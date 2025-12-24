ข่าวการเมือง

‘อนุทิน’ หลั่งน้ำตา นำ ‘ภูมิใจไทย’ สู้ศึกเลือกตั้ง ชูนโยบาย ‘ทหารอาสา-คนละครึ่งพลัส’ มั่นใจนั่งนายกฯ

เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 13:51 น.
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 ธันวาคมพรรคภูมิใจไทยได้จัดการประชุมพรรคและแถลงนโยบายสำหรับการเลือกตั้ง ที่โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พร้อมด้วยแกนนำคนสำคัญและว่าที่ผู้สมัคร สส. ทั้ง 500 คน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีแกนนำกลุ่มต่างๆ ที่เข้ามาร่วมงานกับพรรค อาทิ นายวราวุธ ศิลปอาชา, นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์, นายสนธยา คุณปลื้ม และนายสุชาติ ชมกลิ่น รวมถึงทีมเศรษฐกิจและต่างประเทศอย่าง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ, นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าร่วมด้วย

นายอนุทิน กล่าวแสดงความมั่นใจในการเข้าสู่สนามเลือกตั้ง ระบุว่าพรรคมีความพร้อมสูงสุดในทุกด้าน ทั้งบุคลากร นโยบาย และยุทธศาสตร์ พร้อมประกาศสโลแกนใหม่ “ภูมิใจไทย พูดแล้วทำพลัส” ซึ่งสะท้อนว่าพรรคไม่ใช่ “เด็กละอ่อน” อีกต่อไป แต่มีประสบการณ์บริหารครบทุกด้าน ทำสิ่งที่ใหญ่กว่าเดิมและครบกว่าเดิมได้ทันที

นายอนุทินยังขอโอกาสจากประชาชน อย่าทำให้กราฟความนิยมของพรรคตกต่ำลง ตลอดการเลือกตั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา พรรคเติบโตขึ้นเสมอ

ในช่วงหนึ่งของการแถลง นายอนุทินถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่เมื่อกล่าวถึงภัยคุกคามประเทศ ขอให้คนไทยอย่ากลัวการเสียอธิปไตย พร้อมประกาศนโยบายด้านความมั่นคงที่จะสร้าง “รั้วของชาติ” เพื่อป้องกันภัยทุกมิติ ทั้งภัยสงคราม ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ

ไฮไลต์สำคัญคือนโยบายเปลี่ยน “ทหารเกณฑ์” เป็น “ทหารอาสา” ตั้งเป้ารับสมัคร 100,000 คน ให้เข้ารับราชการ 4 ปี พร้อมเงินเดือน 12,000 บาท เพื่อสร้างกำลังพลที่เข้มแข็งและเต็มใจปกป้องแผ่นดิน

ด้านเศรษฐกิจ นายอนุทินระบุว่าจะนำโครงการคนละครึ่งพลัสกลับมา จะชำระยอดคงค้าง 2,400 บาทให้แก่ประชาชน และผลักดันสินค้าเมดอินไทยแลนด์สู่เวทีโลก

นอกจากนี้ นายอนุทินยังประกาศวางตัวบุคคลสำคัญในคณะรัฐบาลหากได้รับเลือกตั้ง โดยยืนยันว่าตนจะเป็นนายกรัฐมนตรี และจะแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นรองนายกรัฐมนตรี ดังนี้

  • นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ

  • นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี (กำกับดูแลพาณิชย์ อุตสาหกรรม การค้า) และ รมว.พาณิชย์

  • นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง

นายอนุทินทิ้งท้ายว่า แคนดิเดตนายกฯ คนอื่นไม่สำคัญ เพราะ “ผมเป็นนายกฯ” และมั่นใจว่าจะสามารถทำงานได้ดีกว่าและสำเร็จกว่าที่ผ่านมา

