ทภ.1 เปิดความเสียหาย กัมพูชายิงใส่พลเรือนไทย ยันเขมรไม่จริงใจ-ไม่มีเจตนายุติความขัดแย้ง
กองทัพภาคที่ 1 เปิดข้อมูลความเสียหาย กัมพูชา ใช้จรวดหลายลำกล้อง BM-21 และเครื่องยิงลูกระเบิด โจมตีพื้นที่พลเรือน จ.สระแก้ว ยันอีกฝ่ายไม่จริงใจ ไม่มีเจตนายุติความขัดแย้ง
วันที่ 27 ธันวาคม 2568 กองทัพภาคที่ 1 เปิดเผยข้อมูลความเสียหายจากฝ่ายกัมพูชาใช้จรวดหลายลำกล้อง BM-21 และเครื่องยิงลูกระเบิด โจมตีพื้นที่พลเรือน จ.สระแก้ว ตั้งแต่ 8 ธ.ค.68 – 27 ธ.ค.68 โดยฝ่ายกัมพูชายังคงใช้เละครื่องยิงลูกระเบิดและ “BM-21” เข้ามาพื้นที่พลเรือนของฝ่ายไทยแบบไร้ทิศทาง มายังพื้นที่ฝั่งพลเรือนของไทย
สรุปความเสียหาย กัมพูชาใช้ Bm-21 ยิงใส่พลเรือน จ.สระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 8-27 ธ.ค.68
บ้านเรือนประชาชน (อ.โคกสูง – อ.ตาพระยา) เสียหาย 116 หลังคาเรือน โดยมีพลเรือนที่ได้รับบาดเจ็บ (อ.โคกสูง) 7 ราย และวัวเสียชีวิต 8 ตัว
- อ.โคกสูง บ้านเรือนเสียหาย 44 แห่ง
- อ.ตาพระยา 20 แห่ง
รวม 64 แห่ง
ระบบสาธารณูปโภค 14 จุด (อ.โคกสูง – อ.ตาพระยา)
- ถนนเสียหาย 7 จุด
- เสาไฟฟ้าแรงสูง 3 จุด
- กําแพงปศุสัตว์ 1 จุด
- กําแพงโรงเรีนน 1 จุด
- จต.34 1 จุด
- จต.15 1 จุด
พื้นที่เกษตร 8 พื้นที่ (อ.โคกสูง – อ.ตาพระยา)
- ไร่อ้อย จํานวน 6,342 ไร่
- ยูคาลิปตัส จํานวน 42 ไร่
- มะม่วง จํานวน 9 ไร่
- รวม 6,393 ไร่
ทรัพย์สินประชาชน 3 ครั้ง (อ.โคกสูง )
- รถแทรกเตอร์ 1 คัน • รถเกษตร 1 คัน
- รถบัสโดยสาร 1 คัน
กองทัพไทยเน้นย้ำว่า นี่คือสิ่งยืนยันว่าฝ่ายกัมพูชาไม่มีความจริงใจ และไม่ได้มีเจตนาที่จะยุติความขัดแย้งนี้ อีกทั้งยังเจตนาที่ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่วันที่ 20 ปฏิบัติการตอบโต้และรักษาอธิปไตย “ขอสดุดีทหารกล้าที่สละชีพ” และกราบหัวใจทหารทุกนายที่ร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน และเป็นกำลังใจทหารที่ได้รับบาดเจ็บทุกนายให้รอดพ้นปลอดภัยโดยเร็ว
จับตาหยุดยิง 72 ชม. หากเขมรจริงใจเดินหน้าปฏิญญา ลุ้นลงนามวันนี้ (27 ธ.ค.)
อัปเดตล่าสุดวันนี้ (27 ธ.ค.68) มีรายงานว่า พลเอกเตีย เซรยฮา รองนายกฯและรมว.กลาโหมกัมพูชา เดินทางข้ามสะพานจาก ไพลินมาบ้านผักกาดเข้าสู่จุดผ่านแดน เพื่อพบหารือส่วนตัวแบบโฟร์อายส์ (Four Eyes) กับพล.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหาร ในฐานะประธานฝ่ายเลขานุการ GBC ฝ่ายไทย ก่อนเริ่มการประชุม GBC และลงนามข้อตกลงหยุดยิง อย่างมีเงื่อนไข
ทั้งนี้ คาดว่าการลงนามหยุดยิงจะเกิดขึ้นในวันที่ 27 ธ.ค. และติดตามผล 72 ชม. ภายหลังกัมพูชาได้ประกาศหยุดยิงก่อน ในที่ประชุม รมว.ต่างประเทศ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา
