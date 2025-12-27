ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

เชลซี พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 27 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 27 ธ.ค. 2568 16:30 น.| อัปเดต: 26 ธ.ค. 2568 11:48 น.
27 ธันวาคม 2568 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เชลซี พบ แอสตัน วิลล่า The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เชลซี VS แอสตัน วิลล่า ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : เชลซี VS แอสตัน วิลล่า
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2568 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : สแตมฟอร์ด บริดจ์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Aston Villa FC

วิเคราะห์บอล เชลซี – แอสตัน วิลล่า

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เชลซี

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะไม่มีชื่อของ ลีไว โคลวิลล์, เบอนัวต์ บาเดียชิล และ โรเมโอ ลาเวีย ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เลียม ดีแลป กับ เอสเตเวา

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, มอยเซส ไกเซโด้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร

Credit : Chelsea Football Club

แอสตัน วิลล่า

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงห์ผยอง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อูไน เอเมเรี่ จะไม่มีชื่อของ รอสส์ บาร์คลี่ย์, ไทรอน มิงค์ส, ฮาร์วี่ย์ เอลเลียตต์ และ เปา ตอร์เรส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อีแวนน์ เกสซองด์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ พร้อมกองหลัง 4 คน แมตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, เอียน มาตเซ่น แดนกลางเป็น บูบาการ์ กามาร่า, อมาดู โอนาน่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ จอห์น แม็คกินน์, ยูริ ตีเลอมีนส์, มอร์แกน โรเจอร์ส ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โอลลี่ วัตกิ้นส์

Credit : Aston Villa FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เชลซี VS แอสตัน วิลล่า

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 22/02/25 แอสตัน วิลล่า 2-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/12/24 เชลซี 3-0 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/04/24 แอสตัน วิลล่า 2-2 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 07/02/24 แอสตัน วิลล่า 1-3 เชลซี (เอฟเอ คัพ)
  • 26/01/24 เชลซี 0-0 แอสตัน วิลล่า (เอฟเอ คัพ)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เชลซี

  • 20/12/25 เสมอ นิวคาสเซิล 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 16/12/25 ชนะ คาร์ดิฟฟ์ 3-1 (คาราบาว คัพ)
  • 13/12/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/12/25 แพ้ อตาลันต้า 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 เสมอ บอร์นมัธ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)

แอสตัน วิลล่า

  • 21/12/25 ชนะ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/12/25 ชนะ เวสต์แฮม 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 11/12/25 ชนะ บาเซิล 2-1 (ยูโรป้า ลีก)
  • 06/12/25 ชนะ อาร์เซนอล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/12/25 ชนะ ไบรท์ตัน 4-3 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Chelsea Football Club

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, แอสตัน วิลล่า, มาร์ค กูกูเรญ่า – เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, มอยเซส ไกเซโด้ – เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร

แอสตัน วิลล่า (4-2-3-1) : เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ (GK) – แมตตี่ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, เอียน มาตเซ่น – บูบาการ์ กามาร่า, อมาดู โอนาน่า – จอห์น แม็คกินน์, ยูริ ตีเลอมันส์, มอร์แกน โรเจอร์ส – โอลลี่ วัตกิ้นส์

Credit : Aston Villa FC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

เชลซี 2-2 แอสตัน วิลล่า

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

