ข่าวดาราบันเทิง

ไม่สนทัวร์! ฮาย อาภาพร เสนอซัดกัมพูชา ทิ้งบอมบ์-ฮุบประเทศทำเมืองขึ้น เสียเวลาพูดคุย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 11:57 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 11:57 น.
86
ฮาย อาภาพร ให้สัมภาษณ์ปมชายแดนไทย-กัมพูชา

ฮาย อาภาพร ของขึ้น พูดปมชายแดนไทย-กัมพูชา ลั่นถ้ามีอำนาจจัดการเด็ดขาด ทิ้งบอมบ์-ฮุบประเทศทำเมืองขึ้น เชื่อไทยเหนือกว่าทุกด้าน หนุนรัฐจัดการเด็ดขาดจบศึก

นักร้องลูกทุ่งตัวแม่ ฮาย อาภาพร นครสวรรค์ ออกมาเปิดใจถึงสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาแบบเผ็ดร้อน ชนิดที่เรียกว่าใส่สุดแม็กซ์ ไม่แคร์ดราม่า ไม่กลัวรถทัวร์ หลังจากพบปะสื่อมวลชนในงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์เรื่องปอบดิ๊บดิบ เจ้าตัวระบายความในใจในฐานะคนไทยที่เจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นข่าวทหารต้องพลีชีพ พร้อมเสนอแนวคิดให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจัดการขั้นเด็ดขาด

ฮาย อาภาพร มองว่าต้นตอของสงครามและความวุ่นวายทั้งหมดมาจากบุคคลเพียง 2 คน ยืนยันว่าไทยมีความเจริญกว่า ฉลาดกว่า และอาวุธยุทโธปกรณ์เหนือกว่ามาก อีกฝ่ายรวยอยู่แค่คนเดียว นอกนั้นจนทั้งประเทศ เจ้าตัวยังกล่าวอีกว่า “ถ้าแม่มีอำนาจไม่ยากเลย บ้านมันอยู่ตรงไหนไข่ลงตู้มเดียว จบและ มองว่าการเจรจาคือเรื่องเสียเวลา คุยไปก็ไม่รู้เรื่อง เปรียบเทียบแรงว่า “งูอย่าตีให้หลังหัก เดี๋ยวมันจะแว้งกัด เอาให้ไปเกิดใหม่”

เมื่อถูกถามถึงประเด็นการเจรจาโดยใช้ประเทศที่สามหรือสาเหตุที่ฝั่งตรงข้ามได้รับข้อมูลข่าวสารไม่เหมือนไทย ฮายตอบกลับทันทีว่า ไม่ต้องมีคนกลาง บอกพวกที่หวังดี (ประเทศที่สาม) ไม่ต้องเข้ามายุ่ง เพราะไม่ได้รักประเทศไทยจริง มีแต่ส่งอาวุธมาขาย อย่ามาปลอม

ส่วนสาเหตุที่กัมพูชาได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ตรงกับไทยก็ตอบสั้น ๆ แต่เจ็บจี๊ดว่า “เพราะมันควายไงล่ะ คนที่ฟังมันก็ควาย” พร้อมยืนยันจุดยืนชัดเจนว่าไม่กลัวดราม่า เพราะตนเป็นคนไทย ฝ่ายนั้นโกงเราตลอด ไม่จำเป็นต้องคบหา

ในส่วนของทหารหาญที่ปฏิบัติหน้าที่ แม่ฮายฝากความห่วงใยและชื่นชมในความเสียสละ ขอบคุณทหารกล้าที่ทำให้คนไทยได้กินอิ่มนอนอุ่น เจ็บปวดใจทุกครั้งมีข่าวการสูญเสีย ย้ำว่าคนไทยรักทหารมากและพร้อมสนับสนุนเสบียงทุกอย่าง พร้อมทิ้งท้ายแบบดุดันว่า “ถ้าไอ้เขมร 2 ตัว มันเสียเนี่ย ฮุบประเทศมันเลย เอามาเป็นเมืองขึ้นซะเลย ไม่มีอะไรก็เอามาก่อน”

ปิดท้ายด้วยเรื่องการเลือกตั้งครั้งหน้าที่กำลังจะมาถึง ฮาย อาภาพร ฝากการบ้านถึงนายกรัฐมนตรีคนต่อไปว่า ไม่ว่าจะเป็นใคร ขอให้ทำจริง ประเทศกำลังป่วย ต้องมารักษาให้หาย พูดแล้วต้องทำให้ได้ ถ้าทำไม่ได้อย่าพูด พร้อมเชิญชวนคนไทยให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อกำหนดชะตาบ้านเมือง

