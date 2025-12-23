สุวรรณภูมิ เตรียมจัดอุปกรณ์ป้องกันเร่งด่วน หลังเจอโดรนบินในพื้นที่
สนามบินสุวรรณภูมิ เตรียมจัดอุปกรณ์ป้องกันเร่งด่วน หลังเจอโดรนบินในพื้นที่ เบื้องต้นพบว่าโดรนบินใกล้เคียง แต่ไม่ได้เข้ามาในชั้นของสนามบิน
นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อม พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค, พล.ต.ต.ภูมินทร์ สิงหสุต ผู้บังคับการตำรวจภูธรสมุทรปราการ เรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงทั้งกองทัพอากาศ กองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายปกครอง เข้าประชุมถกวาระสำคัญเร่งด่วน ภายหลังจากที่มีรายงานว่าพบโดรนปริศนาบินใกล้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
นายกิตติพงศ์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบในคืนดังกล่าว พบว่ามีโดรนบินใกล้เคียงสนามบินจริง แต่เน้นย้ำว่าไม่มีการเข้ามาในพื้นที่ชั้นในของสนามบิน จึงมีการประสานฝ่ายความมั่นคงทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกองทัพอากาศ นำเครื่องมือในการตรวจจับและป้องกันโดรนที่จะเข้ามาในพื้นที่สนามบิน เข้ามาติดตั้งทันทีภายในค่ำคืนดังกล่าว เพื่อไม่ให้ลุกล้ำเข้ามาในเขตของสนามบิน
ส่วนมาตรการระยะยาว หลังจากที่นายกรัฐมนตรีและฝ่ายความมั่นคงเรียกประชุมด่วน ที่ประชุมได้มีการอนุมัติให้ท่าอากาศยานไทยจำกัดจัดซื้อเครื่องมือแอนตี้โดรนที่ทันสมัยที่สุดรองรับภัยจากโดรนทุกรูปแบบ ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการจัดหาเครื่องมือดังกล่าวในระยะหนึ่ง แต่ก็จะเร่งรัดในการดำเนินการ
ส่วนมาตรการเร่งด่วน ทางด้านกองทัพอากาศจัดชุดอุปกรณ์ต่อต้านอากาศยาน Redsky-II จำนวน 1 ชุด ปืน Drone Killer จำนวน 1 กระบอก ปืน Drone Defender จำนวน 2 กระบอก ปืนลูกซอง Tomahawk จำนวน 1 กระบอก พร้อมกระสุน 20 นัด นอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สนับสนุน ระบบ Anti-Drone จำนวน 1 ชุด ยืนยันในขนาดนี้ทุกอย่างอยู่ในแผนการปฎิบัติอย่างรัดกุม และมีความปลอดภัยสูงสุด
พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ไปยังนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจที่จะเข้ามายังประเทศไทย ผ่านทางสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินในสังกัด ทอท. ทุกแห่งต่อไป
