ข่าว

เจ้าของน้ำตาร่วง ลูกหมาสุดรักโดนสะเก็ด BM-21 จากกัมพูชา ชาวเน็ตร่วมไว้อาลัย

Photo of Bas Basเผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 10:37 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 10:37 น.
73

ชาวเน็ตร่วมแสดงความเสียใจ เจ้าของหมาโพสต์ “ตาฟ้า” หมาสุดรักโดนสะเก็ดระเบิด BM-21 จากกัมพูชา เสียชีวิต

สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ (23 ธันวาคม) กรณีที่ พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ อินทสิทธิ์ ผกก.สภ.โคกสูง ได้รับรายงานจากผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต.โคกสูง ว่า มีกระสุนปืนจรวด BM-21 ของฝ่ายกัมพูชา ตกในพื้นที่ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โดยพบว่า มีประชาชนพลเรือนและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ จำนวน 6 คน โดยเป็นข้าราชการตำรวจ 1 ราย และเป็นพลเรือน 5 ราย มีผู้บาดเจ็บสาหัส 2 ราย หนึ่งในนั้นขาขาดทั้งสองข้าง

โดยผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า Puen Rattanawan ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า “เสียใจ ลูกสาวโดนสะเก็ดbm21 ตาฟ้าของพ่อไปสวรรค์นะลูกละโดนตัวโปรดกูด้วยนะ เลวมากยิงใส่หมู่บ้าน”

หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป ก็มีชาวเน็ตจำนานมากเข้ามาให้กำลังใจกับเจ้าของโพสต์ ที่ต้องสูญเสียสุนัขคู่ใจจากเหตุการณ์นี้

“เสียใจด้วยครับ​บ้านผมกันทรลักษ์ก็ยังเข้าไม่ได้เลย”

“ฮือ.. สงสารน้องจะร้องไห้ละเนี่ย โชคร้ายจังเลย”

“น่าสงสารน้องมากขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ”

“เสียใจด้วยครับ ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ”

“ไปเป็นนางฟ้านะลูก ขอให้ปลอดภัยนะคะพี่ รวมถึงน้องๆเด็กๆทั้งหลายด้วยค่ะ”

อ้างอิง : Facebook Puen Rattanawan

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ครูวัยเกษียณในอีสานจบชีวิตเพราะหนี้สินและเงินบำนาญเหลือเพียง 10 บาท ข่าว

ครูวัยเกษียณ จบชีวิตประชดความจน ถูกระบบราชการเมินคำขอช่วย สุดท้ายเหลือเงิน 10 บาทซื้อข้าวกิน

8 วินาที ที่แล้ว
ไรเดอร์กุมขมับ มนุษย์ป้าแกะพัสดุ จนกล่องยับก่อนปฏิเสธของ หัวเราะร่าบอกใส่ถุงคืนไป ข่าว

ไรเดอร์เซ็ง มนุษย์ป้าแกะพัสดุ จนกล่องยับก่อนปฏิเสธของ หัวเราะร่า บอกให้ใส่ถุงคืน

3 นาที ที่แล้ว
ณวัฒน์ เตือน แฟนคลับ ชาล็อต ปกป้องแบบผิดๆ ข่าวดารา

ณวัฒน์ เตือน แฟนคลับ ‘ชาล็อต’ ปกป้องแบบผิด ๆ ลั่น ยิ่งด่าผลเสียตกที่ศิลปิน

7 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ปู มัณฑนา มรสุมชีวิตถาโถม แจ้งข่าวเศร้าสูญเสีย คุณพ่อ จากไปอย่างสงบ

10 นาที ที่แล้ว
แจกฟรี ภาพสวัสดีปีใหม่ 2569/2026 อวยพรปีใหม่ สคส. ให้คนที่รัก ไลฟ์สไตล์

แจกฟรี ภาพสวัสดีปีใหม่ 2569/2026 อวยพรปีใหม่ สคส. ให้คนที่รัก

14 นาที ที่แล้ว
อาลัย &quot;พี่สีแดง&quot; จากไปอย่างสงบ สิ้นตลกดังยุคคาเฟ่รุ่งเรือง อดีตสมาชิกคณะเด๋อดู๋ดี๋ดอนแดง บันเทิง

อาลัย “พี่สีแดง” จากไปอย่างสงบ สิ้นตลกดังยุคคาเฟ่รุ่งเรือง อดีตสมาชิกคณะเด๋อดู๋ดี๋ดอนแดง

30 นาที ที่แล้ว
กาน แทททู หรือ นายสงกรานต์ พานภู่ เป็นคนขับรถที่เกี่ยวข้องกับเหตุยิงบนทางด่วนศรีรัช ข่าวอาชญากรรม

ประวัติ กาน แทททู คนขับ เวลไฟร์ พ่อค้ารถเมืองชล ผู้ต้องสงสัยยิงสนั่น ทางด่วนศรีรัช

32 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าของน้ำตาร่วง ลูกหมาสุดรักโดนสะเก็ด BM-21 จากกัมพูชา ชาวเน็ตร่วมไว้อาลัย

37 นาที ที่แล้ว
ลือสะพัด &quot;ตรีนุช เทียนทอง&quot; จ่อถอนชื่อชิงนายกฯ มุ่งคว้าเก้าอี้ สส.สระแก้ว ข่าวการเมือง

ลือสะพัด “ตรีนุช เทียนทอง” จ่อถอนชื่อชิงนายกฯ มุ่งคว้าเก้าอี้ สส.สระแก้ว

53 นาที ที่แล้ว
ททท. จ่อปล่อยโฆษณา &quot;ลิซ่า&quot; ต้นมกราคม 69 ปลุกกระแสเที่ยวไทยฟีเวอร์รอบใหม่ บันเทิง

ททท. จ่อปล่อยโฆษณา “ลิซ่า” ต้นมกราคม 69 ปลุกกระแสเที่ยวไทยฟีเวอร์รอบใหม่

54 นาที ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด อั้ม พัชราภา ชาวเน็ตโยงข่าวลือคืนดีแฟนเก่า ข่าวดารา

โพสต์ล่าสุด อั้ม พัชราภา กุมภานี้ไม่หนาว ทำชาวเน็ตแอบลุ้นตรงข่าวลือคืนดีแฟนเก่า

54 นาที ที่แล้ว
รายการลดหย่อนภาษีปี 68 ยื่นปี 69 เศรษฐกิจ

รายการลดหย่อนภาษี 2568 อัปเดตใหม่ ยื่นปี 69 วางแผนดีมีเงินคืน

58 นาที ที่แล้ว
แห่แชร์ เพจดังร่ายยาว &#039;เหตุผลที่ควรค้าน&#039; รถไฟฟ้า 20 บาท อ่านจบพีคทุกข้อ ข่าว

แห่แชร์ เพจดังร่ายยาว ‘เหตุผลที่ควรค้าน’ รถไฟฟ้า 20 บาท อ่านจบพีคทุกข้อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงญี่ปุ่นเลี้ยงแมว 150 ตัวจนล้นบ้าน ปล่อยอดอยากตาย 13 ตัว ศาลสั่งปรับแค่ 2 หมื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เงินบาทเปิดเช้านี้ 31.10 แข็งค่าเล็กน้อย ตลาดลุ้น “เฟดลดดอกเบี้ย” ปีหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินบาทแข็งค่า ใครได้-ใครเสียประโยชน์? หวั่นร่วง 30 บาทต่อดอลลาร์ การเงิน

เงินบาทแข็งค่า ใครได้-ใครเสียประโยชน์? หวั่นร่วง 30 บาทต่อดอลลาร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

