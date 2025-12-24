ครม. ไฟเขียวงบกลาง 846 ล้าน จัดซื้อ “รถเอกซเรย์” ล้ำสมัย 3 คัน หนุนทัพตำรวจ
ครม. ไฟเขียวงบกลาง 846 ล้าน จัดซื้อ “รถเอกซเรย์” ล้ำสมัย 3 คัน หนุนทัพตำรวจภาค 5 ลุยปราบยาเสพติด-ของเถื่อนภาคเหนือ
23 ธันวาคม 2568 – ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางฯ วงเงิน 846 ล้านบาท ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เพื่อจัดซื้อรถตรวจสอบยานพาหนะด้วยระบบเอกซเรย์ หวังเพิ่มเขี้ยวเล็บในการสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ภาคเหนือ
ที่ประชุม ครม. ซึ่งมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้อนุมัติโครงการจัดหา “รถตรวจสอบยานพาหนะด้วยระบบเอกซเรย์ แบบส่องผ่านและแบบสะท้อนกลับ (Z-Backscatter & Transmission Vehicle)” จำนวน 3 คัน ในวงเงิน 846 ล้านบาท
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานเหตุผลความจำเป็นว่า ปัจจุบันพื้นที่รับผิดชอบของ ตำรวจภูธรภาค 5 (พื้นที่ภาคเหนือตอนบน) ยังคงเป็นด่านหน้าสำคัญที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดล็อตใหญ่ ทั้งยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีน รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมือง
ซึ่งรูปแบบการกระทำผิดมักซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายมาในยานพาหนะอย่างแนบเนียน เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ ในขณะที่อุปกรณ์ตรวจสอบที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ การมีรถเอกซเรย์ที่มีเทคโนโลยีสูงจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการค้นหาวัตถุต้องสงสัย วัตถุระเบิด และอาวุธ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สำหรับรถเอกซเรย์ทั้ง 3 คันที่จะจัดซื้อ จะถูกส่งไปประจำการในพื้นที่สังกัดตำรวจภูธรภาค 5 โดยกระจายไปยัง 3 จังหวัดยุทธศาสตร์ ได้แก่
-
จังหวัดเชียงใหม่ (1 คัน)
-
จังหวัดเชียงราย (1 คัน)
-
จังหวัดลำปาง (1 คัน)
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอยู่ในช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร การอนุมัติงบประมาณดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดย ครม. กำชับให้ดำเนินการต่อไปได้ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ทั้งนี้ ตามกรอบเวลาที่วางไว้ คาดว่าจะเริ่มกระบวนการยื่นข้อเสนอราคาได้ในวันที่ 5 มกราคม 2569 และลงนามในสัญญาได้ในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569