ฮาย อาภาพร
ภาพจาก Facebook : ฮาย อาภาพร นครสวรรค์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
‘อนุทิน’ หลั่งน้ำตา นำ ‘ภูมิใจไทย’ สู้ศึกเลือกตั้ง ชูนโยบาย ‘ทหารอาสา-คนละครึ่งพลัส’ มั่นใจนั่งนายกฯ ข่าวการเมือง

‘อนุทิน’ หลั่งน้ำตา นำ ‘ภูมิใจไทย’ สู้ศึกเลือกตั้ง ชูนโยบาย ‘ทหารอาสา-คนละครึ่งพลัส’ มั่นใจนั่งนายกฯ

12 วินาที ที่แล้ว
พล.อ.อ.ประภาส เผย ฮุนเซนดูโหนกระแส เตือนระวังข้อมูลหลุด ข่าว

ฮุนเซน ซุ่มดู ‘โหนกระแส’ ติดโซเชียลไทยหนัก ระวังข้อมูลหลุด ถูกเอาไปใช้ประโยชน์

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ศิษย์อาลัย “หลวงปู่สี สิริญาโณ” วัดป่าศรีมงคล ละสังขารสงบ สิริอายุ 102 ปี พรรษา 82

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลิเบียเสียชีวิต จากเหตุเครื่องบินตกที่ตุรกี

3 นาที ที่แล้ว
อาการล่าสุด ต้น จักรกฤษณ์ หลังผ่าเปิดหน้าท้อง ตัดถุงน้ำดีทิ้ง ซูบผอมจำแทบไม่ได้ บันเทิง

อาการล่าสุด ต้น จักรกฤษณ์ หลังผ่าเปิดหน้าท้อง ตัดถุงน้ำดีทิ้ง ซูบผอมจำแทบไม่ได้

5 นาที ที่แล้ว
ทหารเขมร พกเมียไปรบด้วย นั่งมุดบังเกอร์ หวานฉ่ำกลางสมรภูมิ ไม่กลัวตาย ข่าว

ทหารเขมร พกเมียไปรบด้วย นั่งมุดบังเกอร์ หวานฉ่ำกลางสมรภูมิ ไม่กลัวตาย

9 นาที ที่แล้ว
ทองคำแท่งบนโต๊ะ เศรษฐกิจ

เจอแล้วตัวการ “เงินบาทแข็งค่า” เตรียมงัดมาตรการภาษี-ส่งข้อมูลสรรพากรคุมเข้ม

58 นาที ที่แล้ว
สดุดี ส.อ.กัมปนาท วินาทีพลีชีพ รับระเบิดแทนเพื่อน สละร่างปกป้องแผ่นดินไทย ข่าว

สดุดี ส.อ.กัมปนาท วินาทีพลีชีพ รับระเบิดแทนเพื่อน สละร่างปกป้องแผ่นดินไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หลวงตาสุจ” แจงคลิปเขมรขอสงบศึก ฝีมือคนไทยตัดต่อ หวังให้ถูกไล่พ้นแผ่นดินกัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับตาประชุม GBC วันนี้ ที่จันทบุรี ไทยยื่น 3 เงื่อนไขเด็ดขาด บีบกัมพูชาหยุดยิง ข่าว

จับตาประชุม GBC วันนี้ ที่จันทบุรี พร้อมยื่น 3 เงื่อนไขเด็ดขาด บีบกัมพูชาหยุดยิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ยืนยันแล้ว! ไทยเจ้าภาพ VNL 2026 สนาม 2 ด้านนายกสมาคมฯ รับกังวลเรื่องเวลาเตรียมทีม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร ให้สัมภาษณ์ปมชายแดนไทย-กัมพูชา บันเทิง

ไม่สนทัวร์! ฮาย อาภาพร เสนอซัดกัมพูชา ทิ้งบอมบ์-ฮุบประเทศทำเมืองขึ้น เสียเวลาพูดคุย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบเศร้า พระเอกดัง เลิกดารารุ่นพี่ สุดจุก "เลิกทั้งที่ยังรัก" แผนแต่งงานล่ม บันเทิง

จบเศร้า พระเอกดัง เลิกดารารุ่นพี่ สุดจุก “เลิกทั้งที่ยังรัก” แผนแต่งงานล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แคปชั่นวันคริสต์มาส 2024 ไลฟ์สไตล์

