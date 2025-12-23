ข่าวการเมือง

ศาลอาญา รับฟ้อง 7 กกต. 1 เลขาธิการ ใช้อำนาจโดยมิชอบ คดีฮั้ว สว.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 11:28 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 11:29 น.
59

ศาลอาญา รับฟ้อง 7 กกต. 1 เลขาธิการ ใช้อำนาจโดยมิชอบ คดีฮั้ว สว. เตรียมส่งหนังสือให้บุคคลชุดนี้ เข้าชี้แจงพฤติกรรมในเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา

นายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุณ สว.สำรอง พร้อมด้วยกลุ่ม สว.สำรอง และทีมทนายความ เดินทางมาที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เพื่อฟังคำสั่งชั้นตรวจฟ้อง หลังเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. โดยมี นายอิทธิพร บุญประคอง กับพวกทั้ง 7 คน และนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ซึ่งใช้อำนาจมิชอบในการฮั้ว สว.

นายอัครวัฒน์ กล่าวว่า เราต่อสู้พยายามนำไปความจริงเพื่อนำความเที่ยงธรรม ความยุติธรรมมาปรากฏให้กับประชาชน คนไทยให้รับทราบว่าจริงเท็จอย่างไร ที่กระบวนการนี้ มีการรวมหัวกัน มีการใช้โพยใบสั่ง และจัดตั้งกลุ่มเพื่อกระทำการใด กับการเมืองไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 1 ปี 5 เดือน พวกตนไม่ได้หยุด ยังสู้ ยังไม่ท้อถอยในนามคณะ สว.สำรอง ตลอดจนภาคประชาสังคม ที่คอยให้กำลังใจวันนี้ ตนเป็นผู้ฟ้องคดีอาญากับ กกต. 7 ท่าน และนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. แต่ผ่านมาแล้วความจริงก็ยังไม่ปรากฏ จึงได้มาร้องที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ตั้งแต่ศาลรับเรื่องและส่งเอกสารสำนวนคำฟ้อง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ความชอบธรรม กับทุกฝ่ายว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราไม่ได้มีเรื่องบาดหมางแคลงใจกัน แต่เรื่องที่เกิดขึ้นเราต่อสู้เพื่อให้เกิดความสุจริตเที่ยงธรรมกับทุกภาคส่วน

วันนี้ศาลเมตตากับพวกเรา เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างจริงจัง โดยจะปล่อยผ่าน และเงียบหายไปไม่ได้ วันนี้เป็นวันดีและประวัติศาสตร์ที่ศาลคดีทุจริตได้รับคำฟ้องของตน ซึ่งหลังจากนี้จะมีหนังสือไปถึงจำเลยทั้งหมดที่ถูกกล่าวหา โดยประกอบด้วย กกต. 7 คน และเลขาธิการ กกต. 1 คน โดยจะส่งหนังสือไปถึงกลุ่มบุคคลเหล่านี้ เพื่อให้ส่งเอกสารชี้แจงในสิ่งที่โดนกล่าวหาว่ากระทำความผิดในครั้งเลือกตั้งที่ผ่านมา มีกำหนดระยะเวลาภายใน 30 วันนับจากนี้ นั่นหมายความว่า 23 มกราคม 69 จะเป็นวันสุดท้ายจำเลยทั้งหมดต้องส่งหนังสือมา และศาลจะเร่งพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว

นายอัครวัฒน์ กล่าวด้วยว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรอฟัง คำวินิจฉัยของคณะการเลือกตั้งเกี่ยวกับเรื่อง สว. 138 คนที่ผ่านมา เพราะล่วงเลยระยะเวลา 1 ปีที่ทำผิดกฎหมาย อย่างไรก็ต้องมาพิสูจน์ที่ศาลว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องดังกล่าว ทุกวันนี้ ทุกอย่างจบแล้ว และมีความผิดอีกหลายกรรม ทั้งนี้ตนแจ้งความทั้งหมด 4 กรรม ใน 4 กรรมนั้น เป็นความผิดที่ท่านอาจจะแบ่งหน้าที่กันกระทำหรือไม่ ก็ต้องมาพิสูจน์ตนเองที่ศาล หวังว่าคดีนี้จะทำให้ประชาชน และผู้ที่สมัครสมาชิกวุฒิสภา 67 มองเห็นแสงสว่างและความเป็นธรรม อยากเรียนว่าบ้านเมืองนี้ยังมีข้าราชการที่ดีมีฝ่ายตุลาการที่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อยู่

ส่วนการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ หากไม่มีอะไร ถูกเลื่อนออกไป ก็มีความมั่นใจว่า กกต. จะไม่เอางานมาพอก ยิ่งด้วยประธานศาลคนใหม่ที่ตนเชื่อมั่นและเชื่อใจว่าจะทำงานอย่างตรงไปตรงมา และสุจริต เที่ยงธรรมให้กับประชาชน และการรับหน้าที่ทำคดีใหญ่ในลักษณะนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ จะทำให้เกิดที่ยอมรับของการเลือกตั้งและทำให้คนที่จะลงเลือกตั้ง นักการเมืองต่างๆ จะได้นักการเมืองที่ดีเข้าไปสู่สภา

