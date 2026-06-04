ศาลไต้หวัน พิพากษาจำคุก “ไม ฟูจิซากิ” ดารา AV ฐานความผิดค้าบริการทางเพศ
ศาลไต้หวัน พิพากษาจำคุก “ไม ฟูจิซากิ” ดารา AV ฐานความผิดค้าบริการทางเพศ หลังโดนจับเมื่อเดือนพฤศจิกายน อนุญาตให้จ่ายค่าปรับแทนได้
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน สำนักข่าว UDN รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจไต้หวันได้เข้าจับกุม ไม ฟูจิซากิ ดาราหนังผู้ใหญ่ (AV) ฐานความผิดค้าบริการ
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดเผยภาพหน้ากล้องถึงการจับกุมเป็นครั้งแรก ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนปีที่แล้ว
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้จับกุมชายสกุลกั๋ว ซึ่งมาใช้บริการ โดยเขาบอกว่าค่าบริการอยู่ที่ราวๆ 36,000 บาท (35,000 นิวดอลลาร์ไต้หวัน) รวมถึงชายสกุลเลียน ซึ่งเป็นผู้เคลื่อนย้ายหญิงคนดังกล่าว
จากการสอบสวนพบว่าฟูจิซากินั้นเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว ก่อนที่จะพิพากษาจำคุก 3 เดือน อย่างไรก็ตามสามารถจ่ายเป็นค่าปรับ 93,500 บาท (93,000 นิวดอลลาร์ไต้หวัน) แทนได้
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าน่าจะมีนักแสดง AV ค้าบริการในไต้หวันมากกว่านี้ และอาจจะมีขบวนการอยู่เบื้องหลัง โดยทางตำรวจจะทำการสอบสวนเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษต่อไป
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