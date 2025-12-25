ฮือฮา ‘ใหม่ ไอน้ำ’ ว่าที่ผู้สมัคร สส.บุรีรัมย์ พรรคเพื่อไทย ขอลุยสนามเลือกตั้ง
พรรคเพื่อไทยเปิดตัว ‘ใหม่ ไอน้ำ’ ว่าที่ผู้สมัคร สส.บุรีรัมย์ เขต 5 ขอโอกาสรับใช้ พร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะ ลุยเลือกตั้ง 69 ชนแชมป์เก่าจากภูมิใจไทย
กลิ่นอายการเลือกตั้งครั้งใหม่ปี 2569 เริ่มคึกคักขึ้น บรรดาพรรคใหญ่ต่างเริ่มขยับตัววางหมาก วางตัวผู้สมัครกันมากมาย แต่ที่ทำเอาแฟนเพลงและชาวบุรีรัมย์ต้องขยี้ตาดูอีกครั้ง คือ บิ๊กเซอร์ไพรส์จากพรรคเพื่อไทย คราวนี้ถึงคิวของ ใหม่ สุขเดชะ หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ ใหม่ มือกลองวงไอน้ำ อดีตวงป็อปร็อกขวัญใจวัยรุ่น ที่ขอผันตัวจากเวทีคอนเสิร์ตมาขึ้นเวทีปราศรัย ลุยสนามการเมืองเต็มตัว
ใหม่ สุขเดชะ ได้ทำการเปิดเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำตัวกับพี่น้องประชาชน โดยประกาศชัดเจนว่าจะลงชิงชัยในศึกเลือกตั้ง ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย เขต 5 บุรีรัมย์ ได้แก่ อำเภอพุทไธสง อำเภอนาโพธิ์ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และอำเภอคูเมือง
การลงสนามครั้งนี้ของอดีตมือกลองคนดังถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่ง เพราะหากย้อนดูสถิติจากการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 พื้นที่เขต 5 บุรีรัมย์ ถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญของ นายโสภณ ซารัมย์ จากพรรคภูมิใจไทย
อย่างไรก็ดี เจ้าตัวโพสต์ข้อความถึงประชาชน หากมีข้อเสนอแนะใด ๆ สามารถแนะนำเข้ามาได้ ระบุว่า “แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ แนะนำได้นะครับ”
