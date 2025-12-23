“ทรัมป์” ตั้งทูตพิเศษ “กรีนแลนด์” หวังฮุบเกาะ ไม่ปิดใช้กำลังเข้าควบคุม
โดนัลด์ ทรัมป์ ตั้งทูตพิเศษกรีนแลนด์ หวังฮุบเกาะ สร้างความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯและเดนมาร์กอีกครั้ง ไม่ปิดใช้กำลังเข้าควบคุม
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม สำนักข่าว AP รายงานว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้แต่งตั้งนาย เจฟฟ์ แลนดรี ผู้ว่ารัฐหลุยเซียนา เป็นทูตพิเศษของสหรัฐฯ ประจำกรีนแลนด์ หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายทรัมป์เคยแสดงเจตจำนงว่าเขาต้องการพื้นที่กรีนแลนด์ ซึ่งปัจจุบันเป็นเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรเดนมาร์ก
โดยนายแลนดรีกล่าวว่า เขาจะเป็นผู้นำและจะทำให้กรีนแลนด์กลายเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ซึ่งนายทรัมป์เคยแสดงความสนใจในพื้นที่ดังกล่าว โดยระบุว่าเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์และทรัพยากรแร่ธาตุอันอุดมสมบูรณ์ และเคยกล่าวด้วยว่าเขาไม่ตัดความเป็นไปได้หากจะเป็นต้องใช้กำลังในการควบคุมเกาะดังกล่าว
ขณะที่ทางเดนมาร์ก ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการเคลื่อนไหวของผู้นำสหรัฐฯ ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก พร้อมเตือนให้สหรัฐฯเคารพอธิปไตยของเดนมาร์ก พร้อมย้ำจึดยืนเดิมว่า พรมแดนของประเทศและอำนาจอธิปไตยของรัฐต่างๆ มีรากฐานมาจากกฎหมายระหว่างประเทศ นี่คือหลักการพื้นฐาน คุณไม่สามารถผนวกประเทศอื่นได้ ไม่ว่าจะอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงระหว่างประเทศก็ตาม
ด้านนายกเทศมนตรีกรีนแลนด์ กล่าวว่า การแต่งตั้งทูตครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไร และพวกเขาพร้อมจะทำงานร่วมกับสหรัฐฯ ตราบใดที่เป็นข้อตกลงที่ยินยอมทั้งสองฝ่าย
