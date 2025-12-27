ข่าว

ทภ.1 เปิดความเสียหาย กัมพูชายิงใส่พลเรือนไทย ยันเขมรไม่จริงใจ-ไม่มีเจตนายุติความขัดแย้ง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 27 ธ.ค. 2568 10:51 น.| อัปเดต: 27 ธ.ค. 2568 10:59 น.
702
ดูข่าวกองทัพภาคที่ 1 วันนี้
ภาพ @กองทัพภาคที่ 1

กองทัพภาคที่ 1 เปิดข้อมูลความเสียหาย กัมพูชา ใช้จรวดหลายลำกล้อง BM-21 และเครื่องยิงลูกระเบิด โจมตีพื้นที่พลเรือน จ.สระแก้ว ยันอีกฝ่ายไม่จริงใจ ไม่มีเจตนายุติความขัดแย้ง

วันที่ 27 ธันวาคม 2568 กองทัพภาคที่ 1 เปิดเผยข้อมูลความเสียหายจากฝ่ายกัมพูชาใช้จรวดหลายลำกล้อง BM-21 และเครื่องยิงลูกระเบิด โจมตีพื้นที่พลเรือน จ.สระแก้ว ตั้งแต่ 8 ธ.ค.68 – 27 ธ.ค.68 โดยฝ่ายกัมพูชายังคงใช้เละครื่องยิงลูกระเบิดและ “BM-21” เข้ามาพื้นที่พลเรือนของฝ่ายไทยแบบไร้ทิศทาง มายังพื้นที่ฝั่งพลเรือนของไทย

สรุปความเสียหาย กัมพูชาใช้ Bm-21 ยิงใส่พลเรือน จ.สระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 8-27 ธ.ค.68

บ้านเรือนประชาชน (อ.โคกสูง – อ.ตาพระยา) เสียหาย 116 หลังคาเรือน โดยมีพลเรือนที่ได้รับบาดเจ็บ (อ.โคกสูง) 7 ราย และวัวเสียชีวิต 8 ตัว

  • อ.โคกสูง บ้านเรือนเสียหาย 44 แห่ง
  • อ.ตาพระยา 20 แห่ง

รวม 64 แห่ง

ระบบสาธารณูปโภค 14 จุด (อ.โคกสูง – อ.ตาพระยา)

  • ถนนเสียหาย 7 จุด
  • เสาไฟฟ้าแรงสูง 3 จุด
  • กําแพงปศุสัตว์ 1 จุด
  • กําแพงโรงเรีนน 1 จุด
  • จต.34 1 จุด
  • จต.15 1 จุด

พื้นที่เกษตร 8 พื้นที่ (อ.โคกสูง – อ.ตาพระยา)

  • ไร่อ้อย จํานวน 6,342 ไร่
  • ยูคาลิปตัส จํานวน 42 ไร่
  • มะม่วง จํานวน 9 ไร่
  • รวม 6,393 ไร่

ทรัพย์สินประชาชน 3 ครั้ง (อ.โคกสูง )

  • รถแทรกเตอร์ 1 คัน • รถเกษตร 1 คัน
  • รถบัสโดยสาร 1 คัน

กองทัพไทยเน้นย้ำว่า นี่คือสิ่งยืนยันว่าฝ่ายกัมพูชาไม่มีความจริงใจ และไม่ได้มีเจตนาที่จะยุติความขัดแย้งนี้ อีกทั้งยังเจตนาที่ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่วันที่ 20 ปฏิบัติการตอบโต้และรักษาอธิปไตย “ขอสดุดีทหารกล้าที่สละชีพ” และกราบหัวใจทหารทุกนายที่ร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน และเป็นกำลังใจทหารที่ได้รับบาดเจ็บทุกนายให้รอดพ้นปลอดภัยโดยเร็ว

กองทัพภาคที่ 1 สรุปสถานการณ์ 27 ธันวาคม 2568
ภาพ @กองทัพภาคที่ 1

จับตาหยุดยิง 72 ชม. หากเขมรจริงใจเดินหน้าปฏิญญา ลุ้นลงนามวันนี้ (27 ธ.ค.)

อัปเดตล่าสุดวันนี้ (27 ธ.ค.68) มีรายงานว่า พลเอกเตีย เซรยฮา รองนายกฯและรมว.กลาโหมกัมพูชา เดินทางข้ามสะพานจาก ไพลินมาบ้านผักกาดเข้าสู่จุดผ่านแดน เพื่อพบหารือส่วนตัวแบบโฟร์อายส์ (Four Eyes) กับพล.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหาร ในฐานะประธานฝ่ายเลขานุการ GBC ฝ่ายไทย ก่อนเริ่มการประชุม GBC และลงนามข้อตกลงหยุดยิง อย่างมีเงื่อนไข

ทั้งนี้ คาดว่าการลงนามหยุดยิงจะเกิดขึ้นในวันที่ 27 ธ.ค. และติดตามผล 72 ชม. ภายหลังกัมพูชาได้ประกาศหยุดยิงก่อน ในที่ประชุม รมว.ต่างประเทศ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา

วันที่ 20 เหตุปะทะชายแดน ไทย กัมพูชา
ภาพ @กองทัพภาคที่ 1

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เผย “สีหศักดิ์” เข้าคุยกับจีน ทิศทางดี เผยได้รับข้อเสนอ 20 ล้านเหมือนกัน

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์” ว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม. พรรคประชาชน เขต 33

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ปีใหม่ 2569 อากาศหนาวฟินข้ามปี กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ต๋อง ศิษย์ฉ่อย เผยเหตุผลพักสอยคิว โผล่ลุยการเมืองหนแรก

