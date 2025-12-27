ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

อาร์เซนอล พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 27 ธ.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 27 ธ.ค. 2568 13:00 น.| อัปเดต: 26 ธ.ค. 2568 10:53 น.
1,346

27 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม อาร์เซนอล พบ ไบรท์ตัน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก อาร์เซนอล VS ไบรท์ตัน ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : อาร์เซนอล VS ไบรท์ตัน
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น.
  • สนาม : เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX

วิเคราะห์บอล อาร์เซนอล – ไบรท์ตัน

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปืนใหญ่ ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะไม่มีชื่อของ เบน ไวท์, กาเบรียล มากัลเญส, ไค ฮาแวร์ตซ์, คริสเตียน มอสเกร่า และ แม็กซ์ ดาวแมน ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ แดนกลางเป็น มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ แนวรุกนำทัพมาโดย บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, เลอันโดร ทรอสซาร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิคตอร์ โยเคเรส

Credit : Arsenal

ไบรท์ตัน

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพนกนางนวล ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ ฟาเบียน เฮอเซเลอร์ จะยังไม่มีชื่อของ ซอลลี่ มาร์ช, อดัม เว็บสเตอร์ และ สเตฟานอส โซมาส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง คาร์ลอส บาเลบ้า ที่ติดภารกิจทีมชาติ

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น บาร์ท แฟร์บรุกเกน พร้อมกองหลัง 4 คน เฟอร์ดี้ คาดิโอกลู, ยาน พอล ฟาน เฮคเก้, ลูอิส ดังค์, มักซิม เดอ คัยเปอร์ แดนกลางเป็น แจ็ค ฮินเชลวู้ด, ยาซิส อายารี่ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ยานคูบ้า มินเตห์, จอร์จินิโอ รุตแตร์, ดิเอโก้ โกเมซ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น แดนนี่ เวลเบ็ค

Credit : Brighton & Hove Albion FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อาร์เซนอล VS ไบรท์ตัน

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 29/10/25 อาร์เซนอล 2-0 ไบรท์ตัน (คาราบาว คัพ)
  • 04/01/25 ไบรท์ตัน 1-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 31/08/24 อาร์เซนอล 1-1 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/04/24 ไบรท์ตัน 0-3 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 17/12/23 อาร์เซนอล 2-0 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล

  • 23/12/25 เสมอ คริสตัล พาเลซ 1-1 (ชนะจุดโทษ 8-7, คาราบาว คัพ)
  • 20/12/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/12/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 10/12/25 ชนะ คลับ บรูช 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)

ไบรท์ตัน

  • 20/12/25 เสมอ ไบรท์ตัน 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/12/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 07/12/25 เสมอ เวสต์แฮม 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/12/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 3-4 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/11/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Arsenal

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ – มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, เลอันโดร ทรอสซาร์ – วิคตอร์ โยเคเรส

ไบรท์ตัน (4-2-3-1) : บาร์ท แฟร์บรุกเกน (GK) – เฟอร์ดี้ คาดิโอกลู, ยาน พอล ฟาน เฮคเก้, ลูอิส ดังค์, มักซิม เดอ คัยเปอร์ – แจ็ค ฮินเชลวู้ด, ยาซิส อายารี่ – ยานคูบ้า มินเตห์, จอร์จินิโอ รุตแตร์, ดิเอโก้ โกเมซ – แดนนี่ เวลเบ็ค

Credit : Brighton & Hove Albion FC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

อาร์เซนอล 2-0 ไบรท์ตัน

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เผย “สีหศักดิ์” เข้าคุยกับจีน ทิศทางดี เผยได้รับข้อเสนอ 20 ล้านเหมือนกัน

18 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์” ว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม. พรรคประชาชน เขต 33

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ปีใหม่ 2569 อากาศหนาวฟินข้ามปี กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ต๋อง ศิษย์ฉ่อย เผยเหตุผลพักสอยคิว โผล่ลุยการเมืองหนแรก

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รู้ตัวแล้ว คนออกแบบ พรรคประชาชน เบอร์ 46 สวยจนต้องยกนิ้ว นักแปลรุ่นเก๋า

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิด 10 ข่าวคอร์รัปชัน ประจำปี 2568 “ตึก สตง.ถล่ม” ครองแชมป์ ข่าวฉาวแห่งปี

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” เล่าเจอหน้า “ไอซ์-โรม” รับที่ด่าพรรคส้มไม่ได้โกรธ แต่ผิดหวัง

