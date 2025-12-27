“ช่อ” อ้างพล.อ.รังษี สวนตลอด โพสต์ร่ายยาว เหตุใด “ช่อง 5” ไม่เคยเปิดงบการเงินต่อสาธารณะ
พรรณิการ์ วานิช คณะก้าวหน้า เคลื่อนไหวพาดพิง พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ พรรคเศรษฐกิจ หลังอีกฝ่ายไปออกเวทีดีเบตกับช่อง 3 ตั้งคำถามจี้ 5 ข้อ ทำไมช่อง 5 ไม่เคยเปิดเผยงบต่อสาธารณะทั้งๆ ที่ใช้งบประมาณแผ่นดินประชาสัมพันธ์กองทัพมานาน
วานนี้ (26 ธ.ค.) “ช่อ” พรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊กเคลื่อนไหวโดยพาดพิงถึงพลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ช่อง 5 เพื่อนร่วมรุ่นบิ๊กบี้ อดีตผบ.ทบ. สู่ แคนดิเดตนายกฯ เพียงคนเดียวจากพรรคเศรษฐกิจ
เนื้อหาในเฟซบุ๊กของ Pannika Chor Wanichระบุว่า “เมื่อไม่สามารถใช้เวทีดีเบทชี้แจงได้ เพราะโดนพลเอกรังษีพูดสวนตลอด เพจพรรคเลยลงข้อมูลให้ดูแบบเต็มๆ ว่าด้วยช่อง 5 และนโยบายปฏิรูปกองทัพ จัดการธุรกิจกองทัพให้โปร่งใส กองทัพเข้มแข็ง ทันสมัย มีกำลังพลไปรบป้องกันประเทศ เหมาะสมกับภารกิจทหารมืออาชีพ?”
จากนั้นมีการแชร์โพสต์ของพรรคประชาชนที่ตั้งคำถาม 5 ข้อ โดยจั่วหัวว่า “FACT: ช่อง 5 ใช้งบประมาณแผ่นดิน แต่ไม่เคยเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะ” จากกรณีที่ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ขึ้นเวทีดีเบท ช่อง 3 “เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ” และได้กล่าวถึงนโยบายปฏิรูปกองทัพ ซึ่งหนึ่งในนโยบายคือการจัดการธุรกิจกองทัพที่ไม่ใช่ภารกิจกองทัพ เช่นม้า มวย หวย สนามกอล์ฟ สถานีโทรทัศน์ให้โปร่งใส งบประมาณเปิดเผยต่อประชาชน
พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ได้ตอบโต้ว่าช่อง 5 ไม่เคยใช้งบประมาณประเทศหรือกองทัพบก แต่ดำเนินการโดยงบประมาณสนับสนุนจากสหรัฐฯ และที่ผ่านมาก็เลี้ยงตัวเองมาตลอด สตง. จึงไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้
พรรคประชาชน ชวนตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับททบ.5 ดังนี้
1. กำลังพลที่ทำงานใน ททบ.5 ตั้งแต่ผู้อำนวยการใหญ่ จนถึงกำลังพลระดับปฏิบัติการ ประมาณ 400-500 นาย นอกจากได้รับค่าตอบแทนจาก “ททบ.5” แล้ว ยังได้รับเงินเดือนจากกองทัพบกซึ่งเป็น “งบประมาณแผ่นดิน”
2. นอกจากงบบุคลากรที่ได้จากรัฐ ททบ.5 ยังใช้คลื่นความถี่ที่เป็น “สาธารณสมบัติ” ของชาติ สาธารณสมบัติก็เปรียบเป็นทรัพย์สินที่สามารถสร้างผลตอบแทนงอกเงยให้กับรัฐในรูปแบบอื่นๆ ได้ หากถูกบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
3. แม้ใช้สมบัติชาติในการประกอบกิจการมาตั้งแต่ปี 2500-ปัจจุบัน แต่ททบ.5 กลับไม่เคยเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะเลย เนื่องจาก “กระทรวงกลาโหม” เป็นเพียงกระทรวงเดียว ในรัฐบาลที่มีการแยกเงินนอกงบประมาณออกเป็นประเภทที่หนึ่งและประเภทที่สอง
โดยเงินนอกงบประมาณประเภทที่หนึ่งจะมีหลักเกณฑ์วิธีการเหมือนเงินนอกงบประมาณในกระทรวงอื่นๆ แต่เงินนอกงบประมาณประเภทที่สอง แต่ละเหล่าทัพ รวมถึงกิจการของกองทัพอย่าง ททบ.5 สามารถออกข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการในการบริหารจัดการได้เอง ทำให้สภาตรวจสอบไม่ได้
