ข่าว

คลิป ระทึกทางด่วน เก๋งซิ่งสวนเลนกลางถนน หวิดประสานงาหน้าอิมแพ็ค

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 17:40 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 16:58 น.
60
คลิปแสดงเหตุการณ์รถสวนเลน อิมแพ็ค ที่ทำให้ผู้ขับขี่ตกใจ
Image : FB/Drama-addict

หนุ่มใจสั่นไม่หาย เผยคลิป นาทีเฉียดตายต้องหักหลบกะทันหัน วอนเจ้าหน้าที่ล่าตัวตีนผีสวนเลน ย้ำ “ทางด่วนไม่ปลอดภัยอีกต่อไป”

ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องผวากันอีกครั้ง เมื่อเวลา 15.47 น. วันนี้ 17 ธ.ค. 68 เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้ออกมาเปิดเผยคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถของลูกเพจรายหนึ่ง ที่ส่งมาร้องเรียนด้วยความตื่นตระหนก หลังต้องเผชิญกับวินาทีเฉียดตายบนทางด่วน โดยเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นสด ๆ ร้อน ๆ บริเวณทางด่วนข้ามแจ้งวัฒนะ ช่วงหน้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฝั่งมุ่งหน้าไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เจ้าของคลิปเล่าเหตุการณ์ด้วยความตกใจว่าใจสั่นไม่หาย โดยขณะขับรถมาตามปกติ สังเกตเห็นแสงไฟหน้ารถสวนมาแต่ไกลในเลนของตนเอง เมื่อเข้ามาใกล้จึงพบว่าเป็นรถยนต์ที่ขับย้อนศรมาด้วยความเร็วสูง และที่น่าตกใจคือรถคันดังกล่าววิ่งสวนมาในเลนกลาง จากทั้งหมด 3 เลน ทำให้ตนต้องตัดสินใจหักพวงมาลัยหลบไปทางขวาอย่างกะทันหันเพื่อเอาชีวิตรอด ซึ่งหากตัดสินใจช้าเพียงเสี้ยววินาที คงเกิดโศกนาฏกรรมประสานงาและตนคงเสียชีวิตอย่างแน่นอน

เจ้าของคลิปเล่าเหตุการณ์รถสวนเลน อิมแพ็ค ด้วยความตื่นตระหนก
Image : FB/Drama-addict

คลิปหลักฐานความยาว 10 วินาทีที่ยังไม่มีการตัดต่อ เผยให้เห็นวินาทีชีวิตที่น่าหวาดเสียว แม้ในกล้องจะดูเหมือนรถอยู่ไกล แต่ระยะจริงนั้นกระชั้นชิดมาก โดยผู้เสียหายได้ฝากเรื่องผ่านเพจดังเพื่อส่งเสียงไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน ให้เร่งตรวจสอบและติดตามจับกุมคนขับรถคันดังกล่าวมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพราะพฤติกรรมมักง่ายเช่นนี้ทำให้ ทางด่วนไม่ปลอดภัยอีกต่อไป

วินาทีเฉียดตายจากรถที่ขับสวนเลนในเลนกลางบนทางด่วน
Image : FB/Drama-addict
รถยนต์สวนเลนกลางทางด่วนสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ใช้ถนน
Image : FB/Drama-addict

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

หน่วยงานศาสนามาเลฯ บุกรวบคู่รัก มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน พบถุงยางเกลื่อน

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ ฟูแล่ม ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 17 ธ.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เผยข้อมูลพยากรณ์อากาศ 17 - 23 ธันวาคม 2568 ข่าว

กรมอุตุฯ ตอบแล้ว ภาคไหนสัมผัสลมหนาว-เจอฝนซ้ำ พยากรณ์อากาศ 17-23 ธ.ค.68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

‘วิโรจน์’ ประกาศไม่ลงสมัคร สส. รอบหน้า จับตา ‘โตโต้ ปิยรัฐ’ ขยับลงบัญชีรายชื่อแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 17 ธ.ค. 68 ไทยมีลุ้นโกยทองทะลุ 200

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกกองทัพบก แจงปม ทหารกัมพูชาแย่งปืนทหารไทย เร่งระดมพลกู้ร่าง 2 นายให้เร็วที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปแสดงเหตุการณ์รถสวนเลน อิมแพ็ค ที่ทำให้ผู้ขับขี่ตกใจ ข่าว

คลิป ระทึกทางด่วน เก๋งซิ่งสวนเลนกลางถนน หวิดประสานงาหน้าอิมแพ็ค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันพุธที่ 17 ธ.ค. 68 เลข 6 ตัว 5 ตัว 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว และหวยตำราฝัน 4/40 ออกอะไร เช็กผลรางวัลสด ๆ ที่นี่ หวยลาว

หวยลาว 17 ธันวาคม 2568 ผลหวยลาวพัฒนาวันนี้ เช็กสถิติย้อนหลังวันพุธ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมต.เขมร ลั่นทั่วโลกตาสว่างเห็นใจกัมพูชา ยิ่งรบยืดเยื้อยิ่งได้เปรียบ เพราะ Gen Z เยอะกว่าไทย ข่าวต่างประเทศ