‘ปวิน’ ยกย่อง ‘เท้ง’ กล้ายืนหยัดนิรโทษฯ 112 -ฟาดเพื่อไทย ไม่เห็นหัวผู้ก่อตั้งพรรค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ ‘วีร์ ศรีวราธนบูลย์’ แรปเปอร์สาวไฟแรง ความสามารถเพียบ สู่ผู้สมัครชิงเก้าอี้ สส.ครั้งแรก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. ไฟเขียวงบกลาง 846 ล้าน จัดซื้อ &quot;รถเอกซเรย์&quot; ล้ำสมัย 3 คัน หนุนทัพตำรวจ ข่าว

ครม. ไฟเขียวงบกลาง 846 ล้าน จัดซื้อ “รถเอกซเรย์” ล้ำสมัย 3 คัน หนุนทัพตำรวจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อั๋น ภูวนาท วิเคราะห์เลือกตั้งครั้งหน้า 2569 บันเทิง

อั๋น ภูวนาท เชื่อ ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ ต่อ เตือนสติคนไทย ใครใช้เงินซื้อเสียงคือคนเลว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพบ้านที่ถูกจรวด BM-21 ถล่มจนพังยับเยินในจังหวัดสระแก้ว ข่าว

จรวด BM-21 ถล่มบ้านพัง หนุ่มสระแก้ว โพสต์เศร้า “ไม่มีบ้านให้กลับแล้ว”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุดประวัติ มือยิงบนทางด่วน หนุ่มชลบุรี สันดานเดิม หมายจับติดตัว &#039;พยายามฆ่า&#039; ข่าวอาชญากรรม

ขุดประวัติ มือยิงบนทางด่วน หนุ่มชลบุรี สันดานเดิม หมายจับติดตัว ‘พยายามฆ่า’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันศุกร์ งวดวันขึ้นปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ในหมวดเลขท้าย 2-3 ตัว เลขเด็ดออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันศุกร์ งวดวันขึ้นปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ในหมวดเลขท้าย 2-3 ตัว เลขเด็ดออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานเคาต์ดาวน์ปีใหม่ 2026 พัทยา ท่องเที่ยว

งานเคาต์ดาวน์ปีใหม่ 2026 พัทยา คอนเสิร์ตฟรี ระเบิดความมันส์ 3 วัน เช็กจุดรถรับ-ส่ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำทำนายซินแสสมปอง ปี 2569: ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและความอดทน เผยเคล็ดลับรับมือวิกฤตที่คาดไม่ถึง ดูดวง

คำทำนาย ซินแสสมปอง ปี 2569 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง เผยเคล็ด รับมือวิกฤต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 10:37 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 10:37 น.
73
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ณวัฒน์ เตือน แฟนคลับ ชาล็อต ปกป้องแบบผิดๆ

ณวัฒน์ เตือน แฟนคลับ ‘ชาล็อต’ ปกป้องแบบผิด ๆ ลั่น ยิ่งด่าผลเสียตกที่ศิลปิน

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568

ปู มัณฑนา มรสุมชีวิตถาโถม แจ้งข่าวเศร้าสูญเสีย คุณพ่อ จากไปอย่างสงบ

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
แจกฟรี ภาพสวัสดีปีใหม่ 2569/2026 อวยพรปีใหม่ สคส. ให้คนที่รัก

แจกฟรี ภาพสวัสดีปีใหม่ 2569/2026 อวยพรปีใหม่ สคส. ให้คนที่รัก

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
อาลัย &quot;พี่สีแดง&quot; จากไปอย่างสงบ สิ้นตลกดังยุคคาเฟ่รุ่งเรือง อดีตสมาชิกคณะเด๋อดู๋ดี๋ดอนแดง

อาลัย “พี่สีแดง” จากไปอย่างสงบ สิ้นตลกดังยุคคาเฟ่รุ่งเรือง อดีตสมาชิกคณะเด๋อดู๋ดี๋ดอนแดง

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
Back to top button