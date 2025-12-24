ไม่สนทัวร์! ฮาย อาภาพร เสนอซัดกัมพูชา ทิ้งบอมบ์-ฮุบประเทศทำเมืองขึ้น เสียเวลาพูดคุย

ฮาย อาภาพร ของขึ้น พูดปมชายแดนไทย-กัมพูชา ลั่นถ้ามีอำนาจจัดการเด็ดขาด ทิ้งบอมบ์-ฮุบประเทศทำเมืองขึ้น เชื่อไทยเหนือกว่าทุกด้าน หนุนรัฐจัดการเด็ดขาดจบศึก
นักร้องลูกทุ่งตัวแม่ ฮาย อาภาพร นครสวรรค์ ออกมาเปิดใจถึงสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาแบบเผ็ดร้อน ชนิดที่เรียกว่าใส่สุดแม็กซ์ ไม่แคร์ดราม่า ไม่กลัวรถทัวร์ หลังจากพบปะสื่อมวลชนในงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์เรื่องปอบดิ๊บดิบ เจ้าตัวระบายความในใจในฐานะคนไทยที่เจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นข่าวทหารต้องพลีชีพ พร้อมเสนอแนวคิดให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจัดการขั้นเด็ดขาด
ฮาย อาภาพร มองว่าต้นตอของสงครามและความวุ่นวายทั้งหมดมาจากบุคคลเพียง 2 คน ยืนยันว่าไทยมีความเจริญกว่า ฉลาดกว่า และอาวุธยุทโธปกรณ์เหนือกว่ามาก อีกฝ่ายรวยอยู่แค่คนเดียว นอกนั้นจนทั้งประเทศ เจ้าตัวยังกล่าวอีกว่า “ถ้าแม่มีอำนาจไม่ยากเลย บ้านมันอยู่ตรงไหนไข่ลงตู้มเดียว จบ” และ มองว่าการเจรจาคือเรื่องเสียเวลา คุยไปก็ไม่รู้เรื่อง เปรียบเทียบแรงว่า “งูอย่าตีให้หลังหัก เดี๋ยวมันจะแว้งกัด เอาให้ไปเกิดใหม่”
เมื่อถูกถามถึงประเด็นการเจรจาโดยใช้ประเทศที่สามหรือสาเหตุที่ฝั่งตรงข้ามได้รับข้อมูลข่าวสารไม่เหมือนไทย ฮายตอบกลับทันทีว่า ไม่ต้องมีคนกลาง บอกพวกที่หวังดี (ประเทศที่สาม) ไม่ต้องเข้ามายุ่ง เพราะไม่ได้รักประเทศไทยจริง มีแต่ส่งอาวุธมาขาย อย่ามาปลอม
ส่วนสาเหตุที่กัมพูชาได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ตรงกับไทยก็ตอบสั้น ๆ แต่เจ็บจี๊ดว่า “เพราะมันควายไงล่ะ คนที่ฟังมันก็ควาย” พร้อมยืนยันจุดยืนชัดเจนว่าไม่กลัวดราม่า เพราะตนเป็นคนไทย ฝ่ายนั้นโกงเราตลอด ไม่จำเป็นต้องคบหา
ในส่วนของทหารหาญที่ปฏิบัติหน้าที่ แม่ฮายฝากความห่วงใยและชื่นชมในความเสียสละ ขอบคุณทหารกล้าที่ทำให้คนไทยได้กินอิ่มนอนอุ่น เจ็บปวดใจทุกครั้งมีข่าวการสูญเสีย ย้ำว่าคนไทยรักทหารมากและพร้อมสนับสนุนเสบียงทุกอย่าง พร้อมทิ้งท้ายแบบดุดันว่า “ถ้าไอ้เขมร 2 ตัว มันเสียเนี่ย ฮุบประเทศมันเลย เอามาเป็นเมืองขึ้นซะเลย ไม่มีอะไรก็เอามาก่อน”
ปิดท้ายด้วยเรื่องการเลือกตั้งครั้งหน้าที่กำลังจะมาถึง ฮาย อาภาพร ฝากการบ้านถึงนายกรัฐมนตรีคนต่อไปว่า ไม่ว่าจะเป็นใคร ขอให้ทำจริง ประเทศกำลังป่วย ต้องมารักษาให้หาย พูดแล้วต้องทำให้ได้ ถ้าทำไม่ได้อย่าพูด พร้อมเชิญชวนคนไทยให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อกำหนดชะตาบ้านเมือง
ลูกครึ่งไทย-เขมร ขอบคุณ 'ทรัมป์' เชื่อไทยเริ่มสงคราม ลั่น แค่อยากได้สันติภาพ
นักแสดงลูกครึ่งไทย-เขมร ร่ำไห้ กัมพูชาไม่ได้เริ่มสงคราม ขอแค่ความสงบสุข
กัมพูชาเหิมเกริม! ส่ง สไนเปอร์ ลอบสังหาร ผบ.หน่วย ทร. ชนวนเหตุรบเดือดชายแดน
