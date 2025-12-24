เจ้าของน้ำตาร่วง ลูกหมาสุดรักโดนสะเก็ด BM-21 จากกัมพูชา ชาวเน็ตร่วมไว้อาลัย
ชาวเน็ตร่วมแสดงความเสียใจ เจ้าของหมาโพสต์ “ตาฟ้า” หมาสุดรักโดนสะเก็ดระเบิด BM-21 จากกัมพูชา เสียชีวิต
สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ (23 ธันวาคม) กรณีที่ พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ อินทสิทธิ์ ผกก.สภ.โคกสูง ได้รับรายงานจากผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต.โคกสูง ว่า มีกระสุนปืนจรวด BM-21 ของฝ่ายกัมพูชา ตกในพื้นที่ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โดยพบว่า มีประชาชนพลเรือนและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ จำนวน 6 คน โดยเป็นข้าราชการตำรวจ 1 ราย และเป็นพลเรือน 5 ราย มีผู้บาดเจ็บสาหัส 2 ราย หนึ่งในนั้นขาขาดทั้งสองข้าง
โดยผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า Puen Rattanawan ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า “เสียใจ ลูกสาวโดนสะเก็ดbm21 ตาฟ้าของพ่อไปสวรรค์นะลูกละโดนตัวโปรดกูด้วยนะ เลวมากยิงใส่หมู่บ้าน”
หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป ก็มีชาวเน็ตจำนานมากเข้ามาให้กำลังใจกับเจ้าของโพสต์ ที่ต้องสูญเสียสุนัขคู่ใจจากเหตุการณ์นี้
“เสียใจด้วยครับบ้านผมกันทรลักษ์ก็ยังเข้าไม่ได้เลย”
“ฮือ.. สงสารน้องจะร้องไห้ละเนี่ย โชคร้ายจังเลย”
“น่าสงสารน้องมากขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ”
“เสียใจด้วยครับ ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ”
“ไปเป็นนางฟ้านะลูก ขอให้ปลอดภัยนะคะพี่ รวมถึงน้องๆเด็กๆทั้งหลายด้วยค่ะ”
อ้างอิง : Facebook Puen Rattanawan
