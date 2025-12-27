สรุปให้ ไทย-กัมพูชา หยุดยิงเริ่มเที่ยงนี้ จับตา 72 ชม. เงื่อนไขมีอะไรบ้าง?
ภายหลังการประชุมแบบตัวต่อตัว หรือ “4 Eyes” ประมาณ 30 นาที ระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองประเทศ ที่ห้อง รับรองแล้ว จับตา 72 ชั่วโมงจากนี้
วันนี้ (27 ธ.ค.68) พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก เตีย เซรยฮา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงกลาโหมแห่งชาติ ได้เข้าไปภายในเต็นท์ติดแอร์ที่จัดไว้เป็นสถานที่ลงนามข้อตกลง โดยเปิดให้สื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพประมาณ 3 นาที จากนั้นเป็นการลงนามข้อตกลงหยุดยิงอย่างมีเงื่อนไข บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น ท่ามกลาง คณะ aot ทั้งจากฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชานั่งสังเกตการณ์อยู่ด้านหลัง
ภายหลังการลงนามเสร็จสิ้น คณะของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งชาติกัมพูชา เดินทางกลับฝั่งจุดผ่านแดนถาวรบ้านปรม จ.ไพลิน โดยทันที ขณะที่ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะได้เดินทางมาแถลงข่าวที่ ชาเทรียม กอล์ฟรีสอร์ท สอยดาว ตั้งอยู่บนตำบลทับไทรอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี ตามลำดับ
ทั้งนี้ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “thaiarmedforce.com” รายงานสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ทั้งสองฝ่ายจะหยุดยิงเที่ยงวันนี้ (12.00 ของวันที่ 27 ธ.ค.)
- ทหารทั้งสองฝ่ายอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เดิม
- จะกลับไปเริ่มงานตามข้อตกลงในที่ประชุม JBC ทันที
- จะอนุญาตให้ชาวบ้านกลับไปบ้านตัวเองในเขตแดนของตัวเองเท่านั้น
- ไม่โจมตีพลเรือนและสิ่งปลูกสร้างขอพลเรือน
- ตกลงที่จะไม่เติมกำลัง
- ไม่ยั่วยุ
- ไม่ปล่อยเฟกนิวส์ (Fake News)
- ตกลงที่จะปฏิบัติตามอนุสัญญาออตตาวาและดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดทันที
- จะร่วมปราบสแกมเมอร์
- ฝ่ายไทยปล่อย 18 เชลย ถ้ากัมพูชาหยุดยิงจริงภายใน 72 ชม.นับจากนี้
- สนับสนุนบทบาทของ AOT ในการสังเกตุการณ์
- จัดตั้งหน่วยประสานงานไทยกัมพูชาเพื่อประสานงานการหยุดยิง
- กองทัพทั้งสองฝ่ายจะสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง
- สื่ออย่างเป็นทางการจะสื่อสารกันเพื่อไม่ให้มีข้อมูลที่ผิดพลาด