29 นาที ที่แล้ว
รถไฟฟ้า BTS-MRT ปีใหม่ 2569 ขบวนสุดท้ายกี่โมง ข่าว

ปีใหม่ 2569 รถไฟฟ้า BTS-MRT เที่ยวสุดท้าย ปิดกี่โมง? แจกพิกัดจอดรถฟรี

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม ขอโทษหลังผู้สมัคร สส.กทม. โดนหมายจับ เร่งเปลี่ยนตัวผู้สมัคร

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เฮลิคอปเตอร์สหรัฐฯ ชนกันกลางอากาศ เสียชีวิต 1 ศพ สาหัส 1 ราย (คลิป)

48 นาที ที่แล้ว
&quot;จ๋าย ไททศมิตร&quot; เหน็บแสบ อยากเรียนคอร์ส &quot;เทายังไงให้เจริญ&quot; จากนักการเมืองเทา บันเทิง

“จ๋าย ไททศมิตร” เหน็บแสบ อยากลงคอร์ส “เทายังไงให้เจริญ” จากนักการเมืองสีเทา

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พล.อ.ชัยพฤกษ์ รุดเยี่ยยมแนวหน้า ประกาศชัดแผ่นดินที่เหยียบ เป็นของลูกหลานชั่วกัลปวสาน

50 นาที ที่แล้ว
ดับพุ่ง 13 ศพ รถไฟข้ามทวีปเม็กซิโกตกราง เจ็บเฉียดร้อย สลดรับปีใหม่ ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 13 ศพ รถไฟข้ามทวีปเม็กซิโกตกราง เจ็บเฉียดร้อย สลดรับปีใหม่

54 นาที ที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ 2569 ภาษาจีน ไลฟ์สไตล์

สวัสดีปีใหม่ 2569 ภาษาจีน คำอวยพรปีม้าทอง ความหมายมงคล ท่องง่ายใช้ได้ทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

แรง! เปิดฉายาสภาปี 68 “รังหนอนสีเทา” ส่วนวุฒิสภาได้ฉายา “รังของหนู”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชรัมภ์ เทพชัย นักร้องลูกกรุง เสียชีวิตกะทันหันในวัย 72 ปี บันเทิง

สิ้น ชรัมภ์ เทพชัย นักร้องลูกกรุง รางวัลเสาอากาศทองคำ เสียชีวิตวัย 72 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ชื่นชม “ไทย-กัมพูชา” เซ็นหยุดยิง อัด “UN” ไร้ประสิทธิภาพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

หมอทศพร ประกาศลาออกพรรคเพื่อไทย เปิดใจเบื้องหลังการตัดสินใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทอ. จับตาเครื่องบินเบลารุส เข้ากัมพูชา ขอให้มั่นใจ กองทัพมีมาตรการป้องกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มาเนต” ร่ายยาว กัมพูชาหยุดยิงไม่ได้แปลว่ายอมแพ้ เป็นการแสดงแนวทางสันติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บริจิตต์ บาร์โดต์ อดีตดาราสาวฝรั่งเศส เซ็กซ์ไอคอนคนดัง เสียชีวิตวัย 91 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เปิดเพจเฟซบุ๊กใหม่ แจง 3 เหตุผล ไม่ไปดีเบตเลือกตั้งนายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพตอบ ชาวกัมพูชากลับเข้าบ้านหนองจานไม่ได้ ตามข้อตกลงหยุดยิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
50 แคปชั่นอวยพรปีใหม่กับแฟน 2025 หวาน ๆ น่ารัก ๆ ซึ้ง ๆ ไลฟ์สไตล์

รวม 50 แคปชั่นอวยพรปีใหม่กับแฟน 2026 สื่อรักได้ใจ หวาน ซึ้ง น่ารักๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 29/12/68 ดูดวง

เช็กด่วน 6 ราศี ระวังเอกสาร-สัญญา อ่านให้ครบก่อนกดตกลง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 27 ธ.ค. 2568 13:00 น.| อัปเดต: 26 ธ.ค. 2568 10:53 น.
1,346
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“อนุทิน” เผย “สีหศักดิ์” เข้าคุยกับจีน ทิศทางดี เผยได้รับข้อเสนอ 20 ล้านเหมือนกัน

เผยแพร่: 29 ธันวาคม 2568

ประวัติ “บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์” ว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม. พรรคประชาชน เขต 33

เผยแพร่: 29 ธันวาคม 2568

ปีใหม่ 2569 อากาศหนาวฟินข้ามปี กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

เผยแพร่: 29 ธันวาคม 2568

ต๋อง ศิษย์ฉ่อย เผยเหตุผลพักสอยคิว โผล่ลุยการเมืองหนแรก

เผยแพร่: 29 ธันวาคม 2568
Back to top button