รักร้าวอีกคู่ พระเอกดังเลิกนักร้องสาว ฝ่ายหญิงปล่อยโฮกลางปาร์ตี้

สื่อผู้ดีตีข่าว ‘โอลิเวีย โรดริโก’ เลิกเงียบ ‘หลุยส์ พาร์ทริดจ์’ หลังคบหาดูใจกว่า 2 ปี เผยฝ่ายหญิงปล่อยโฮกลางปาร์ตี้
22 ธันวาคม 2025 – GMA Integrated News รายงานข่าวช็อกวงการบันเทิงต่างประเทศ มีรายงานว่าคู่รักขวัญใจวัยรุ่นอย่าง โอลิเวีย โรดริโก (Olivia Rodrigo) ป็อปสตาร์สาวชื่อดัง และ หลุยส์ พาร์ทริดจ์ (Louis Partridge) นักแสดงหนุ่มชาวอังกฤษ ได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กันแล้ว
อ้างอิงรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Sun ของอังกฤษ ระบุว่า โอลิเวียได้เดินทางไปร่วมงานปาร์ตี้ของศิลปินรุ่นพี่ ลิลี่ อัลเลน ในกรุงลอนดอน ในงานดังกล่าวมีรายงานว่านักร้องสาวร้องไห้ออกมาอย่างหนัก ขณะที่พูดคุยระบายความในใจเกี่ยวกับการเลิกรา
แหล่งข่าวคนใกล้ชิดเผยกับ The Sun ว่า “ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพวกเขาเลย ทั้งคู่ตัดสินใจร่วมกันว่าการแยกทางกันในตอนนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า”
ย้อนเส้นทางรักแสนหวาน โอลิเวีย-หลุยส์ ทั้งคู่ยืนยันความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2023 ตลอดเวลาที่คบหากัน หลุยส์ทำหน้าที่แฟนหนุ่มที่คอยสนับสนุนโอลิเวียมาโดยตลอด
หลุยส์เคยโพสต์อินสตาแกรมชื่นชมโอลิเวียหลังการแสดงที่เทศกาลดนตรี Glastonbury ว่าเธอทุ่มเททำงานหนักมาก และสมควรได้รับความสำเร็จและเสียงเชียร์จากผู้ชม
เมื่อปี 2024 ที่ผ่านมา ในช่วงที่โอลิเวียเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศฟิลิปปินส์ หลุยส์ก็ได้เดินทางไปให้กำลังใจเธอถึงที่นั่นด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สรุปดราม่า “อ.อดัม เลิกภรรยา” ฝ่ายหญิงซัดแรงครูสอนภาษา จงใจเรียกเอ็นเกจฯ
- คดี “นานา” ยังไม่เข้าข่าย ฉ้อโกงประชาชน เส้นเงินไม่ถึง “เวย์” แม้หย่าก็ไม่มีผล
- จับตาสัมพันธ์ เจนี่-มิกกี้ หลังลือหึ่งขาเตียงหัก รอบนี้คำตอบชัดเจนขึ้น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: