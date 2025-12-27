ข่าว

“Ceasefire 72 ชั่วโมง” คืออะไร ? หลังไทย-กัมพูชา ลงนามหยุดยิง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 27 ธ.ค. 2568 14:57 น.| อัปเดต: 27 ธ.ค. 2568 14:57 น.
Ceasefire 72 ชั่วโมง ไทย-กัมพูชา ทำความรู้จักข้อตกลง “หยุดยิงชั่วคราว” เพื่อหยุดการใช้กำลังทุกชนิด เปิดพื้นที่ให้การทูตและภารกิจมนุษยธรรมดำเนินไป บททดสอบความจริงใจของคู่ขัดแย้งในช่วงเวลาที่ควบคุมได้

วันนี้ (27 ธ.ค.) เฟซบุ๊กแฟนเพจ “SMART Soldiers Strong ARMY” อธิบายความหมายของ “CEASEFIRE 72 HR” คืออะไร ? หลัง ไทย-กัมพูชา ลงนาม “หยุดยิง” มีผลตั้งแต่เที่ยงตรงของ 27 ธ.ค.2568 ที่ผ่านมา

สำหรับ “ซีสไฟร์ (Ceasefire) 72 ชั่วโมง” คือข้อตกลง “หยุดยิงชั่วคราว” เพื่อหยุดการใช้กำลังทุกชนิด เปิดพื้นที่ให้การทูตและภารกิจมนุษยธรรมดำเนินไป พร้อมใช้เป็นบททดสอบความจริงใจของคู่ขัดแย้งในช่วงเวลาที่ควบคุมได้

เป้าหมายหลัก คือ การหยุดความสูญเสียทันที ปกป้องชีวิตทหารและพลเรือน เป็นการพิสูจน์ความจริงใจใครรักษา ใครละเมิด เห็นชัดภายใน 72 ชม. เป็นการเปิดทางทางการทูต ลดแรงกดดันจากการสู้รบ เพื่อให้การเจรจาเดินหน้า และ สนับสนุนงานมนุษยธรรม การอพยพ รับ–ส่งผู้บาดเจ็บ ซ่อมสาธารณูปโภคเร่งด่วน

72 ชั่วโมง ต้อง–ห้าม

  • ต้องหยุดยิงทุกประเภท
  • ต้องรักษาที่มั่นเดิม ไม่รุกล้ำ
  • ต้องอำนวยความสะดวกงานมนุษยธรรม
  • ต้องรายงานสถานการณ์อย่างโปร่งใส
  • ห้ามเคลื่อนกำลังเชิงรุก/เสริมกำลังโจมตี
  • ห้ามยิงยั่วยุ หรือยึดพื้นที่ใหม่
  • ห้ามใช้ช่วงหยุดยิง “ตั้งหลักเพื่อโจมตี”

การละเมิด = มีหลักฐาน และกระทบความชอบธรรมทางการเมือง–การทูตทันที

ทำไมต้อง 72 ชั่วโมง

  • สั้นพอควบคุม ความเสี่ยงหน้างาน
  • นานพอเห็นพฤติกรรมจริง ใช้เป็น Monitoring Period เพื่อประเมินว่าจะขยายการหยุดยิงต่อหรือไม่
ภาพ SMARTSoldiersStrongArmy

ตัวอย่างการหยุดยิงระยะสั้นจากต่างประเทศ

1) ยูเครน – รัสเซีย ใช้การหยุดยิงระยะสั้น (24–72 ชม.) หลายครั้ง เพื่อภารกิจมนุษยธรรมและทดสอบความจริงใจ

บทเรียน : เมื่อมีการละเมิด จะถูกบันทึกและใช้เป็นหลักฐานทางการทูตในเวทีระหว่างประเทศ

2) อิสราเอล – กาซา “Humanitarian pauses” ระยะสั้น เปิดทางอพยพและส่งความช่วยเหลือ

บทเรียน : หยุดยิงชั่วคราวไม่เท่ากับยุติสงคราม แต่ลดความสูญเสียพลเรือนและสร้างแรงกดดันทางการเมือง

3) ซีเรีย เคยใช้การหยุดยิงสั้น ๆ ภายใต้การกำกับของนานาชาติ

บทเรียน: ความสำเร็จขึ้นกับการตรวจสอบและการรายงานที่โปร่งใส หากขาดกลไกกำกับ การละเมิดจะเกิดซ้ำ

4) เอธิโอเปีย – ทิเกรย์ ใช้การหยุดยิงชั่วคราวเพื่อเปิดเส้นทางมนุษยธรรม

บทเรียน : การหยุดยิงเป็นสะพานไปสู่การเจรจา ไม่ใช่เส้นชัย

อ้างอิง/หลักการ

  • กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) – อนุสัญญาเจนีวา: เน้นการคุ้มครองพลเรือนและผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบ
  • International Committee of the Red Cross (ICRC): แนวคิด Humanitarian Pause / Ceasefire เพื่อการช่วยเหลือและลด

ความสูญเสีย

United Nations (UN) : การหยุดยิงชั่วคราวเป็นเครื่องมือสร้างพื้นที่การทูตและการเฝ้าระวังการละเมิด

Ceasefire 72 ชม. ไม่ใช่จบสงคราม แต่คือ บททดสอบความจริงใจ และ โอกาสลดความสูญเสีย

รักษาข้อตกลง = ได้ความชอบธรรม

ละเมิดข้อตกลง = เสียความน่าเชื่อถือในสายตาโลก

ภาพ SMARTSoldiersStrongArmy

