ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

ลิเวอร์พูล พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 27 ธ.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 27 ธ.ค. 2568 14:00 น.| อัปเดต: 26 ธ.ค. 2568 11:26 น.
545

27 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม แอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ลิเวอร์พูล VS วูล์ฟแฮมป์ตัน ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ลิเวอร์พูล VS วูล์ฟแฮมป์ตัน
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น.
  • สนาม : แอนฟิลด์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Liverpool FC

วิเคราะห์บอล ลิเวอร์พูล – วูล์ฟแฮมป์ตัน

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพหงส์แดง ของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะไม่มีชื่อของ อเล็กซานเดอร์ อิซัค, โจวานี่ เลโอนี่ และ สเตฟาน บายเซติช ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ

นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ คอเนอร์ แบดรลี่ย์, โคดี้ กัคโป และ เจเรมี่ ฟริมปง

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น เคอร์ติส โจนส์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก แนวรุกนำทัพมาโดย โดมินิค โซบอสไล, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ล, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้

Credit : Liverpool FC

วูล์ปแฮมป์ตัน

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพหมาป่า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ ร็อบ เอ็ดเวิร์ดส์ จะยังไม่มีชื่อของ แดน เบนท์ลี่ย์, โรดริโก้ โกเมส, มาร์แชลล์ มูเนตซี่ และ ฌอน-ริกเนอร์ เบลลิการ์ด ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง เอ็มมานูเอล อักบาดู กับ ทาวานดา ชิเรว่า ที่ติดภารกิจทีมชาติ

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น แซม จอห์นสตัน พร้อมกองหลัง 3 คน เยอร์สัน มอสเกร่า, ลาดิสลาฟ เครชี่, ซานติเอโก้ บูเอโน่ แดนกลางเป็น คี-ยาน่า โฮเวอร์, ชูเอา โกเมส, อังเดร, เฟร์ โลเปซ, ดาวิด โมลเลอร์ โวล์ฟ ส่วนคู่กองหน้าเป็น ฮวาง ฮี-ชาน กับ ยอร์เกน สแตรนด์ ลาร์เซ่น

Credit : Wolverhampton Wanderers FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลิเวอร์พูล VS วูล์ฟแฮมป์ตัน

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 16/02/25 ลิเวอร์พูล 2-1 วูล์ฟแฮมป์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
  • 28/09/24 วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 19/05/24 ลิเวอร์พูล 2-0 วูล์ฟแฮมป์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
  • 16/09/23 วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-3 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/03/23 ลิเวอร์พูล 2-0 วูล์ฟแฮมป์ตัน (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล

  • 20/12/25 ชนะ สเปอร์ส 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/12/25 ชนะ ไบรท์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/12/25 ชนะ อินเตอร์ มิลาน 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 เสมอ ลีดส์ 3-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/12/25 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)

วูล์ฟแฮมป์ตัน

  • 20/12/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/12/25 แพ้ อาร์เซนอล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/12/25 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-4 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/12/25 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/11/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Liverpool FC

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – เคอร์ติส โจนส์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก – โดมินิค โซบอสไล, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ – ฮูโก้ เอกิติเก้

วูล์ฟแฮมป์ตัน (3-5-2) : แซม จอห์นสตัน (GK) – เยอร์สัน มอสเกร่า, ลาดิสลาฟ เครชี่, ซานติเอโก้ บูเอโน่ – คี-ยาน่า โฮเวอร์, ชูเอา โกเมส, อังเดร, เฟร์ โลเปซ, ดาวิด โมลเลอร์ โวล์ฟ – ฮวาง ฮี-ชาน, ยอร์เกน สแตรนด์ ลาร์เซ่น

Credit : Wolverhampton Wanderers FC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

ลิเวอร์พูล 3-0 วูล์ฟแฮมป์ตัน

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เผย “สีหศักดิ์” เข้าคุยกับจีน ทิศทางดี เผยได้รับข้อเสนอ 20 ล้านเหมือนกัน

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์” ว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม. พรรคประชาชน เขต 33

5 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ปีใหม่ 2569 อากาศหนาวฟินข้ามปี กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ต๋อง ศิษย์ฉ่อย เผยเหตุผลพักสอยคิว โผล่ลุยการเมืองหนแรก

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รู้ตัวแล้ว คนออกแบบ พรรคประชาชน เบอร์ 46 สวยจนต้องยกนิ้ว นักแปลรุ่นเก๋า

29 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิด 10 ข่าวคอร์รัปชัน ประจำปี 2568 “ตึก สตง.ถล่ม” ครองแชมป์ ข่าวฉาวแห่งปี

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” เล่าเจอหน้า “ไอซ์-โรม” รับที่ด่าพรรคส้มไม่ได้โกรธ แต่ผิดหวัง

