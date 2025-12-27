น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 27 ธ.ค. 68
27 ธันวาคม 2568 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ซิตี้ กราวน์ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ แมนซิตี้ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ฟอเรสต์ VS แมนซิตี้ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ VS แมนซิตี้
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2568 เวลา 19.30 น.
- สนาม : ซิตี้ กราวน์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ – แมนซิตี้
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเจ้าป่า ของกุนซือ ฌอน ไดช์ จะไม่มีชื่อของ โอลา ไอน่า, ไตโว่ อโวนิยี่ และ ไรอัน เยตส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อิบราฮิม ซันกาเร่ กับ วิลลี่ โบลี่ ที่ติดภารกิจทีมชาติ นอกจากนี้งยังต้องเช็คความฟิตของ เมตซ์ เซลส์ กับ คริส วู้ด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จอห์น วิคเตอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน นิโคโล่ ซาโวน่า, นิโคล่า มิเลนโควิช, มูริลโล่, เนโก วิลเลี่ยมส์ แดนกลางเป็น ดั๊กลาส หลุยซ์ กับ เอลเลียต แอนเดอร์สัน แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โอมารี่ ฮัดชิดสัน, มอร์แกน กิ๊บส์ ไวท์, คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อิกอร์ เชซุส
แมนฯ ซิตี้
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเรือใบสีฟ้า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะไม่มีชื่อของ โรดรี้, มาเตโอ โควาซิช และ เจเรมี่ โดกู ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โอมาร์ มาร์มูช กับ รายาน เอต-นูริ ที่ติดภารกิจทีมชาติ
นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ จอห์น สโตนส์ กับ ออสการ์ บ็อบบ์
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-3-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ แดนกลางเป็น แบร์นาร์โด้ ซิลวา, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, นิโก้ กอนซาเลซ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ รายาน แชร์กี้ กับ ฟิล โฟเด้น ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ฟอเรสต์ VS แมนซิตี้
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 27/04/25 ฟอเรสต์ 0-2 แมนซิตี้ (เอฟเอ คัพ)
- 08/03/25 ฟอเรสต์ 1-0 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 04/12/24 แมนซิตี้ 3-0 ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)
- 28/04/24 ฟอเรสต์ 0-2 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 23/09/23 แมนซิตี้ 2-0 ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
- 22/12/25 แพ้ ฟูแล่ม 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 14/12/25 ชนะ สเปอร์ส 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 11/12/25 ชนะ อูเทรคท์ 2-1 (ยูโรป้า ลีก)
- 06/12/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/12/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
แมนฯ ซิตี้
- 20/12/25 ชนะ เวสต์แฮม 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 17/12/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (คาราบาว คัพ)
- 14/12/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 10/12/25 ชนะ เรอัล มาดริด 2-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/12/25 ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (4-2-3-1) : จอห์น วิคเตอร์ (GK) – นิโคโล่ ซาโวน่า, นิโคล่า มิเลนโควิช, มูริลโล่, เนโก วิลเลี่ยมส์ – ดั๊กลาส หลุยซ์, เอลเลียต แอนเดอร์สัน – โอมารี่ ฮัดชินสัน, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย – อิกอร์ เชซุส
แมนซิตี้ (4-3-2-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ – แบร์นาร์โด้ ซิลวา, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, นิโก้ กอนซาเลซ – รายาน แชร์กี้, ฟิล โฟเด้น – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 1-3 แมนซิตี้
