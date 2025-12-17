คลิป ระทึกทางด่วน เก๋งซิ่งสวนเลนกลางถนน หวิดประสานงาหน้าอิมแพ็ค
หนุ่มใจสั่นไม่หาย เผยคลิป นาทีเฉียดตายต้องหักหลบกะทันหัน วอนเจ้าหน้าที่ล่าตัวตีนผีสวนเลน ย้ำ “ทางด่วนไม่ปลอดภัยอีกต่อไป”
ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องผวากันอีกครั้ง เมื่อเวลา 15.47 น. วันนี้ 17 ธ.ค. 68 เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้ออกมาเปิดเผยคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถของลูกเพจรายหนึ่ง ที่ส่งมาร้องเรียนด้วยความตื่นตระหนก หลังต้องเผชิญกับวินาทีเฉียดตายบนทางด่วน โดยเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นสด ๆ ร้อน ๆ บริเวณทางด่วนข้ามแจ้งวัฒนะ ช่วงหน้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฝั่งมุ่งหน้าไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เจ้าของคลิปเล่าเหตุการณ์ด้วยความตกใจว่าใจสั่นไม่หาย โดยขณะขับรถมาตามปกติ สังเกตเห็นแสงไฟหน้ารถสวนมาแต่ไกลในเลนของตนเอง เมื่อเข้ามาใกล้จึงพบว่าเป็นรถยนต์ที่ขับย้อนศรมาด้วยความเร็วสูง และที่น่าตกใจคือรถคันดังกล่าววิ่งสวนมาในเลนกลาง จากทั้งหมด 3 เลน ทำให้ตนต้องตัดสินใจหักพวงมาลัยหลบไปทางขวาอย่างกะทันหันเพื่อเอาชีวิตรอด ซึ่งหากตัดสินใจช้าเพียงเสี้ยววินาที คงเกิดโศกนาฏกรรมประสานงาและตนคงเสียชีวิตอย่างแน่นอน
คลิปหลักฐานความยาว 10 วินาทีที่ยังไม่มีการตัดต่อ เผยให้เห็นวินาทีชีวิตที่น่าหวาดเสียว แม้ในกล้องจะดูเหมือนรถอยู่ไกล แต่ระยะจริงนั้นกระชั้นชิดมาก โดยผู้เสียหายได้ฝากเรื่องผ่านเพจดังเพื่อส่งเสียงไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน ให้เร่งตรวจสอบและติดตามจับกุมคนขับรถคันดังกล่าวมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพราะพฤติกรรมมักง่ายเช่นนี้ทำให้ ทางด่วนไม่ปลอดภัยอีกต่อไป
ติดตาม The Thaiger บน Google News: