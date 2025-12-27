ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก ร่วมเฟรม สุชาติ ชมกลิ่น รับสมัครสส.ชลบุรี วันแรก คึกคัก!

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 27 ธ.ค. 2568 14:27 น.| อัปเดต: 27 ธ.ค. 2568 14:27 น.
226
สมัครสสชลบุรีวันแรก
แฟ้มภาพ

รับสมัครเลือกตั้ง สส.ระบบเขตวันแรก จังหวัดชลบุรีคึกคัก! ไอซ์ รักชนก เจอหน้า สุชาติ ชมกลิ่น ตัวเป็นๆ หลังพาผู้สมัคร พรรคประชาชน จับเบอร์ ขณะที่ “เสี่ยเฮ้ง นำทัพภูมิใจไทยลั่นคนชลบุรีไม่ต้องพูดเยอะ พูดแล้วทำจบ

วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2568 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 – 10 จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายฉัตรชัย อั้งลิ้ม นายกเทศมนตรีนครบ้านสวน พลตำรวจตรี พงษ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ร่วมสังเกตการณ์ พร้อมด้วย นางสาวมนัสนันท์ วิทนา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลนครบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดยการรับสมัครมีในระหว่างวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลนครบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ด้านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “พรรคประชาชน ชลบุรี – People’s Party Chonburi” โพสต์เปิดเผยภาพบรรยากาศซึ่งจะเห็น “ไอซ์” รักชนก ศรีนอก อดีต สส.กทม. สังกัดพรรคประชาชน ได้โอกาสพบปะกับนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จากพรรคภูมิใจไทย

ข้อความจากเพจพรรคประชาชน ชลบุรี ระบุว่า “จับเบอร์ มาเจอไอซ์ รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork ** ภาพเหตุการณ์จริงไม่ใช่คนแสดง”

สำหรับไอซ์ รักชนก กับนายสุชาติ มีประเด็นกันมานหน้านี้ ซึ่งฝั่งอดีตสส.หญิงได้โพสต์ข้อความวานี้ (26 ธ.ค.) โดยระบุว่า เธออยากเจอ “พี่เฮ้ง สุชาติ ชมกลิ่น อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยุคที่สำนักงานประกันสังคมลงทุนตึก SKYY9 7,000 ล้าน เผื่อถามว่ารอบนี้ถ้าได้เป็นรัฐบาล อยากเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอะไร”

อย่างไรก็ดีบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าซึ่งทั้งสองฝ่ายได้มาเผชิญหน้ากันแบบตัวเป็นๆ ปรากฏบรรยากาศเต้มไปด้วยรอยยิ้มของทั้งคู่ก่อนจะพูดคุยเล็กน้อยและได้ชักภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

ทั้งนี้ในส่วนของผู้สมัครเขต 1 จ.ชลบุรีของพรรคภท. โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น จับฉลากได้หมายเลข 1 ขณะที่ นายวรท ศิริรักษ์ ผู้สมัครพรรคประชาชน หมายเลข 7 นายรัฐรุจน์ ปิยะพงศ์ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 4

ผู้สมัครเขต 2 นางสาววรรณิดา พรรคประชาชน ได้หมายเลข 1 ร.อ. ธนวัฒน์ ภาวสุทธิ์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 3 นายคงพัชร ไขรัศมี พรรคเพื่อไทย หมายเลข 6

เขตที่ 3 นายชวาล พลเมืองดี พรรคประชาชน ได้หมายเลข 1 ร้อยตำรวจเอก สิทธิพัฒน์ ภาวสุทธิ์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 2 นายพายุ เนื่องจำนงค์ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 5

บางช่วงบางตอน นายสุชาติ ชมกลิ่น ผู้สมัครภูมิใจไทย กล่าวว่า เราอยู่พรรคภูมิใจไทยก็อย่างที่ได้กล่าวไป นโยบายเราชัดเจน “พูดแล้วทำ คนชลบุรีไม่ต้องพูดเยอะ พูดแล้วทำจบ”

นายสุชาติยังกล่าวอีกว่า ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดชลบุรี ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ ในการที่จะดูว่าใครคือผู้แทนของท่าน เลือกผู้แทนเอามาเป็นคนใช้งาน เอามาเป็นตัวแทนประชาชน อย่าเลือกผู้แทนมาใช้ประชาชน ประชาชนเลือกต้องเอาเค้ามาใช้งาน แล้วก็ต้องจับต้องได้ นี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นสโลแกนของพวกเรา เราเชื่อมั่นว่าพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีนั้น จะให้ความสำคัญกับคนที่จับต้องได้ คนที่รู้พื้นที่จริง คนที่ทำประโยชน์จริงๆ มีผลงานชัดเจน

ขณะเดียวกัน น.ส.รักชนก ตัวแทนจากปชน. ได้ขอโอกาสพ่อแม่พี่น้องที่มาเชียร์ โดยฝากคนชลบุรีด้วยกสโลแกนของพรรคส้มในรอบนี้ คือ “ไทยไม่เทา ไทยเท่าทัน ไทยทันโลก” จากนั้นระบุต่อว่าในการปักหลักปักธงเลือกตั้งรอบนี้ ชลบุรีก็เป็นพื้นที่หนึ่ง ที่พรรคประชาชนจะพิสูจน์ว่า ไทยเทาหรือว่าไม่เทาก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องชลบุรี ได้พิจารณาในรอบนี้ ครั้งที่แล้วชาวชลบุรีได้ไว้วางใจให้กับ สส.พรรคประชาชน รอบนี้เราก็อยากจะขอโอกาส และขอความไว้วางใจให้พ่อแม่พี่น้องชาวชลบุรีได้ซัพพอร์ตและสนับสนุนตัวแทนจากพรรคประชาชน

อัปเดตล่าสุด รักชนก ศรีนอก โพสต์คลิปวิดิโอผ่านบัญชีโซเชียลของตัวเอง เมื่อบ่ายที่ผ่านมา พร้อมกับระบุข้อความ “พี่เฮ้งบอกว่าไม่มีใครเกณฑ์กันมาแล้ว เดี๋ยวนี่เค้าไม่ใช่วิธีนั้นกันแล้วฮะ เชื่อพี่เฮ้ง”.

Suchart vs Ice
ภาพ Facebook PP.Chonburi
ภาพ Facebook PP.Chonburi
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR
คงพัชร ไขรัศมี ชลบุรี เพื่อไทย
ภาพ Facebook @คงพัชร ไขรัศมี
แฟ้มภาพ
ภาพ Facebook @ectchonburi
ectchonburi
ภาพ Facebook @ectchonburi
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