31 นาที ที่แล้ว
รถไฟฟ้า BTS-MRT ปีใหม่ 2569 ขบวนสุดท้ายกี่โมง ข่าว

ปีใหม่ 2569 รถไฟฟ้า BTS-MRT เที่ยวสุดท้าย ปิดกี่โมง? แจกพิกัดจอดรถฟรี

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม ขอโทษหลังผู้สมัคร สส.กทม. โดนหมายจับ เร่งเปลี่ยนตัวผู้สมัคร

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เฮลิคอปเตอร์สหรัฐฯ ชนกันกลางอากาศ เสียชีวิต 1 ศพ สาหัส 1 ราย (คลิป)

50 นาที ที่แล้ว
&quot;จ๋าย ไททศมิตร&quot; เหน็บแสบ อยากเรียนคอร์ส &quot;เทายังไงให้เจริญ&quot; จากนักการเมืองเทา บันเทิง

“จ๋าย ไททศมิตร” เหน็บแสบ อยากลงคอร์ส “เทายังไงให้เจริญ” จากนักการเมืองสีเทา

52 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พล.อ.ชัยพฤกษ์ รุดเยี่ยยมแนวหน้า ประกาศชัดแผ่นดินที่เหยียบ เป็นของลูกหลานชั่วกัลปวสาน

52 นาที ที่แล้ว
ดับพุ่ง 13 ศพ รถไฟข้ามทวีปเม็กซิโกตกราง เจ็บเฉียดร้อย สลดรับปีใหม่ ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 13 ศพ รถไฟข้ามทวีปเม็กซิโกตกราง เจ็บเฉียดร้อย สลดรับปีใหม่

56 นาที ที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ 2569 ภาษาจีน ไลฟ์สไตล์

สวัสดีปีใหม่ 2569 ภาษาจีน คำอวยพรปีม้าทอง ความหมายมงคล ท่องง่ายใช้ได้ทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

แรง! เปิดฉายาสภาปี 68 “รังหนอนสีเทา” ส่วนวุฒิสภาได้ฉายา “รังของหนู”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชรัมภ์ เทพชัย นักร้องลูกกรุง เสียชีวิตกะทันหันในวัย 72 ปี บันเทิง

สิ้น ชรัมภ์ เทพชัย นักร้องลูกกรุง รางวัลเสาอากาศทองคำ เสียชีวิตวัย 72 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ชื่นชม “ไทย-กัมพูชา” เซ็นหยุดยิง อัด “UN” ไร้ประสิทธิภาพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

หมอทศพร ประกาศลาออกพรรคเพื่อไทย เปิดใจเบื้องหลังการตัดสินใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทอ. จับตาเครื่องบินเบลารุส เข้ากัมพูชา ขอให้มั่นใจ กองทัพมีมาตรการป้องกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มาเนต” ร่ายยาว กัมพูชาหยุดยิงไม่ได้แปลว่ายอมแพ้ เป็นการแสดงแนวทางสันติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บริจิตต์ บาร์โดต์ อดีตดาราสาวฝรั่งเศส เซ็กซ์ไอคอนคนดัง เสียชีวิตวัย 91 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เปิดเพจเฟซบุ๊กใหม่ แจง 3 เหตุผล ไม่ไปดีเบตเลือกตั้งนายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพตอบ ชาวกัมพูชากลับเข้าบ้านหนองจานไม่ได้ ตามข้อตกลงหยุดยิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
50 แคปชั่นอวยพรปีใหม่กับแฟน 2025 หวาน ๆ น่ารัก ๆ ซึ้ง ๆ ไลฟ์สไตล์

รวม 50 แคปชั่นอวยพรปีใหม่กับแฟน 2026 สื่อรักได้ใจ หวาน ซึ้ง น่ารักๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 29/12/68 ดูดวง

เช็กด่วน 6 ราศี ระวังเอกสาร-สัญญา อ่านให้ครบก่อนกดตกลง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 27 ธ.ค. 2568 14:00 น.| อัปเดต: 26 ธ.ค. 2568 11:26 น.
545
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“อนุทิน” เผย “สีหศักดิ์” เข้าคุยกับจีน ทิศทางดี เผยได้รับข้อเสนอ 20 ล้านเหมือนกัน

เผยแพร่: 29 ธันวาคม 2568

ประวัติ “บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์” ว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม. พรรคประชาชน เขต 33

เผยแพร่: 29 ธันวาคม 2568

ปีใหม่ 2569 อากาศหนาวฟินข้ามปี กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

เผยแพร่: 29 ธันวาคม 2568

ต๋อง ศิษย์ฉ่อย เผยเหตุผลพักสอยคิว โผล่ลุยการเมืองหนแรก

เผยแพร่: 29 ธันวาคม 2568
Back to top button