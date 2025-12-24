อาลัย “พี่สีแดง” จากไปอย่างสงบ สิ้นตลกดังยุคคาเฟ่รุ่งเรือง อดีตสมาชิกคณะเด๋อดู๋ดี๋ดอนแดง

วงการบันเทิงร่วมอาลัย “พี่สีแดง” จากไปอย่างสงบ สิ้นตลกดังแห่งยุคคาเฟ่รุ่งเรือง อดีตสมาชิกตระกูล ด. คณะตลก เด๋อ ดู๋ ดี๋ ดอน แดง
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก ตลกย้อนยุค ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าต่อพี่น้องแวดวงตลก และแฟนคลับระบุว่า วงการบันเทิงได้สิ้นปรมาจารย์ตลกแห่งยุคคาเฟ่รุ่งเรือง “สีแดง” อดีตสมาชิกคณะตลกชื่อดัง เด๋อ ดู๋ ดี๋ ดอน แดง
“ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของ ตลกระดับปรมาจารย์แห่งยุคศิลปะคาเฟ่ “พี่สีแดง” หนึ่งในตำนานตระกูล ด.เด็ก อดีตร่วมคณะกับ เด๋อ ดู๋ ดี๋ ดอน แดง ดอกรัก สีดา ก่อนจะแยกย้ายเติบโตบนเส้นทางตลกของแต่ละคน
ปี 2537 พี่สีแดงได้ตั้งคณะ “สีแดงและเพื่อน” ในยุคคาเฟ่รุ่งเรือง ฝากผลงานและเสียงหัวเราะไว้ในความทรงจำของคนไทยเสมอมา
กำหนดการ สวดอภิธรรม 2 คืน ฌาปนกิจ วันพฤหัสบดีนี้ ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม ศาลา 2 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ขอให้พี่สีแดงไปสู่ภพภูมิที่สูงส่ง ตำนานจะยังคงอยู่ตลอดไป“
อ้างอิงจาก : FB ตลกย้อนยุค
