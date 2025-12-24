ประวัติ กาน แทททู คนขับ เวลไฟร์ พ่อค้ารถเมืองชล ผู้ต้องสงสัยยิงสนั่น ทางด่วนศรีรัช
เปิดประวัติ กาน แทททู หรือ กาน เวลไฟร์ วัยรุ่นพันล้านเมืองชลบุรี ผู้ต้องสงสัยยิงสนั่นทางด่วนศรีรัช พบ ประวัติมีหมายจับคดีพยายามฆ่าติดตัว เมื่อปี พ.ศ. 2567
ชื่อของ กาน แทททู หรือที่บางกลุ่มเรียกว่า กาน เวลไฟร์ กลายเป็นคำค้นหายอดฮิตบนโลกออนไลน์ทันที หลังเกิดเหตุระทึกขวัญ ชายขับรถตู้หรู Toyota Vellfire ใช้อาวุธปืนยิงใส่รถคู่กรณีบนทางด่วนศรีรัช บริเวณหลังด่านประชาชื่น จนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศ
สังคมตั้งคำถามทันทีว่าเขาคือใคร? และทำไมถึงกล้าก่อเหตุอุกอาจกลางเมืองหลวงเช่นนี้ ทีมข่าวสรุปข้อมูลประวัติ และที่มาที่ไปของชายคนนี้ จากเบาะแสบนโลกออนไลน์และข้อมูลการสืบสวนของตำรวจ
กาน แทททู ชื่อนี้คือใครในวงการ?
ข้อมูลจากสื่อหลายสำนักและเพจดังในโซเชียลมีเดียรายงานตรงกันว่า กาน แทททู ไม่ใช่ชื่อทางราชการ แต่เป็นฉายาที่คนในแวดวงเฉพาะกลุ่มรู้จักกันดี โดยเฉพาะใน วงการซื้อขายรถยนต์ ทางด้านของ เฟซบุ๊ก เพจ บิ๊กเกรียน ได้เปิดเผยว่าชื่อจริงของ กาน แทททู คือ นายสงกรานต์ พานภู่
แหล่งข่าวระบุว่าเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์มือสอง รวมถึงงานรับจำนำรถและปล่อยสินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เครดิตและเครือข่ายความรู้จักในระดับหนึ่ง
สิ่งที่ทำให้คดีนี้น่าจับตามองยิ่งขึ้น คือข้อมูลจากชุดสืบสวนที่พบว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชายคนนี้เกี่ยวข้องกับคดีความรุนแรง
เพจ บิ๊กเกรียน รายงานว่า กาน แทททู พบชื่อของผู้ต้องสงสัยรายนี้มีหมายจับค้างเก่า ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เมื่อปี 2567 ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีทำร้ายร่างกายและพยายามฆ่า
ตำรวจได้ขออำนาจศาลออกหมายจับในคดีล่าสุดแล้ว และกำลังระดมกำลังไล่ล่ากดดันอย่างหนัก เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ก่อเหตุหลบหนีออกนอกพื้นที่
ต่อมา เพจ บิ๊กเกรียน ได้อัปเดตข้อมูลล่าสุดว่า หลังก่อคดี สงกรานต์ พานภู่ จอดรถ เปลี่ยนทะเบียน vellfire 2 กผ7778 กรุงเทพมหานคร สวมทะเบียนอื่น 5กพ3345 กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลจาก : FB/ท่านเปา, FB/บิ๊กเกรียน, 1
