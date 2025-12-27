ข่าวการเมือง

สรุปให้ ไทย-กัมพูชา หยุดยิงเริ่มเที่ยงนี้ จับตา 72 ชม. เงื่อนไขมีอะไรบ้าง?

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 27 ธ.ค. 2568 11:34 น.| อัปเดต: 27 ธ.ค. 2568 11:41 น.
ไทยกัมพูชาหยุดยิงวันนี้
ภาพ @กรมประชาสมัพันธ์

ภายหลังการประชุมแบบตัวต่อตัว หรือ “4 Eyes” ประมาณ 30 นาที ระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองประเทศ ที่ห้อง รับรองแล้ว จับตา 72 ชั่วโมงจากนี้

วันนี้ (27 ธ.ค.68) พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก เตีย เซรยฮา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงกลาโหมแห่งชาติ ได้เข้าไปภายในเต็นท์ติดแอร์ที่จัดไว้เป็นสถานที่ลงนามข้อตกลง โดยเปิดให้สื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพประมาณ 3 นาที จากนั้นเป็นการลงนามข้อตกลงหยุดยิงอย่างมีเงื่อนไข บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น ท่ามกลาง คณะ aot ทั้งจากฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชานั่งสังเกตการณ์อยู่ด้านหลัง

ภายหลังการลงนามเสร็จสิ้น คณะของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งชาติกัมพูชา เดินทางกลับฝั่งจุดผ่านแดนถาวรบ้านปรม จ.ไพลิน โดยทันที ขณะที่ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะได้เดินทางมาแถลงข่าวที่ ชาเทรียม กอล์ฟรีสอร์ท สอยดาว ตั้งอยู่บนตำบลทับไทรอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี ตามลำดับ

ทั้งนี้ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “thaiarmedforce.com” รายงานสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ทั้งสองฝ่ายจะหยุดยิงเที่ยงวันนี้ (12.00 ของวันที่ 27 ธ.ค.)
  • ทหารทั้งสองฝ่ายอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เดิม
  • จะกลับไปเริ่มงานตามข้อตกลงในที่ประชุม JBC ทันที
  • จะอนุญาตให้ชาวบ้านกลับไปบ้านตัวเองในเขตแดนของตัวเองเท่านั้น
  • ไม่โจมตีพลเรือนและสิ่งปลูกสร้างขอพลเรือน
  • ตกลงที่จะไม่เติมกำลัง
  • ไม่ยั่วยุ
  • ไม่ปล่อยเฟกนิวส์ (Fake News)
  • ตกลงที่จะปฏิบัติตามอนุสัญญาออตตาวาและดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดทันที
  • จะร่วมปราบสแกมเมอร์
  • ฝ่ายไทยปล่อย 18 เชลย ถ้ากัมพูชาหยุดยิงจริงภายใน 72 ชม.นับจากนี้
  • สนับสนุนบทบาทของ AOT ในการสังเกตุการณ์
  • จัดตั้งหน่วยประสานงานไทยกัมพูชาเพื่อประสานงานการหยุดยิง
  • กองทัพทั้งสองฝ่ายจะสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง
  • สื่ออย่างเป็นทางการจะสื่อสารกันเพื่อไม่ให้มีข้อมูลที่ผิดพลาด

