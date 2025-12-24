ปู มัณฑนา มรสุมชีวิตถาโถม แจ้งข่าวเศร้าสูญเสีย คุณพ่อ จากไปอย่างสงบ

มรสุมชีวิตถาโถม “ปู มัณฑนา” แจ้งข่าวเศร้า คุณพ่อ จากไปอย่างสงบ ชาวเน็ตร่วมอาลัย ในวันที่นักแสดงรุ่นใหญ่สูญเสียคนสำคัญในครอบครัว
เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่หนักหน่วงสำหรับผู้หญิงแกร่งคนนี้จริง ๆ เมื่อ ปู มัณฑนา ได้ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งข่าวการสูญเสียคุณพ่ออย่างกะทันหัน โดยเมื่อวานนี้ (23 ธ.ค. 68) นักแสดงรุ่นใหญ่โพสต์ภาพขณะรดน้ำศพและกราบลาคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมด้วยพวงหรีดจากคนทั้งในและนอกวงการบันเทิง ร่วมส่งมาแสดงความอาลัยต่อการจากไปอย่างสงบของคุณพ่อปู มัณฑนา
ปู มัณฑนา ระบุข้อความประกอบว่า “กราบลาคุณพ่อ หลับให้สบายนะคะ ไม่ต้องกังวลหรือเป็นห่วงลูกอีกแล้วนะคะ #ลูกหลานทหารต้องอดทนและมีใจเข้มแข็งค่ะ” ท่ามกลางชาวเน็ต และแฟนคลับต่างก็ส่งกำลังใจ รวมถึงร่วมคอมเมนต์แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ ปู มัณฑนา ด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ‘ทนายตุ๋ย’ เผยพฤติกรรม ‘ปู มัณฑนา’ ตอนอยู่ในศาล แซ่บมาก
- ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน
- ปู มัณฑนา รอดนอนคุก! คดีฉ้อโกง-หลอกลงทุน ศาลให้ประกัน วงเงิน 3 แสน
อ้างอิงจาก : FB Pou Mantana
ติดตาม The Thaiger บน Google News: