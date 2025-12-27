“Ceasefire 72 ชั่วโมง” คืออะไร ? หลังไทย-กัมพูชา ลงนามหยุดยิง
Ceasefire 72 ชั่วโมง ไทย-กัมพูชา ทำความรู้จักข้อตกลง “หยุดยิงชั่วคราว” เพื่อหยุดการใช้กำลังทุกชนิด เปิดพื้นที่ให้การทูตและภารกิจมนุษยธรรมดำเนินไป บททดสอบความจริงใจของคู่ขัดแย้งในช่วงเวลาที่ควบคุมได้
วันนี้ (27 ธ.ค.) เฟซบุ๊กแฟนเพจ “SMART Soldiers Strong ARMY” อธิบายความหมายของ “CEASEFIRE 72 HR” คืออะไร ? หลัง ไทย-กัมพูชา ลงนาม “หยุดยิง” มีผลตั้งแต่เที่ยงตรงของ 27 ธ.ค.2568 ที่ผ่านมา
สำหรับ “ซีสไฟร์ (Ceasefire) 72 ชั่วโมง” คือข้อตกลง “หยุดยิงชั่วคราว” เพื่อหยุดการใช้กำลังทุกชนิด เปิดพื้นที่ให้การทูตและภารกิจมนุษยธรรมดำเนินไป พร้อมใช้เป็นบททดสอบความจริงใจของคู่ขัดแย้งในช่วงเวลาที่ควบคุมได้
เป้าหมายหลัก คือ การหยุดความสูญเสียทันที ปกป้องชีวิตทหารและพลเรือน เป็นการพิสูจน์ความจริงใจใครรักษา ใครละเมิด เห็นชัดภายใน 72 ชม. เป็นการเปิดทางทางการทูต ลดแรงกดดันจากการสู้รบ เพื่อให้การเจรจาเดินหน้า และ สนับสนุนงานมนุษยธรรม การอพยพ รับ–ส่งผู้บาดเจ็บ ซ่อมสาธารณูปโภคเร่งด่วน
72 ชั่วโมง ต้อง–ห้าม
- ต้องหยุดยิงทุกประเภท
- ต้องรักษาที่มั่นเดิม ไม่รุกล้ำ
- ต้องอำนวยความสะดวกงานมนุษยธรรม
- ต้องรายงานสถานการณ์อย่างโปร่งใส
- ห้ามเคลื่อนกำลังเชิงรุก/เสริมกำลังโจมตี
- ห้ามยิงยั่วยุ หรือยึดพื้นที่ใหม่
- ห้ามใช้ช่วงหยุดยิง “ตั้งหลักเพื่อโจมตี”
การละเมิด = มีหลักฐาน และกระทบความชอบธรรมทางการเมือง–การทูตทันที
ทำไมต้อง 72 ชั่วโมง
- สั้นพอควบคุม ความเสี่ยงหน้างาน
- นานพอเห็นพฤติกรรมจริง ใช้เป็น Monitoring Period เพื่อประเมินว่าจะขยายการหยุดยิงต่อหรือไม่
ตัวอย่างการหยุดยิงระยะสั้นจากต่างประเทศ
1) ยูเครน – รัสเซีย ใช้การหยุดยิงระยะสั้น (24–72 ชม.) หลายครั้ง เพื่อภารกิจมนุษยธรรมและทดสอบความจริงใจ
บทเรียน : เมื่อมีการละเมิด จะถูกบันทึกและใช้เป็นหลักฐานทางการทูตในเวทีระหว่างประเทศ
2) อิสราเอล – กาซา “Humanitarian pauses” ระยะสั้น เปิดทางอพยพและส่งความช่วยเหลือ
บทเรียน : หยุดยิงชั่วคราวไม่เท่ากับยุติสงคราม แต่ลดความสูญเสียพลเรือนและสร้างแรงกดดันทางการเมือง
3) ซีเรีย เคยใช้การหยุดยิงสั้น ๆ ภายใต้การกำกับของนานาชาติ
บทเรียน: ความสำเร็จขึ้นกับการตรวจสอบและการรายงานที่โปร่งใส หากขาดกลไกกำกับ การละเมิดจะเกิดซ้ำ
4) เอธิโอเปีย – ทิเกรย์ ใช้การหยุดยิงชั่วคราวเพื่อเปิดเส้นทางมนุษยธรรม
บทเรียน : การหยุดยิงเป็นสะพานไปสู่การเจรจา ไม่ใช่เส้นชัย
อ้างอิง/หลักการ
- กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) – อนุสัญญาเจนีวา: เน้นการคุ้มครองพลเรือนและผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบ
- International Committee of the Red Cross (ICRC): แนวคิด Humanitarian Pause / Ceasefire เพื่อการช่วยเหลือและลด
ความสูญเสีย
United Nations (UN) : การหยุดยิงชั่วคราวเป็นเครื่องมือสร้างพื้นที่การทูตและการเฝ้าระวังการละเมิด
Ceasefire 72 ชม. ไม่ใช่จบสงคราม แต่คือ บททดสอบความจริงใจ และ โอกาสลดความสูญเสีย
รักษาข้อตกลง = ได้ความชอบธรรม
ละเมิดข้อตกลง = เสียความน่าเชื่อถือในสายตาโลก
