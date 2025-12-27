เกือบเดือด คลิป “ไอซ์ รักชนก” ถือโทรโข่งสู้กลุ่มเห็นต่าง เถียงวุ่น! ทำไมต้องแก้รธน.
ไอซ์ รักชนก ตัวแทนพรรคประชาชน พาผู้สมัครจับเบอร์เลือกตั้งสส.แบ่งเขต จังหวัดชลบุรี ก่อนเจอนาทีกลุ่มคนเห็นต่างฮือไล่ !จนต้องโร่ถือโทรโข่งยกเหตุผลแจงยิบ ท่ามกลางฝูงชนและตำรวจคอยคุมสถานการณ์ไม่ให้บานปลาย
จากกรณีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (27 ธ.ค.68) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 – 10 จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายฉัตรชัย อั้งลิ้ม นายกเทศมนตรีนครบ้านสวน พลตำรวจตรี พงษ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ร่วมสังเกตการณ์ พร้อมด้วย นางสาวมนัสนันท์ วิทนา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลนครบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ทั้งนี้การจับเบอร์ของผู้สมัครทั้งหมดจากพรรคการเมืองกลุ่มต่างๆ เป็นไปด้วยดี โดยกลุ่มที่น่าสนใจ อาทิ ผู้สมัครเขต 1 จ.ชลบุรีของพรรคภท. นายสุชาติ ชมกลิ่น ได้หมายเลข 1 นายวรท ศิริรักษ์ ผู้สมัครพรรคประชาชน หมายเลข 7 นายรัฐรุจน์ ปิยะพงศ์ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 4
ผู้สมัครเขต 2 นางสาววรรณิดา นพสิทธิ์ พรรคประชาชน ได้หมายเลข 1 ร.อ. ธนวัฒน์ ภาวสุทธิ์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 3 นายคงพัชร ไขรัศมี พรรคเพื่อไทย หมายเลข 6
เขต 3 นายชวาล พลเมืองดี พรรคประชาชน ได้หมายเลข 1 ร้อยตำรวจเอก สิทธิพัฒน์ ภาวสุทธิ์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 2 นายพายุ เนื่องจำนงค์ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 5
อย่างไรก็ดีในส่วนของไอซ์ รักชนก ศรีนอก อดีตสส.กทม.พรรคประชาชน ซึ่งพานายวรท ผู้สมัคร สส.ปชน.ชลบุรี เขต 1 มาจับเบอร์ด้วยนั้น นอกจากจะเป็นประเด็นถูกสื่อมวลชนรุมชักภาพนาทีร่วมเฟรมกับสุชาติ ชมกลิ่น ของภท.แล้ว หลังการจับหมายเลขผู้สมัคสส.เสร็จสิ้น ยังได้มีการโพสต์คลิปนาทีเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้เห็นต่างซึ่งมารวมกันส่งเสียงขับไล่ น.ส.รักชนก อยู่บริเวณหน้าศาลาประชาคมเทศบาลนครบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
ทั้งนี้ เนื้อหาที่เขียนไว้บนเฟซบุ๊ก @รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork ระบุ “พี่เฮ้งบอกว่าไม่มีใครเกณฑ์กันมาแล้ว เดี๋ยวนี่เค้าไม่ใช่วิธีนั้นกันแล้วฮะ เชื่อพี่เฮ้ง”
สำหรับรายละเอียดที่เกิดขึ้นในคลิปวีดิโอความยาวประมาณ 6 นาทีนั้น จะได้ยินเสียงของรักชนกเริ่มกล่าวกับกลุ่มผู้ที่เห็นต่างก่อนว่า “ถ้าอยากด่าเดี๋ยวคุณพี่มาตั้งคิวใหม่นะ โอเค รักหรือไม่รักไม่เป็นไรแต่ว่าเราอย่าใช้ความรุนแรงกันเลยนะคะ”
“คุณพี่โกรธมากแล้วคุณพี่ทราบไหมคะ ทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญ” รักชนก กล่าว
ก่อนที่ต่อมาอีกฝ่ายซึ่งในคลิปจะสังเกตเห็นผู้หญิงรายหนึ่งยืนประชันหน้ากับนักการเมืองหญิง โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยควบคุมเหตุไม่ให้เลยเถิด ซึ่งฝั่งของกลุ่มผู้ที่เห็นต่างได้กล่าวตำหนิการทำหน้าของอีกฝ่ายว่า เธอไม่ได้มีหน้าที่พูดแต่มีหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหาหลักฐาน แต่ปรากฏหลักฐานอะไรก็ไม่ได้มีเลย
ถึงตรงนี้ รักชนกจึงอธิบายโดยชี้แจงถึงเหตุผลที่ต้องแก้รัฐธรรมนูญ โดยขอเวลากลุ่มที่เห็นต่างว่า จะขอใช้เวลา 1 นาที จากนั้นร่ายยาวคดีตึกสตง.ถล่ม ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.2568 ปัจจุบันยังไม่มีใครที่เป็นคนในสตง.ถูกลงโทษ แต่เอกชนลงโทษไปแล้วโดยที่ไม่มีข้าราชการคนใดเลยที่ถูกเอาผิด
“ถ้าคุณพี่ตั้งสติดีๆ ถามว่า เราจะเอาผิดกับสตง.ได้อย่างไร เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนอย่างเราเอาผิด”
ดังนั้นถ้าโกรธแล้วอยากมีกลไกถอดถอนคณะกรรมการสตง. เพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นชื่อเพื่อเอาผิดได้ ไม่ว่าจะเชียร์พรรคประชาชนหรือไม่ ไอซ์ รักชนกจึงเน้นย้ำว่า ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญ เพราะประชาชนจะได้มีสิทธิตามกฎหมายในการยื่นชื่อถอดถอนหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่โดยมิชอบ
นอกจากนี้ยังตั้งคำถามต่อมาถึงทุกคนที่มาฮือไล่เธอวันนี้ (27 ธ.ค.) เชื่อหรือไม่ว่า การเลือกตั้งทุกครั้งนั้นโปร่งใส ? ก่อนที่ไม่นานรักชนกเองจะยืนกรานพร้อมกับตั้งคำถามอีกดอกว่า ทุกครั้งมีการเลือกตั้งมีการทุจริตและไม่โปร่งใสเกิดขึ้นเสมอ แต่ประชาชนคนธรรมดาทำอะไร กกต. ได้หรือไม่ ?
จากนั้นยกตัวอย่างพฤติกรรมของกกต. ชุดปัจจุบันที่ปล่อยให้ “ฮั้วสว.” แต่ประชาชนตัวเล็ก ๆ กลับไม่สามาถทำอะไรได้
จบจากพาดพิง 2 องค์กรอย่าง สตง.กับกกต.แล้ว รักชนก ศรีนอก ยังไม่ลามือ เมื่อจัดการกล่าวใส่โทรโข่งเพื่อชี้แจงกับกลุ่มผู้เห็นต่างที่ชลบุรีอีกว่า สำนักงาน ป.ป.ช. คือ หน่วยงานที่เลือกปฏิบัติมากที่สุด แต่ปัจจุบันมีใครทำอะไรได้เช่นเดียวกัน
“สว.กลายเป็นสีอะไร ดิฉันไม่ได้ปรักปรำ เป็นคนที่เลือกองก์กรอิสระตอนนี้ สว.เลือก ในอนาคตเลือกศาลรัฐธรรมนูญ ดิฉันถามถ้าอยากได้แผ่นดินที่เป็นธรรม ถ้าอยากตรวสอบ สตง. , กกต. , ป.ป.ช. บ้าง เราต้องทำยังไง คำตอบคือ การแก้รัฐธรรรมนูญ !”
ตอนท้ายนัการเมืองหญิงพรรส้มระบุ การแก้รัฐธรรมนูญที่เธออ้างถึงนั้น “ไม่ได้แก้เพื่อพรรประชาชน” แต่แก้เพื่อให้ความเป็นธรรมในประเทศนี้กลับคืนมา
อย่างไรก็ดี หลังจากอธิบาต้นสายปลายเหตุมาตั้งแต่ต้นจนจบ อีกฝ่ายซึ่งเป็นหญิงสูงวัยกว่ายังคงสวนกลับคำพูดของตัวแทนประชาชนอย่าง “รักชนก ศรีนอก” ทำนองว่า พรรคปชน. ยังใจร้อนและด้อยประสบการณ์ (ดูคลิป).
