ข่าวดาราบันเทิง

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 18:15 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 15:26 น.
139
ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

ปู มัณฑนา ฟ้องกลับคู่กรณี ลิลลี่ เหงียน เผยปมเครียดหนักเสี่ยงฆ่าตัวตาย แจงยิบตัวเลขหนี้ “อ้อม” จ่ายคืนเกินไปเกือบ 9 แสน

อดีตนักแสดงสาวชื่อดัง ปู มัณฑนา หิมะทองคำ พร้อมด้วย ทนายรักษ์ ทนายความส่วนตัว ได้เดินทางมายังศาลอาญา รัชดา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการฟ้องกลับคู่กรณีอย่าง ลิลลี่ เหงียน และ ทนายกุ้ง อำนวยพร ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา พร้อมเปิดใจหมดเปลือกถึงรายละเอียดหนี้สินและมรสุมชีวิตที่ถาโถม

ปู มัณฑนา ระบุว่า ต้องการรักษาสิทธิ์ตามกฎหมาย หลังจากถูกคู่กรณีนำเรื่องราวหนี้สินไปพูดในรายการโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ในลักษณะ ทวงหนี้ออกสื่อ”และประจานให้เสื่อมเสียชื่อเสียง โดยทนายความฝั่งปูชี้ว่า การกระทำดังกล่าวทำให้สังคมเข้าใจผิดว่าปูมีหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นสิบๆ ล้านบาท ทั้งที่ความจริงมีเจ้าหนี้หลักเพียง 2 รายเท่านั้น

ในครั้งนี้ ปูได้ชี้แจงรายละเอียดตัวเลขหนี้สินที่ค้างคาใจสังคมเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะกรณีของเจ้าหนี้ชื่อ “อ้อม” ปูระบุว่ายอดเงินที่อีกฝ่ายโอนมาให้คือ 1.4 ล้านบาท แต่ตนได้ทำการโอนคืนกลับไปแล้วรวม 2.3 ล้านบาท ซึ่งเกินจากยอดต้นไปเกือบ 9 แสนบาท ส่วนกรณีของ ลูกหมี รัศมีนั้น ตัวเลขยังมีความขัดแย้งกันฝ่ายลูกหมีอ้างยอด 2 ล้านบาท แต่ฝั่งปูยืนยันตัวเลขที่ประมาณ 1.4 – 1.5 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ปูยืนยันว่าเคารพในคำพิพากษาของศาลชั้นต้น แต่ก็ได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป

สิ่งที่น่าตกใจจากการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ คือการเปิดเผยว่า ปัจจุบัน ปู มัณฑนา ตกเป็นจำเลยถูกฟ้องร้องรวมกว่า 19 คดี ซึ่งทั้งหมดเป็น คดีอาญา (อาทิ พ.ร.บ.เช็ค, ฉ้อโกง, หมิ่นประมาท) จากกลุ่มคู่กรณีที่รวมตัวกันฟ้อง

ปู มัณฑนา

ความเครียดจากคดีความและการถูกโจมตีทางโซเชียลมีเดียอย่างหนัก ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างรุนแรง ทนายความเผยว่า แพทย์วินิจฉัยพบปูมีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงมาก จนต้องสั่งห้ามเล่นโซเชียลมีเดียเด็ดขาด ซึ่งเรื่องนี้ หาญส์ หิมะทองคำ สามี ก็ได้ขึ้นเบิกความยืนยันต่อศาลแล้ว

ส่วนประเด็นร้อนที่ปูโพสต์ระบายความในใจจนหลายคนโยงไปถึงพิธีกรดัง “หนุ่ม กรรชัย” นั้น เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ระบุชื่อใคร แต่เชื่อว่าอีกฝ่ายน่าจะรู้ตัวดีว่าการนำเสนอข่าวที่ผ่านมามีการพูดเกินจริงหรือไม่ โดยเฉพาะประเด็นที่บอกว่ามีเจ้าหนี้รอต่อคิวเพียบ แต่สุดท้ายกลับไม่มีใครมาแจ้งความเพิ่ม

นอกจากนี้ ปูยังเล่าถึงเหตุการณ์ปะทะคารมเดือดที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ โดยอ้างว่าถูก ทนายตุ๋ย (ทนายคู่กรณี) ตะโกนใส่หน้า และถูกภรรยาของทนายคนดังกล่าวด่าทอด้วยถ้อยคำรุนแรงว่า “อีแก่ อีเหี่ยว” ซึ่งเธอก็ยอมรับว่าได้ตอบโต้กลับไปเช่นกัน

สำหรับกรณีของ ลิลลี่ เหงียน ที่มีข่าวลือว่าร้องไห้ขอความเมตตานั้น ปูยืนยันว่าไม่เป็นความจริง และบรรยากาศในศาลยังคงตึงเครียด โดยทนายความของปูทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่า คดีนี้อาจไม่ได้จบแค่ที่ศาล แต่อาจลามไปถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หรือกรมแรงงาน ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปถึงคู่กรณีชาวต่างชาติบางราย

สุดท้ายเมื่อถูกถามถึงข่าวลือเรื่องการหย่าร้างกับสามี “หาญส์ หิมะทองคำ” ปู มัณฑนา เลือกที่จะไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ โดยให้เหตุผลว่าไม่อยากให้กระทบกระเทือนไปถึงลูกๆ และธุรกิจของครอบครัว ขอรอเวลาที่เหมาะสมจึงจะชี้แจงอีกครั้ง

ทั้งนี้ ทางฝั่งปู มัณฑนา เตรียมเดินหน้าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากคู่กรณี และเตรียมฟ้องสถานีโทรทัศน์ช่องดังเป็นเงินสูงถึง 30 ล้านบาทอีกด้วย

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน
FB/ Pou Mantana

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

รวบสาวนิวซีแลนด์ขโมยของเล่นผู้ใหญ่-ขโมย “ขาแกะ” มาใช้ขู่พนักงานขนส่ง ก่อนฉกเงินในรถ

47 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! เครื่องบินเจ็ตบลูหวิดชนเครื่องบินทหารสหรัฐฯ กลางอากาศ เผยเครื่องบินทหารปิดเครื่องระบุตำแหน่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชาย &quot;อองซานซูจี&quot; หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว ข่าวต่างประเทศ

ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน บันเทิง

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันดับกองทัพโลกปี 2025 เศรษฐกิจ

อันดับกองทัพโลก 2025 เช็ก Top 10 ครองแชมป์เหนียวแน่น ส่องสถานะไทยไม่น้อยหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 16 ธ.ค. 68 ไทยฟอร์มร้อนแรงไม่มีแผ่ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักแย่งปืน กราดยิงบอนไดล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปนาทีชีวิต คู่รักรัสเซียสู้มือปืนบอนได แย่งอาวุธปกป้องฝูงชนก่อนถูกยิงเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย ข่าวต่างประเทศ

ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อมูลรายได้ของบริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 แสดงรายได้ 14.8 ล้าน. เศรษฐกิจ

เปิดรายได้ บริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 โกย 14.8 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน เลขเด็ด

เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เชตวัน งงตาแตก จิรัฏฐ์ คุก 2 ปี คดีใบ สด.43 ปลอม แต่เอกสารออกโดยกองทัพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Netflix ยุติการสร้าง Boots หลังจบซีซั่นแรก บันเทิง

Boots ซีซั่น 2 ไม่ได้ไปต่อ แม้เปิดตัวติดชาร์ต Netflix ตัดจบซีรีส์ทหารเกย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจ เคยสงสัยก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน ข่าวกีฬา

กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจเคยสงสัย Tokyogurl ก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้ ข่าว

ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชมคลิป TokyoGurl โชว์ฝีมือเทพ การันตีอดีตแรงก์ 1 หญิงระดับประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คาร์ดิฟฟ์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 16 ธ.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานขายไอติมนครนายก ข่าวอาชญากรรม

คลิปมัดชายกลัดมัน อนาจารพนง.ขายไอติมวัย 18 ปี ทุกวัน เจ้าทุกข์สุดทนแจ้งสีกากีมารีบจับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกศุกร์ ตรวจหวย

สถิติหวยออก 30 ธันวาคม ย้อนหลัง 10 ปี ก่อนหวยออก งวดสุดท้ายของปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

‘พระราชินีฯ’ ทรงนำทัพนักกีฬาเรือใบไทย คว้าชัย 2 เรซติด ขึ้นเป็นที่ 1 ของตาราง “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลรางวัลสลากดิจิทัลเป่าตัง งวด 16 ธ.ค. 68 ตรวจหวย

ดวงเศรษฐีพุ่ง เป๋าตังรางวัลที่ 1 แตก 28 ใบ คนเดียวรับเละ 30 ล้าน สลากดิจิทัล 16/12/68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารบุกรวบ ผู้ใหญ่บ้านโคกสูง สระแก้ว จับสัญญาณโทรหาเขมร สงสัยเป็นไส้ศึก ข่าว

ทหารบุกรวบ ผู้ใหญ่บ้านโคกสูง สระแก้ว จับสัญญาณโทรหาเขมร สงสัยเป็นไส้ศึก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการนครนายก สาหร่ายหางกระรอก ข่าวภูมิภาค

เดือด! เปิดคลิปแฉ 3 บิ๊กข้าราชการเบ่งใส่พนง.สูงวัย เหตุไม่พอใจไม่ได้ของแถม “สาหร่ายหางกระรอก”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์ เป็นหนี้ Shopee 3 แสน โดนฟ้องจริง แนะอย่าหนี-ไปศาลขอไกล่เกลี่ย เศรษฐกิจ

อุทาหรณ์ เป็นหนี้ Shopee 3 แสน โดนฟ้องจริง แนะอย่าหนี-ไปศาลขอไกล่เกลี่ย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดแชตลับ! เพื่อนร่วมทีม RoV หญิงทีมชาติ เผย เคยจับได้ว่าโกงตอนซ้อม แต่ไม่ยอมรับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทาทา ยัง โพสต์อาลัยเอ็ดดี้ จิณณวัตร เสียชีวิต บันเทิง

ทาทา ยัง ใจสลาย สูญเสียคนสำคัญในชีวิต กราบลาส่งด้วยรักจากหัวใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 18:15 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 15:26 น.
139
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวบสาวนิวซีแลนด์ขโมยของเล่นผู้ใหญ่-ขโมย “ขาแกะ” มาใช้ขู่พนักงานขนส่ง ก่อนฉกเงินในรถ

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568

ระทึก! เครื่องบินเจ็ตบลูหวิดชนเครื่องบินทหารสหรัฐฯ กลางอากาศ เผยเครื่องบินทหารปิดเครื่องระบุตำแหน่ง

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ลูกชาย &quot;อองซานซูจี&quot; หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
อันดับกองทัพโลกปี 2025

อันดับกองทัพโลก 2025 เช็ก Top 10 ครองแชมป์เหนียวแน่น ส่องสถานะไทยไม่น้อยหน้า

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
Back to top button