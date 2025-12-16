ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

ปู มัณฑนา ฟ้องกลับคู่กรณี ลิลลี่ เหงียน เผยปมเครียดหนักเสี่ยงฆ่าตัวตาย แจงยิบตัวเลขหนี้ “อ้อม” จ่ายคืนเกินไปเกือบ 9 แสน
อดีตนักแสดงสาวชื่อดัง ปู มัณฑนา หิมะทองคำ พร้อมด้วย ทนายรักษ์ ทนายความส่วนตัว ได้เดินทางมายังศาลอาญา รัชดา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการฟ้องกลับคู่กรณีอย่าง ลิลลี่ เหงียน และ ทนายกุ้ง อำนวยพร ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา พร้อมเปิดใจหมดเปลือกถึงรายละเอียดหนี้สินและมรสุมชีวิตที่ถาโถม
ปู มัณฑนา ระบุว่า ต้องการรักษาสิทธิ์ตามกฎหมาย หลังจากถูกคู่กรณีนำเรื่องราวหนี้สินไปพูดในรายการโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ในลักษณะ ทวงหนี้ออกสื่อ”และประจานให้เสื่อมเสียชื่อเสียง โดยทนายความฝั่งปูชี้ว่า การกระทำดังกล่าวทำให้สังคมเข้าใจผิดว่าปูมีหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นสิบๆ ล้านบาท ทั้งที่ความจริงมีเจ้าหนี้หลักเพียง 2 รายเท่านั้น
ในครั้งนี้ ปูได้ชี้แจงรายละเอียดตัวเลขหนี้สินที่ค้างคาใจสังคมเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะกรณีของเจ้าหนี้ชื่อ “อ้อม” ปูระบุว่ายอดเงินที่อีกฝ่ายโอนมาให้คือ 1.4 ล้านบาท แต่ตนได้ทำการโอนคืนกลับไปแล้วรวม 2.3 ล้านบาท ซึ่งเกินจากยอดต้นไปเกือบ 9 แสนบาท ส่วนกรณีของ ลูกหมี รัศมีนั้น ตัวเลขยังมีความขัดแย้งกันฝ่ายลูกหมีอ้างยอด 2 ล้านบาท แต่ฝั่งปูยืนยันตัวเลขที่ประมาณ 1.4 – 1.5 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ปูยืนยันว่าเคารพในคำพิพากษาของศาลชั้นต้น แต่ก็ได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป
สิ่งที่น่าตกใจจากการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ คือการเปิดเผยว่า ปัจจุบัน ปู มัณฑนา ตกเป็นจำเลยถูกฟ้องร้องรวมกว่า 19 คดี ซึ่งทั้งหมดเป็น คดีอาญา (อาทิ พ.ร.บ.เช็ค, ฉ้อโกง, หมิ่นประมาท) จากกลุ่มคู่กรณีที่รวมตัวกันฟ้อง
ความเครียดจากคดีความและการถูกโจมตีทางโซเชียลมีเดียอย่างหนัก ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างรุนแรง ทนายความเผยว่า แพทย์วินิจฉัยพบปูมีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงมาก จนต้องสั่งห้ามเล่นโซเชียลมีเดียเด็ดขาด ซึ่งเรื่องนี้ หาญส์ หิมะทองคำ สามี ก็ได้ขึ้นเบิกความยืนยันต่อศาลแล้ว
ส่วนประเด็นร้อนที่ปูโพสต์ระบายความในใจจนหลายคนโยงไปถึงพิธีกรดัง “หนุ่ม กรรชัย” นั้น เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ระบุชื่อใคร แต่เชื่อว่าอีกฝ่ายน่าจะรู้ตัวดีว่าการนำเสนอข่าวที่ผ่านมามีการพูดเกินจริงหรือไม่ โดยเฉพาะประเด็นที่บอกว่ามีเจ้าหนี้รอต่อคิวเพียบ แต่สุดท้ายกลับไม่มีใครมาแจ้งความเพิ่ม
นอกจากนี้ ปูยังเล่าถึงเหตุการณ์ปะทะคารมเดือดที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ โดยอ้างว่าถูก ทนายตุ๋ย (ทนายคู่กรณี) ตะโกนใส่หน้า และถูกภรรยาของทนายคนดังกล่าวด่าทอด้วยถ้อยคำรุนแรงว่า “อีแก่ อีเหี่ยว” ซึ่งเธอก็ยอมรับว่าได้ตอบโต้กลับไปเช่นกัน
สำหรับกรณีของ ลิลลี่ เหงียน ที่มีข่าวลือว่าร้องไห้ขอความเมตตานั้น ปูยืนยันว่าไม่เป็นความจริง และบรรยากาศในศาลยังคงตึงเครียด โดยทนายความของปูทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่า คดีนี้อาจไม่ได้จบแค่ที่ศาล แต่อาจลามไปถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หรือกรมแรงงาน ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปถึงคู่กรณีชาวต่างชาติบางราย
สุดท้ายเมื่อถูกถามถึงข่าวลือเรื่องการหย่าร้างกับสามี “หาญส์ หิมะทองคำ” ปู มัณฑนา เลือกที่จะไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ โดยให้เหตุผลว่าไม่อยากให้กระทบกระเทือนไปถึงลูกๆ และธุรกิจของครอบครัว ขอรอเวลาที่เหมาะสมจึงจะชี้แจงอีกครั้ง
ทั้งนี้ ทางฝั่งปู มัณฑนา เตรียมเดินหน้าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากคู่กรณี และเตรียมฟ้องสถานีโทรทัศน์ช่องดังเป็นเงินสูงถึง 30 ล้านบาทอีกด้วย
