ลูกครึ่งไทย-เขมร ขอบคุณ ‘ทรัมป์’ เชื่อไทยเริ่มสงคราม ลั่น แค่อยากได้สันติภาพ

เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 15:46 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 15:47 น.
ลูกครึ่งไทย-เขมร โพสต์ขอบคุณ 'ทรัมป์' เชื่อมั่นไทยเริ่มสงคราม

ลูกครึ่งไทย-เขมร โพสต์ขอบคุณ ‘ทรัมป์’ เชื่อมั่นไทยเริ่มสงคราม ลั่น กัมพูชาต้องการแค่สันติภาพ-ความปลอดภัย

ก่อนหน้านี้ นา สาดี พิธีกรและนักแสดงลูกครึ่ง ไทย-กัมพูชา ออกมาประกาศจุดยืนท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงชายแดนเผยกัมพูชาคือบ้านเกิดและผู้มีพระคุณ ยืนยันประเทศของตนไม่ใช่คนเริ่มสงคราม ขอเพียงความสงบ-สันติภาพเท่านั้น ล่าสุด เธอออกมาแสดงความเห็นต่อว่าสื่อของกัมพูชา Fresh News รายงานข่าวอ้างว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ‘โดนัลด์ ทรัมป์’ อ้างไทยเป็นผู้เริ่มก่อสงครามรอบใหม่กับกัมพูชา

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า ได้จัดการยุติสงครามไปแล้ว 8 แห่ง ในจำนวนนั้นรวมถึงสงครามระหว่างไทยและกัมพูชาด้วย ในการตอบคำถามของผู้สื่อข่าว ทรัมป์ระบุว่า “ผมได้จัดการยุติสงครามไปแล้ว 8 แห่ง การกระทำของไทยนั้นแสดงออกมาอย่างชัดเจน อย่างที่พวกคุณทุกคนทราบ พวกเขา (ไทย) ได้เริ่มสงครามกับกัมพูชาขึ้นมาอีกครั้ง พวกเขา (ไทยและกัมพูชา) ได้เริ่มทำสงครามกันใหม่ แต่ผมคิดว่า… เราพร้อมแล้วที่จะยุติสงครามระหว่างไทยและกัมพูชา ดังนั้นเราจึงได้จัดการยุติสงครามไปแล้ว 8 แห่ง”

ล่าสุด นา สาดี แสดงความเห็นต่อข่าวดังกล่าว เผยว่า “ขอบคุณทรัมป์ที่เชื่อมั่นในกัมพูชา พวกเราไม่เคยต้องการสงคราม เราทุกคนต้องการสันติภาพ ความมั่นคง และความปลอดภัย ไทยเป็นฝ่ายเริ่มสงครามก่อน”

นา สาดี พิธีกรและนักแสดงลูกครึ่ง ไทย-กัมพูชา ขอบคุณทรัมป์
ภาพจาก Facebook : Na sady

จากนั้น เธอเคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยข้อความถึงพี่น้องชาวกัมพูชา ระบุว่า “เริ่มตั้งแต่วันนี้ ตอนนี้ เดี๋ยวนี้เลย ลูกหลานชาวกัมพูชาทุกคนต้องเก่งให้รอบด้าน แข็งแกร่งทุกมิติ เชี่ยวชาญให้ครบถ้วน และต้องรู้ให้ลึกรู้ให้จริง ห้ามทำอะไรเล่น ๆ หรือทำแบบขอไปทีอีกเด็ดขาด ต้องเร่งพัฒนาภาษา ทักษะความรู้ การทำมาหากิน รูปลักษณ์ และความสัมพันธ์ของเรากับต่างประเทศ ความเจ็บปวดในครั้งนี้ ทำให้เราจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้อีกต่อไป

ถ้าคิดว่าเราสวยแล้ว ก็ต้องสวยให้เพอร์เฟกต์ตั้งแต่หัวจรดเท้า ห้ามดีแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ อีกต่อไป เพราะเมื่อเราเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเอง มันไม่ใช่เพื่อตัวเราเองเท่านั้น แต่เพื่อประเทศชาติทั้งปวง”

นา สาดี พิธีกรและนักแสดงลูกครึ่ง ไทย-กัมพูชา ขอบคุณทรัมป์-1
ภาพจาก Facebook : Na sady
นา สาดี พิธีกรและนักแสดงลูกครึ่งไทยเขมร
ภาพจาก Facebook : Na sady
นา สาดี พิธีกรและนักแสดงลูกครึ่ง ไทย-กัมพูชา
ภาพจาก Facebook : Na sady