4. เมื่อเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอล ททบ.5 ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ในฐานะทีวีสาธารณะเพื่อความมั่นคง ในขณะที่ทีวีสาธารณะช่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นไทยพีบีเอส, กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยงบการเงินบนเว็บไซต์ของตน แต่ททบ.5 กลับไม่เคยเปิดเผย คณะกรรมาธิการงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของสภา เคยของบการเงินจากกองทัพบกหลายครั้ง ตั้งแต่เมื่อปี 2563 จนถึงปี2568 แต่กองทัพบกก็ไม่เคยส่งให้กับสภา
ข้อเสนอของพรรคประชาชนคือ ยกเลิกเงินนอกงบประมาณประเภทที่สอง ต่อไป รายได้ของธุรกิจกองทัพ รวมถึง ททบ.5 ต้องรายงานต่อสภา ผ่านกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีเหมือนกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ
5. แล้วททบ.5 ควรไปต่อยังไงดี? กองทัพบกในฐานะนิติบุคคลเป็นผู้ถือใบอนุญาตในการดำเนินทีวีดิจิตอลสาธารณะเพื่อความมั่นคง แต่เรตติ้ง ททบ.5 อยู่อันดับที่สองจากท้ายตาราง
แม้ในช่วงความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชา ททบ.5 ก็ไม่ได้มีบทบาทนำในการนำเสนอข่าวสาร ในยุคทีวีดิจิตอล กองทัพบกได้รับ ใบอนุญาตให้เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายหรือ MUX2 และ MUX5 โดย ททบ.5 เป็นผู้ให้บริการ สร้างรายได้ต่อปีมากกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ผู้แทนจาก ททบ.5 ยังคงรายงานว่าผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องทุกปี
ข้อเสนอของพรรคประชาชนคือยุติภารกิจของ ททบ.5 โดยให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ให้บริการ MUX2 และ MUX5 แทน เพื่อให้รายได้มากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปีเข้าสู่คลัง ในส่วนของทีวีดิจิตอล เราจะคืนคลื่นความถี่ให้กับประชาชน คืนกำลังพลให้กับกองทัพบก เพื่อปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศ
พรรคประชาชนไม่เคยด้อยค่ากองทัพ เราเชิดชูและให้เกียรติกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รั้วของชาติ ปกป้องอธิปไตยของประเทศ และเป็นทหารประชาธิปไตย แต่เราไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจหน้าที่ของนายทหารบางส่วน ที่แทรกแซงการเมือง ทุจริตคอรัปชั่น ร่ำรวยผิดปกติ ละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงเป็นที่มาของนโยบายกองทัพทันสมัยของพรรคประชาชน
นโยบาย “กองทัพทันสมัย” มุ่งสร้างกองทัพให้เป็น “ทหารมืออาชีพ” ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลพลเรือน และมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อตอบโจทย์ว่าทหารมีไว้เพื่อรับใช้ประชาชน โดยรัฐบาลประชาชนจะแก้ไขกระบวนการศาลทหาร เพื่อเอาทหารที่ทุจริต ขึ้นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ แทนการขึ้นศาลทหาร เราจะมุ่งเน้นการเพิ่มสมรรถนะการรบไปพร้อมกับการสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และใช้ทรัพยากรของชาติอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพสูงสุด
มีส้มไม่มีเทา มีเราไม่มีทุจริตกองทัพ นายพลเสือนอนกิน เปลี่ยนกองทัพให้เป็น “กองทัพเพื่อประชาชน”.