รมต.เขมร ลั่นทั่วโลกตาสว่างเห็นใจกัมพูชา ยิ่งรบยืดเยื้อยิ่งได้เปรียบ เพราะ Gen Z เยอะกว่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สัมภาษณ์สุดพิเศษ “มานูเอล นอยเออร์” นายด่านของบาเยิร์น มิวนิค แชร์มุมมองของทีมชุดปัจจุบัน และความคาดหวังในซีซั่นนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
FirstOne โปรเพลเยอร์ RoV ชี้ ดราม่าโกงซีเกมส์ สะท้อนนิสัย ชอบซุกปัญหาใต้พรม ข่าว

FirstOne โปรเพลเยอร์ RoV ชี้ ดราม่าโกงซีเกมส์ สะท้อนนิสัย ชอบซุกปัญหาใต้พรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! นาวิกโยธิน บุกยึดคืนพื้นที่ บ้านหนองรี จ.ตราด สำเร็จ เชิญธงไตรรงค์ขึ้นยอดเสา ทวงคืนแผ่นดิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บาร์โค้ดคือ การเก็บข้อมูลสินค้าในรูปแบบที่เครื่องจักรอ่านได้ ข่าว

บาร์โค้ดคืออะไร? คู่มือบาร์โค้ดสินค้าสำหรับร้านโชห่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พายุซัด ‘เทพีเสรีภาพ’ สูง 35 เมตรถล่มกลางเมือง คลิปแชร์ว่อนนาทีร่วงกระแทกพื้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ เบรนท์ฟอร์ด ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 17 ธ.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บ้านเดชอิศม์&quot; ย้ายค่าย ซบกล้าธรรม &quot;ชนนพัฒฐ์&quot; ยันลง สส.สงขลา เขตเดิม ข่าวการเมือง

“บ้านเดชอิศม์” ย้ายค่าย ซบกล้าธรรม “ชนนพัฒฐ์” ยันลง สส.สงขลา เขตเดิม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีแลกสิทธิ์เคาท์ดาวน์ One Bangkok 2025 ท่องเที่ยว

วิธีแลกสิทธิ์เคาท์ดาวน์ One Bangkok 2025 เริ่มต้นแค่ 1 แต้ม จำนวนจำกัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นศ.ต่างชาติในไทยอัดคลิปขอความเป็นธรรม โดนลูกหลงจากอุบัติเหตุรถชน ไร้คำขอโทษ-การเยียวยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คลิปสุดปีติ พระองค์หญิง ทรงเยี่ยมให้กำลังใจ ทหารกล้าชายแดน ณ โรงพยาบาล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้ชป้อม รับดูไม่ออก Tokyogurl โกง RoV ตาสว่างวันนี้ ใช้ร่างทรง ลวงโลกเป็นเทพมาตลอด ข่าวกีฬา

โค้ชป้อม รับดูไม่ออก Tokyogurl โกงซีเกมส์ ตาสว่างวันนี้ คาดใช้ร่างทรงลวงโลกเป็นเทพ RoV

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

รู้ตัวร่างทรงแล้ว ใครเล่นแทน Tokyogurl เช็กประวัติ พบ เป็นระดับเซมิโปร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปวิน กางตัวเลข ไทยรบกัมพูชา ทำเศรษฐกิจพังยับ สูญวันละ 500 ล้าน เตือนอย่าตกหลุมพราง ชาตินิยม เศรษฐกิจ

ปวิน กางตัวเลข ไทยรบกัมพูชา ทำเศรษฐกิจพังยับ สูญวันละ 500 ล้าน เตือนอย่าตกหลุมพราง ชาตินิยม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บังคับอัปเกรด iOS-Android จ่อใช้แอปธนาคารไม่ได้ ข่าว

เตือน มือถือเก่า จ่อใช้แอปธนาคารไม่ได้ รีบเช็กรุ่น iOS-Android เริ่ม 14 ก.พ. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง เผย “จ่าเขมรขี้เมา” ยังอยู่ดี หลังเคยกร่างใส่ทหารไทย เซ็งถูกไทยยึดช่องอานม้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ข่าวเศร้า “โค้ชคาราเต้ทีมชาติไทย” ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต หลังเพิ่งเสร็จภารกิจจากซีเกมส์ 2025

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 17:40 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 16:58 น.
60
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานศาสนามาเลฯ บุกรวบคู่รัก มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน พบถุงยางเกลื่อน

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568
เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ ด้วยโปรแกรมพาร์ทเนอร์จากมิตรแท้โชห่วยทำอย่างไรบ้าง

โปรแกรมพาร์ทเนอร์พิเศษจากมิตรแท้โชห่วย

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568

นิวคาสเซิล พบ ฟูแล่ม ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 17 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 17 ธ.ค. 68 ไทยมีลุ้นโกยทองทะลุ 200

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568
Back to top button