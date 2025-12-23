สุดสยอง! พบเศษอวัยวะมนุษย์จำนวนมาก ถูกทิ้งในตลาดปลาในโอซาก้า
เหตุการณ์ชวนขนหัวลุก พบเศษอวัยวะมนุษย์จำนวนมากถูกเก็บซ่อนไว้ในตลาดปลาดังในโอซาก้า ตำรวจเร่งตรวจสอบ
เหตุการณ์ชวนขนหัวลุกนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ณ บริเวณตลาดค้าส่งเทศบาลโอซาก้า (Osaka Municipal Wholesale Market) เมื่อมีการพบกล่องกระดาษหลายใบถูกนำมาทิ้งไว้ ภายในบรรจุโหลแก้วลักษณะคล้ายโหลแยมหรือโหลกาแฟจำนวนมาก ซึ่งข้างในมีชิ้นส่วนที่เชื่อว่าเป็นอวัยวะของมนุษย์ นอกจากนี้บนโหลแต่ละใบยังมีสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็น “ชื่อคน” เขียนกำกับไว้ด้วย
คนงานทำความสะอาดที่เป็นผู้พบเห็นคนแรกเล่าว่า สิ่งที่อยู่ในโหลดูเหมือนเนื้อเยื่อที่ถูกตัดออกมาจากการผ่าตัดมากกว่าจะเป็นอวัยวะแบบเป็นชิ้นเป็นอัน แต่เขามั่นใจว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ขยะทั่วไปที่ควรทิ้งตามปกติ จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าตรวจสอบ
ขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งสืบสวนโดยพุ่งเป้าไปที่คดี “การทิ้งขยะผิดกฎหมาย” ซึ่งผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งคือสถานพยาบาลหรือสถาบันวิจัย เนื่องจากปกติแล้วหน่วยงานเหล่านี้จะต้องจ้างบริษัทกำจัดขยะติดเชื้อโดยเฉพาะมาดำเนินการเผาทำลาย แต่ที่ผ่านมามักมีเคสที่บริษัทรับเหมาพยายามประหยัดเงินด้วยการแอบนำไปทิ้งตามที่ต่างๆ
เมื่อปีที่แล้วในจังหวัดมิยากิ มีผู้รับเหมานำขยะติดเชื้อใส่กล่องไปทิ้งให้เน่าเสียในโกดัง และอีกกรณีที่จังหวัดมิเอะที่มีการนำขยะประเภทเดียวกันไปโยนทิ้งในป่า
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าคนร้ายเลือกตลาดค้าส่งเป็นที่ทิ้งขยะ เพราะเป็นแหล่งที่มีขยะอินทรีย์จากอาหารทะเลและพืชผักจำนวนมาก ซึ่งกลิ่นของสดเหล่านี้จะช่วยกลบกลิ่นเหม็นเน่าจากเนื้อเยื่อมนุษย์ได้เป็นอย่างดี
ในระหว่างที่รอผลการสืบสวน ข่าวนี้นำไปสู่การพูดถึงที่มาของคำว่า “โฮรุมอน” (Hormone) ในญี่ปุ่นใช้เรียกเมนู “เครื่องในย่าง” โดยเมื่อ 100 ปีก่อน มีการโฆษณาว่าเครื่องในสัตว์มีฮอร์โมนสูง กินแล้วจะช่วยให้มีพละกำลัง ชื่อนี้จึงติดปากมาจนปัจจุบัน
คนท้องถิ่นเชื่อว่ามาจากคำว่า “โฮรุโมโนะ” (Horumono – 放るもの) ซึ่งแปลตรงตัวว่า “ของที่ต้องโยนทิ้ง” หมายถึงส่วนประกอบของสัตว์ที่คนสมัยก่อนไม่กินและจะทิ้งไปนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องในสัตว์หรือเนื้อเยื่อมนุษย์ สิ่งสำคัญที่สุดคือการกำจัดขยะเหล่านี้ให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและรักษาความปลอดภัยของชุมชน
อ้างอิง : soranews24.com
