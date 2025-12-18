พบโดรนปริศนา ป่วนแท่นน้ำมันอ่าวไทย ทร. ส่งเรือรบ-อากาศยานไล่ล่า
ผู้ช่วยโฆษก ทร. แจงยิบ ไทม์ไลน์ส่งทัพเรือภาค 2 ลาดตระเวนเข้มรอบแท่นเอราวัณ-ไพลิน หลังพบโดรนไม่ทราบฝ่ายก่อกวน ยันประสาน ปตท.สผ. ใกล้ชิด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2568 เพจ Army Military Force รายงานว่า กองทัพเรือ โดย เรือโทหญิง ปรียาดา บัวสมบุญ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อลดความสับสนของสังคม กรณีรายงานข่าวการตรวจพบ อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ไม่ทราบฝ่าย บินเข้ามาก่อกวนบริเวณ แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท.สผ. กลางอ่าวไทยหลายแห่ง ได้แก่ แท่นเอราวัณ, แท่นไพลิน, แท่นสตูล และแท่นฟูนาน โดยยืนยันหนักแน่นว่ากองทัพเรือไม่ได้เพิกเฉยตามที่มีกระแสข่าวบิดเบือนในบางสื่อ แต่ได้ตอบโต้สถานการณ์และวางกำลังคุ้มกันอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด
ลำดับเหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทันทีที่กองทัพเรือได้รับแจ้งเหตุจากฝ่ายรักษาความปลอดภัยของแท่นเอราวัณว่ามีโดรนปริศนารุกล้ำพื้นที่
ทัพเรือภาคที่ 2 ได้สั่งการให้นำอากาศยานขึ้นบินลาดตระเวนเพื่อค้นหาพิกัดฐานปล่อยและที่มาของโดรนในรัศมี 10 กิโลเมตรรอบแท่นขุดเจาะทันที พร้อมทั้งส่งเรือหลวงและเฮลิคอปเตอร์เข้าตรึงกำลังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรก เพื่อเฝ้าระวังภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานของชาติ
นอกจากการปฏิบัติการทางทหารแล้ว กองทัพเรือยังได้ประสานการทำงานร่วมกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยของบริษัทผู้ผลิตน้ำมันอย่างใกล้ชิด เพื่อวางยุทธศาสตร์ป้องกันร่วมกัน
ทางผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ยืนยันว่าการประสานงานกับกองทัพเรือและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นไปอย่างราบรื่น และปฏิเสธกระแสข่าวลือที่อ้างว่าทางบริษัทมีการตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่
ปัจจุบัน กองทัพเรือยังคงดำเนินภารกิจคุ้มครองความปลอดภัยและเฝ้าระวังพื้นที่รอบแท่นขุดเจาะอย่างต่อเนื่อง และขอยืนยันให้ประชาชนรวมถึงภาคธุรกิจมั่นใจว่า การรักษาอธิปไตยและโครงสร้างพื้นฐานทางทะเลของไทย ดำเนินไปอย่างรอบคอบและเต็มขีดความสามารถ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างดีที่สุด
