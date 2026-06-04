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เฮลิคอปเตอร์กองทัพเรืออังกฤษตกกลางทุ่ง ยืนยันกำลังพลเสียชีวิต 3 นาย
เฮลิคอปเตอร์กองทัพเรืออังกฤษตกกลางทุ่ง ขณะกำลังฝึกซ้อม เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 3 มิ.ย. กองทัพยืนยันกำลังพลเสียชีวิต 3 นาย
จากกรณีที่รายงานว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกในทุ่งที่มณฑลเดวอน ประเทศอังกฤษ เมื่อช่วงเวลาประมาณตี 4.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ของวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมานั้น
ล่าสุดสำนักข่าว BBC ได้อัปเดตเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือ และมีกำลังพลเสียชีวิต 3 นาย
โดยโฆษกกองทัพเรือระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะฝึกซ้อมปฏิบัติการด้วยเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งทางกองทัพได้แจ้งครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว
เบื้องต้นยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่เฮลิคอปเตอร์เครื่องดังกล่าวตก แต่ได้ระบุว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่น เมอร์ลิน MK4 และเป็นเครื่องที่ประจำการในกองทัพอังกฤษมาตั้งแต่ปี 2542
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