แคปชั่น วันคริสต์มาส 2025 ภาษาไทย-อังกฤษ ความหมายน่ารักต้อนรับเทศกาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลือหนัก “คริสเตียน พูลิซิช” ซุ่มปลูกต้นรักกับ “ซิดนีย์ สวีนีย์” ดาราสาวสุดอึ๋ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กลอนวันปีใหม่ 2569 ส่งความสุขให้กับคนที่รักในช่วงเทศกาล ไลฟ์สไตล์

กลอนวันปีใหม่ 2569 กลอนสี่ กลอนแปด กาพย์ยานี ส่งความสุขส่งท้ายปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ ประกาศกร้าว ไม่โหวต อนุทิน อีกต่อไป ลั่น อย่าไว้ใจคนที่หักหลังซ้ำสอง ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” พูดชัด ไม่โหวต “อนุทิน” อีกต่อไป อย่าไว้ใจคนที่หักหลังซ้ำสอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบดมินตัน

ส่องอันดับโลกล่าสุด “เมย์ รัชนก” หลังจบศึก แบดมินตัน เวิลด์ ทัวร์ 2025

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูวัยเกษียณในอีสานจบชีวิตเพราะหนี้สินและเงินบำนาญเหลือเพียง 10 บาท ข่าว

ครูวัยเกษียณ จบชีวิตประชดความจน เหลือเงิน 10 บาทซื้อข้าวกิน บำนาญโดนหักเกลี้ยง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์กุมขมับ มนุษย์ป้าแกะพัสดุ จนกล่องยับก่อนปฏิเสธของ หัวเราะร่าบอกใส่ถุงคืนไป ข่าว

ไรเดอร์เซ็ง มนุษย์ป้า ฉีกกล่องพัสดุจนยับ ก่อนปฏิเสธของ หัวเราะร่า บอกให้ใส่ถุงคืน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เตือน แฟนคลับ ชาล็อต ปกป้องแบบผิดๆ ข่าวดารา

ณวัฒน์ เตือน แฟนคลับ ‘ชาล็อต’ ปกป้องแบบผิด ๆ ลั่น ยิ่งด่าผลเสียตกที่ศิลปิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปู มัณฑนา มรสุมชีวิตถาโถม แจ้งข่าวเศร้าสูญเสีย คุณพ่อ จากไปอย่างสงบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกฟรี ภาพสวัสดีปีใหม่ 2569/2026 อวยพรปีใหม่ สคส. ให้คนที่รัก ไลฟ์สไตล์

แจกฟรี ภาพสวัสดีปีใหม่ 2569/2026 อวยพรปีใหม่ สคส. ให้คนที่รัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย "พี่สีแดง" จากไปอย่างสงบ สิ้นตลกดังยุคคาเฟ่รุ่งเรือง อดีตสมาชิกคณะเด๋อดู๋ดี๋ดอนแดง บันเทิง

อาลัย “พี่สีแดง” จากไปอย่างสงบ สิ้นตลกดังยุคคาเฟ่รุ่งเรือง อดีตสมาชิกคณะเด๋อดู๋ดี๋ดอนแดง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กาน แทททู หรือ นายสงกรานต์ พานภู่ เป็นคนขับรถที่เกี่ยวข้องกับเหตุยิงบนทางด่วนศรีรัช ข่าวอาชญากรรม

ประวัติ กาน แทททู คนขับ เวลไฟร์ พ่อค้ารถเมืองชล ผู้ต้องสงสัยยิงสนั่น ทางด่วนศรีรัช

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 11:57 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 11:57 น.
86
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘อนุทิน’ หลั่งน้ำตา นำ ‘ภูมิใจไทย’ สู้ศึกเลือกตั้ง ชูนโยบาย ‘ทหารอาสา-คนละครึ่งพลัส’ มั่นใจนั่งนายกฯ

‘อนุทิน’ หลั่งน้ำตา นำ ‘ภูมิใจไทย’ สู้ศึกเลือกตั้ง ชูนโยบาย ‘ทหารอาสา-คนละครึ่งพลัส’ มั่นใจนั่งนายกฯ

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
พล.อ.อ.ประภาส เผย ฮุนเซนดูโหนกระแส เตือนระวังข้อมูลหลุด

ฮุนเซน ซุ่มดู ‘โหนกระแส’ ติดโซเชียลไทยหนัก ระวังข้อมูลหลุด ถูกเอาไปใช้ประโยชน์

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568

ศิษย์อาลัย “หลวงปู่สี สิริญาโณ” วัดป่าศรีมงคล ละสังขารสงบ สิริอายุ 102 ปี พรรษา 82

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568

ช็อก! ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลิเบียเสียชีวิต จากเหตุเครื่องบินตกที่ตุรกี

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
Back to top button