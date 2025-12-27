ลิเวอร์พูล พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 27 ธ.ค. 68
27 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม แอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ลิเวอร์พูล VS วูล์ฟแฮมป์ตัน ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : ลิเวอร์พูล VS วูล์ฟแฮมป์ตัน
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น.
- สนาม : แอนฟิลด์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล ลิเวอร์พูล – วูล์ฟแฮมป์ตัน
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพหงส์แดง ของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะไม่มีชื่อของ อเล็กซานเดอร์ อิซัค, โจวานี่ เลโอนี่ และ สเตฟาน บายเซติช ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ
นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ คอเนอร์ แบดรลี่ย์, โคดี้ กัคโป และ เจเรมี่ ฟริมปง
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น เคอร์ติส โจนส์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก แนวรุกนำทัพมาโดย โดมินิค โซบอสไล, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ล, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้
วูล์ปแฮมป์ตัน
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพหมาป่า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ ร็อบ เอ็ดเวิร์ดส์ จะยังไม่มีชื่อของ แดน เบนท์ลี่ย์, โรดริโก้ โกเมส, มาร์แชลล์ มูเนตซี่ และ ฌอน-ริกเนอร์ เบลลิการ์ด ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง เอ็มมานูเอล อักบาดู กับ ทาวานดา ชิเรว่า ที่ติดภารกิจทีมชาติ
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น แซม จอห์นสตัน พร้อมกองหลัง 3 คน เยอร์สัน มอสเกร่า, ลาดิสลาฟ เครชี่, ซานติเอโก้ บูเอโน่ แดนกลางเป็น คี-ยาน่า โฮเวอร์, ชูเอา โกเมส, อังเดร, เฟร์ โลเปซ, ดาวิด โมลเลอร์ โวล์ฟ ส่วนคู่กองหน้าเป็น ฮวาง ฮี-ชาน กับ ยอร์เกน สแตรนด์ ลาร์เซ่น
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลิเวอร์พูล VS วูล์ฟแฮมป์ตัน
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 16/02/25 ลิเวอร์พูล 2-1 วูล์ฟแฮมป์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 28/09/24 วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 19/05/24 ลิเวอร์พูล 2-0 วูล์ฟแฮมป์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 16/09/23 วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-3 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 01/03/23 ลิเวอร์พูล 2-0 วูล์ฟแฮมป์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
- 20/12/25 ชนะ สเปอร์ส 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 13/12/25 ชนะ ไบรท์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/12/25 ชนะ อินเตอร์ มิลาน 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/12/25 เสมอ ลีดส์ 3-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/12/25 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
วูล์ฟแฮมป์ตัน
- 20/12/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 13/12/25 แพ้ อาร์เซนอล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 08/12/25 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-4 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/12/25 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/11/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – เคอร์ติส โจนส์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก – โดมินิค โซบอสไล, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ – ฮูโก้ เอกิติเก้
วูล์ฟแฮมป์ตัน (3-5-2) : แซม จอห์นสตัน (GK) – เยอร์สัน มอสเกร่า, ลาดิสลาฟ เครชี่, ซานติเอโก้ บูเอโน่ – คี-ยาน่า โฮเวอร์, ชูเอา โกเมส, อังเดร, เฟร์ โลเปซ, ดาวิด โมลเลอร์ โวล์ฟ – ฮวาง ฮี-ชาน, ยอร์เกน สแตรนด์ ลาร์เซ่น
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
ลิเวอร์พูล 3-0 วูล์ฟแฮมป์ตัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: