เชลซี พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 27 ธ.ค. 68
27 ธันวาคม 2568 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เชลซี พบ แอสตัน วิลล่า The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เชลซี VS แอสตัน วิลล่า ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : เชลซี VS แอสตัน วิลล่า
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2568 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
- สนาม : สแตมฟอร์ด บริดจ์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล เชลซี – แอสตัน วิลล่า
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เชลซี
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะไม่มีชื่อของ ลีไว โคลวิลล์, เบอนัวต์ บาเดียชิล และ โรเมโอ ลาเวีย ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เลียม ดีแลป กับ เอสเตเวา
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, มอยเซส ไกเซโด้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร
แอสตัน วิลล่า
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงห์ผยอง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อูไน เอเมเรี่ จะไม่มีชื่อของ รอสส์ บาร์คลี่ย์, ไทรอน มิงค์ส, ฮาร์วี่ย์ เอลเลียตต์ และ เปา ตอร์เรส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อีแวนน์ เกสซองด์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ พร้อมกองหลัง 4 คน แมตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, เอียน มาตเซ่น แดนกลางเป็น บูบาการ์ กามาร่า, อมาดู โอนาน่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ จอห์น แม็คกินน์, ยูริ ตีเลอมีนส์, มอร์แกน โรเจอร์ส ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โอลลี่ วัตกิ้นส์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เชลซี VS แอสตัน วิลล่า
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 22/02/25 แอสตัน วิลล่า 2-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 01/12/24 เชลซี 3-0 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
- 27/04/24 แอสตัน วิลล่า 2-2 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 07/02/24 แอสตัน วิลล่า 1-3 เชลซี (เอฟเอ คัพ)
- 26/01/24 เชลซี 0-0 แอสตัน วิลล่า (เอฟเอ คัพ)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เชลซี
- 20/12/25 เสมอ นิวคาสเซิล 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 16/12/25 ชนะ คาร์ดิฟฟ์ 3-1 (คาราบาว คัพ)
- 13/12/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/12/25 แพ้ อตาลันต้า 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/12/25 เสมอ บอร์นมัธ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
แอสตัน วิลล่า
- 21/12/25 ชนะ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 14/12/25 ชนะ เวสต์แฮม 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 11/12/25 ชนะ บาเซิล 2-1 (ยูโรป้า ลีก)
- 06/12/25 ชนะ อาร์เซนอล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/12/25 ชนะ ไบรท์ตัน 4-3 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, แอสตัน วิลล่า, มาร์ค กูกูเรญ่า – เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, มอยเซส ไกเซโด้ – เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร
แอสตัน วิลล่า (4-2-3-1) : เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ (GK) – แมตตี่ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, เอียน มาตเซ่น – บูบาการ์ กามาร่า, อมาดู โอนาน่า – จอห์น แม็คกินน์, ยูริ ตีเลอมันส์, มอร์แกน โรเจอร์ส – โอลลี่ วัตกิ้นส์
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
เชลซี 2-2 แอสตัน วิลล่า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: