุรีรัมย์ พรรคเพื่อไทย ขอลุยสนามเลือกตั้ง

26 นาที ที่แล้ว
ศาลอุทธรณ์ ยกคำร้อง ฟื้นฟูกิจการ JKN ของแอน จักรพงษ์ เหตุผิดนัดหุ้นกู้ ข่าว

ศาลอุทธรณ์ ยกคำร้อง ฟื้นฟูกิจการ JKN ของแอน จักรพงษ์ เหตุผิดนัดหุ้นกู้

34 นาที ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฉลองพระองค์กิโมโนตัดเย็บจากไหมไทย ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฉลองพระองค์ชุดกิโมโน ตัดเย็บจากผ้าไหมไทย สวยสง่างามเลอค่า

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ปปง.-ซีไอบี ยึดเรือยอชท์ ATLAS ของเมีย เบน สมิธ แฉเส้นทางเงินสีเทาโยงสแกมเมอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เดือดจัดซัดแฟนคลับ ชาล็อต บันเทิง

ณวัฒน์ ฟาดไม่ยั้ง แฟนคลับ ‘ชาล็อต’ เพ้อเจ้อ ปมขู่ฟ้องกรมแรงงาน อ้างถูกใช้งานหนัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แป้งสามป๋องซาวในชุดซานตี้สุดเซ็กซี่ที่ทำให้หนุ่มๆ ใจละลาย บันเทิง

เปิดเซตภาพ แป้งสามป๋องซาว สวมชุดซานตี้ สวยแซ่บ จนต้องร้องขอชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มขี่ จยย.ไม่ติดป้าย เจอตำรวจเรียกตรวจ โป๊ะแตก เจอหมายจับ &quot;คดีพ่นสีกำแพง&quot; ข่าว

หนุ่มขี่ จยย.ไม่ติดป้าย เจอตำรวจเรียกตรวจ โป๊ะแตก เจอหมายจับ “คดีพ่นสีกำแพง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอนช่วย สาวไทย ติดคุกไต้หวัน โรคหัวใจกำเริบค รัฐ 2 ปท.โยนไปมา จนเนรเทศกลับไทยล่าช้า ข่าว

วอนช่วย สาวไทย ติดคุกไต้หวัน โรคหัวใจกำเริบค รัฐ 2 ปท.โยนไปมา จนเนรเทศกลับไทยล่าช้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กาน เวลไฟร์ ให้สัมภาษณ์อ้างว่าเป็นเหตุพลั้งมือในคดีที่เกาะช้าง ข่าวอาชญากรรม

เปิดคำสารภาพ กาน เวลไฟร์ อ้าง แค่พลั้งมือ ย้อนนาทีจนมุมใต้สะพาน เกาะช้าง หลัง ตร.ปูพรมล่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ข่าวการเมือง

ธรรมนัส พูดแล้ว สัมพันธ์ เบน สมิธ สาเหตุฉะ อภิสิทธิ ทำไมต้องฟ้อง รังสิมันต์ โรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกมส์

อาลัย “Epic Gamer Grandma” คุณยายเกมเมอร์คนดังใน TikTok เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย 78 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม-เต๊นท์ หลุดใบ้นางเอกซุปตาร์รีเทิร์นแฟนเก่า บันเทิง

วงใน หลุดใบ้ ซุปตาร์รีเทิร์นแฟนเก่า ครองโสดนาน จ่อสวีตญี่ปุ่น ลุ้นข่าวดีสวมแหวน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ก้อง ห้วยไร่” เปิดใจซึ้งถึง “โอม Cocktail” หลังจบคอนเสิร์ตทัวร์ 77 จังหวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แข้งไทยลีก 3 สุดทน โพสต์เดือด นักตะกร้อทีมชาติไทย ยืมเงิน 5 แสน รับปากจบซีเกมส์คืน สุดท้ายหายเงียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอปลาย พรายกระซิบ ไหว้ขอโทษสังคมเกี่ยวกับคำทำนายไทย-กัมพูชา บันเทิง

หมอปลาย ขอโทษ ทำนายไทย-กัมพูชา จนทัวร์ลง วอนสังคมขอโอกาสแก้ตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงทรัพย์ฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2569 เปิดให้เข้า อุทยาน-สวนสัตว์ฟรี ทั่วไทย ข่าว

กระทรวงทรัพย์ฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2569 เปิดให้เข้า อุทยาน-สวนสัตว์ฟรี ทั่วไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ยายหนิง เปิดบ้านที่ อเมริกา ครอบครัวอพยพไป 40 ปี ชีวิตนักสู้ จนมีวันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คิมยองแด กูรู K-POP เสียชีวิตกะทันหันในวัย 47 ปี ข่าวต่างประเทศ

ใจหาย คิมยองแด นักวิจารณ์เพลง เสียชีวิตกะทันหัน วัยเพียง 47 ปี ไม่ทราบสาเหตุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บขส. แจ้งหยุดเดินรถ 5 เส้นทางสายใต้ หลังฝนตก-น้ำท่วมสูงพื้นที่ อ.หาดใหญ่-1 ข่าว

ด่วน! บขส. แจ้งผู้โดยสาร “เหนือ-อีสาน” ให้ย้ายจุดขึ้นรถใหม่ ช่วง 26-30 ธ.ค. นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ซานตาคลอส ขี่กวางเรนเดียร์ แจกของขวัญ 6 พันล้านชิ้นทั่วโลก คริสต์มาส 2025 ไลฟ์สไตล์

ถ่ายทอดสด ซานตาคลอส ขี่กวางเรนเดียร์ แจกของขวัญ 6 พันล้านชิ้นทั่วโลก คริสต์มาส 2025

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กรรมสนอง? เฒ่าหื่นข่มขืนเด็ก 5 ขวบ ตายคาคุก หลังรับโทษเพียงไม่กี่เดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตุรกีพบกล่องดำ เหตุเครื่องบินผู้บัญชาการทหารลิเบียตก เสียชีวิตยกลำ 7 ศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ตีกันยับ! “วิค F4” โดนบูลลี่หน้าแก่ แฟนคลับป้อง หล่อตามวัย คนไม่ใช่แวมไพร์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โตโน่ ภาคิน เคลื่อนไหวแล้ว โพสต์ภาพคู่คนนี้ อวยพรซึ้ง รับวันคริสต์มาส

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 16:01 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 16:02 น.
66
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุปดราม่า เหมย หมึกเป็น จับได้ผัวเล่นชู้เด็กในร้าน หลุดคลิปคาตา ยืนจกกันนัวบ

สรุปดราม่า เหมย หมึกเป็น จับได้ผัวเล่นชู้เด็กในร้าน หลุดคลิปคาตา ยืนจกกันนัว

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
ศาลอุทธรณ์ ยกคำร้อง ฟื้นฟูกิจการ JKN ของแอน จักรพงษ์ เหตุผิดนัดหุ้นกู้

ศาลอุทธรณ์ ยกคำร้อง ฟื้นฟูกิจการ JKN ของแอน จักรพงษ์ เหตุผิดนัดหุ้นกู้

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฉลองพระองค์กิโมโนตัดเย็บจากไหมไทย

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฉลองพระองค์ชุดกิโมโน ตัดเย็บจากผ้าไหมไทย สวยสง่างามเลอค่า

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568

5 ของแต่งรถที่เปลี่ยนแล้วหล่อทันที สำหรับคนอยากเริ่มแต่งรถ

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
Back to top button