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รู้ตัวแล้ว คนออกแบบ พรรคประชาชน เบอร์ 46 สวยจนต้องยกนิ้ว นักแปลรุ่นเก๋า

29 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิด 10 ข่าวคอร์รัปชัน ประจำปี 2568 “ตึก สตง.ถล่ม” ครองแชมป์ ข่าวฉาวแห่งปี

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” เล่าเจอหน้า “ไอซ์-โรม” รับที่ด่าพรรคส้มไม่ได้โกรธ แต่ผิดหวัง

31 นาที ที่แล้ว
รถไฟฟ้า BTS-MRT ปีใหม่ 2569 ขบวนสุดท้ายกี่โมง ข่าว

ปีใหม่ 2569 รถไฟฟ้า BTS-MRT เที่ยวสุดท้าย ปิดกี่โมง? แจกพิกัดจอดรถฟรี

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม ขอโทษหลังผู้สมัคร สส.กทม. โดนหมายจับ เร่งเปลี่ยนตัวผู้สมัคร

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เฮลิคอปเตอร์สหรัฐฯ ชนกันกลางอากาศ เสียชีวิต 1 ศพ สาหัส 1 ราย (คลิป)

51 นาที ที่แล้ว
&quot;จ๋าย ไททศมิตร&quot; เหน็บแสบ อยากเรียนคอร์ส &quot;เทายังไงให้เจริญ&quot; จากนักการเมืองเทา บันเทิง

“จ๋าย ไททศมิตร” เหน็บแสบ อยากลงคอร์ส “เทายังไงให้เจริญ” จากนักการเมืองสีเทา

53 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พล.อ.ชัยพฤกษ์ รุดเยี่ยยมแนวหน้า ประกาศชัดแผ่นดินที่เหยียบ เป็นของลูกหลานชั่วกัลปวสาน

53 นาที ที่แล้ว
ดับพุ่ง 13 ศพ รถไฟข้ามทวีปเม็กซิโกตกราง เจ็บเฉียดร้อย สลดรับปีใหม่ ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 13 ศพ รถไฟข้ามทวีปเม็กซิโกตกราง เจ็บเฉียดร้อย สลดรับปีใหม่

56 นาที ที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ 2569 ภาษาจีน ไลฟ์สไตล์

สวัสดีปีใหม่ 2569 ภาษาจีน คำอวยพรปีม้าทอง ความหมายมงคล ท่องง่ายใช้ได้ทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

แรง! เปิดฉายาสภาปี 68 “รังหนอนสีเทา” ส่วนวุฒิสภาได้ฉายา “รังของหนู”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชรัมภ์ เทพชัย นักร้องลูกกรุง เสียชีวิตกะทันหันในวัย 72 ปี บันเทิง

สิ้น ชรัมภ์ เทพชัย นักร้องลูกกรุง รางวัลเสาอากาศทองคำ เสียชีวิตวัย 72 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ชื่นชม “ไทย-กัมพูชา” เซ็นหยุดยิง อัด “UN” ไร้ประสิทธิภาพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

หมอทศพร ประกาศลาออกพรรคเพื่อไทย เปิดใจเบื้องหลังการตัดสินใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทอ. จับตาเครื่องบินเบลารุส เข้ากัมพูชา ขอให้มั่นใจ กองทัพมีมาตรการป้องกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มาเนต” ร่ายยาว กัมพูชาหยุดยิงไม่ได้แปลว่ายอมแพ้ เป็นการแสดงแนวทางสันติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บริจิตต์ บาร์โดต์ อดีตดาราสาวฝรั่งเศส เซ็กซ์ไอคอนคนดัง เสียชีวิตวัย 91 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เปิดเพจเฟซบุ๊กใหม่ แจง 3 เหตุผล ไม่ไปดีเบตเลือกตั้งนายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพตอบ ชาวกัมพูชากลับเข้าบ้านหนองจานไม่ได้ ตามข้อตกลงหยุดยิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
50 แคปชั่นอวยพรปีใหม่กับแฟน 2025 หวาน ๆ น่ารัก ๆ ซึ้ง ๆ ไลฟ์สไตล์

รวม 50 แคปชั่นอวยพรปีใหม่กับแฟน 2026 สื่อรักได้ใจ หวาน ซึ้ง น่ารักๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 29/12/68 ดูดวง

เช็กด่วน 6 ราศี ระวังเอกสาร-สัญญา อ่านให้ครบก่อนกดตกลง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 27 ธ.ค. 2568 10:51 น.| อัปเดต: 27 ธ.ค. 2568 10:59 น.
702
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“อนุทิน” เผย “สีหศักดิ์” เข้าคุยกับจีน ทิศทางดี เผยได้รับข้อเสนอ 20 ล้านเหมือนกัน

เผยแพร่: 29 ธันวาคม 2568

ต๋อง ศิษย์ฉ่อย เผยเหตุผลพักสอยคิว โผล่ลุยการเมืองหนแรก

เผยแพร่: 29 ธันวาคม 2568

รู้ตัวแล้ว คนออกแบบ พรรคประชาชน เบอร์ 46 สวยจนต้องยกนิ้ว นักแปลรุ่นเก๋า

เผยแพร่: 29 ธันวาคม 2568

“ชูวิทย์” เล่าเจอหน้า “ไอซ์-โรม” รับที่ด่าพรรคส้มไม่ได้โกรธ แต่ผิดหวัง

เผยแพร่: 29 ธันวาคม 2568
Back to top button