อาร์เซนอล พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 27 ธ.ค. 68
27 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม อาร์เซนอล พบ ไบรท์ตัน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก อาร์เซนอล VS ไบรท์ตัน ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : อาร์เซนอล VS ไบรท์ตัน
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น.
- สนาม : เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล อาร์เซนอล – ไบรท์ตัน
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปืนใหญ่ ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะไม่มีชื่อของ เบน ไวท์, กาเบรียล มากัลเญส, ไค ฮาแวร์ตซ์, คริสเตียน มอสเกร่า และ แม็กซ์ ดาวแมน ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ แดนกลางเป็น มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ แนวรุกนำทัพมาโดย บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, เลอันโดร ทรอสซาร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิคตอร์ โยเคเรส
ไบรท์ตัน
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพนกนางนวล ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ ฟาเบียน เฮอเซเลอร์ จะยังไม่มีชื่อของ ซอลลี่ มาร์ช, อดัม เว็บสเตอร์ และ สเตฟานอส โซมาส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง คาร์ลอส บาเลบ้า ที่ติดภารกิจทีมชาติ
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น บาร์ท แฟร์บรุกเกน พร้อมกองหลัง 4 คน เฟอร์ดี้ คาดิโอกลู, ยาน พอล ฟาน เฮคเก้, ลูอิส ดังค์, มักซิม เดอ คัยเปอร์ แดนกลางเป็น แจ็ค ฮินเชลวู้ด, ยาซิส อายารี่ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ยานคูบ้า มินเตห์, จอร์จินิโอ รุตแตร์, ดิเอโก้ โกเมซ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น แดนนี่ เวลเบ็ค
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อาร์เซนอล VS ไบรท์ตัน
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 29/10/25 อาร์เซนอล 2-0 ไบรท์ตัน (คาราบาว คัพ)
- 04/01/25 ไบรท์ตัน 1-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 31/08/24 อาร์เซนอล 1-1 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 06/04/24 ไบรท์ตัน 0-3 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 17/12/23 อาร์เซนอล 2-0 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
- 23/12/25 เสมอ คริสตัล พาเลซ 1-1 (ชนะจุดโทษ 8-7, คาราบาว คัพ)
- 20/12/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 13/12/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 10/12/25 ชนะ คลับ บรูช 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/12/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
ไบรท์ตัน
- 20/12/25 เสมอ ไบรท์ตัน 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 13/12/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 07/12/25 เสมอ เวสต์แฮม 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/12/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 3-4 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/11/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ – มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, เลอันโดร ทรอสซาร์ – วิคตอร์ โยเคเรส
ไบรท์ตัน (4-2-3-1) : บาร์ท แฟร์บรุกเกน (GK) – เฟอร์ดี้ คาดิโอกลู, ยาน พอล ฟาน เฮคเก้, ลูอิส ดังค์, มักซิม เดอ คัยเปอร์ – แจ็ค ฮินเชลวู้ด, ยาซิส อายารี่ – ยานคูบ้า มินเตห์, จอร์จินิโอ รุตแตร์, ดิเอโก้ โกเมซ – แดนนี่ เวลเบ็ค
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
อาร์เซนอล 2-0 ไบรท์ตัน
