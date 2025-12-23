รู้จัก น้ำตาล วิลาสินี แฟนใหม่ เนท My Mate Nate เหรียญทองซีเกมส์ คว้าหัวใจยูทูบเบอร์ดัง

บันเทิง

เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 11:10 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 11:23 น.
เปิดวาร์ป ประวัติ “น้ำตาล วิลาสินี” แฟนใหม่ “เนท My Mate Nate” เจ้าของเหรียญทอง ซีเกมส์ 2025 ฮอกกี้น้ำแข็งหญิงทีมชาติไทย ผู้คว้าหัวใจยูทูบเบอร์ดัง

กลิ่นความรักอบอวลไปทั่วลานไอซ์ฮอกกี้เลยทีเดียว เมื่อยูทูบเบอร์ชื่อดัง เนท My Mate Nate ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับ นักกีฬาฮอกกี้สาวทีมชาติไทย น้ำตาล วิลาสินี พร้อมแคปชั่นเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังจากที่ฝ่ายหญิงสามารถคว้าเหรียญทอง ซีเกมส์ 2025 ฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยมาครองได้สำเร็จ “แฟนคว้าเหรียญทองเรียบร้อยแล้วโคตรภูมิใจค๊าบ”

วันนี้ทีมงาน เดอะไทยเกอร์ จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสาวแกร่งตัวแทนประเทศไทย ผู้ที่ทำให้หัวใจของ My Mate Nate กลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้ง กับการเปิดวาร์ป น้ำตาล วิลาสินี เจ้าของฉายา เจ้าหญิงแห่งวงการไอซ์ฮอกกี้

รู้จัก น้ำตาล วิลาสินี แฟนใหม่ เนท My Mate Nate ผู้คว้าเหรียญทองซีเกมส์ และหัวใจยูทูบเบอร์ดัง-1 รู้จัก น้ำตาล วิลาสินี แฟนใหม่ เนท My Mate Nate ผู้คว้าเหรียญทองซีเกมส์ และหัวใจยูทูบเบอร์ดัง-2

ประวัติ น้ำตาล วิลาสินี เจ้าหญิงแห่งวงการไอซ์ฮอกกี้

น้ำตาล วิลาสินี รัตนนัย เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2538 เป็นสาวชาวจังหวัดพะเยา คุณพ่อได้เสียชีวิตตอนเธออายุ 15 ปี ขณะเรียน ม.4 เธอได้ตัดสินใจออกจากโรงเรียน และเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อหางานทำ

ด้านการศึกษา น้ำตาล วิลาสินี สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปัจจุบัน เธอได้รับการสนับสนุนในการศึกษาต่อที่คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

น้ำตาล วิลาสินี เคยเป็นนักกีฬาสปีดสเก็ตติ้งทีมชาติไทย โดยในการแข่งครั้งสุดท้ายเมื่ออายุประมาณ 18 ปี เธอคว้าอันดับหนึ่งมาครอง จากนั้น น้ำตาล จึงหันมาเล่นฮอกกี้น้ำแข็ง กระทั่งกลายเป็นตัวแทนทีมชาติที่ได้แชมป์หลายสนาม อีกทั้งเธอยังมีฉายาประจำด้วยคือ “เจ้าหญิงน้ำแข็ง”, “เจ้าหญิงแห่งวงการไอซ์ฮอกกี้”, “นางฟ้าไอซ์ฮอกกี้”

ไม่เพียงแค่เป็นนางฟ้าไอซ์ฮอกกี้เท่านั้น น้ำตาล วิลาสินี ยังเป็นครูสอนสเกตน้ำแข็ง แถมเมื่อไหร่ที่มีโอกาสเธอก็สามารถเป็นนักแสดงได้ด้วยเช่นกัน บอกเลยว่าเธอคนนี้ทั้งสวย แล้วยังมีความสามารถรอบด้านอีกต่างหาก ถึงว่าครองใจยูทูบเบอร์คนดังอย่าง เนท My Mate Nate ได้อย่างอยู่หมัด

รู้จัก น้ำตาล วิลาสินี แฟนใหม่ เนท My Mate Nate ผู้คว้าเหรียญทองซีเกมส์ และหัวใจยูทูบเบอร์ดัง-1

รู้จัก น้ำตาล วิลาสินี แฟนใหม่ เนท My Mate Nate ผู้คว้าเหรียญทองซีเกมส์ และหัวใจยูทูบเบอร์ดัง-2

รู้จัก น้ำตาล วิลาสินี แฟนใหม่ เนท My Mate Nate ผู้คว้าเหรียญทองซีเกมส์ และหัวใจยูทูบเบอร์ดัง-5

รู้จัก น้ำตาล วิลาสินี แฟนใหม่ เนท My Mate Nate ผู้คว้าเหรียญทองซีเกมส์ และหัวใจยูทูบเบอร์ดัง-6

รู้จัก น้ำตาล วิลาสินี แฟนใหม่ เนท My Mate Nate ผู้คว้าเหรียญทองซีเกมส์ และหัวใจยูทูบเบอร์ดัง-4

รู้จัก น้ำตาล วิลาสินี แฟนใหม่ เนท My Mate Nate ผู้คว้าเหรียญทองซีเกมส์ และหัวใจยูทูบเบอร์ดัง-3

รู้จัก น้ำตาล วิลาสินี แฟนใหม่ เนท My Mate Nate ผู้คว้าเหรียญทองซีเกมส์ และหัวใจยูทูบเบอร์ดัง-7

รู้จัก น้ำตาล วิลาสินี แฟนใหม่ เนท My Mate Nate ผู้คว้าเหรียญทองซีเกมส์ และหัวใจยูทูบเบอร์ดัง-8

รู้จัก น้ำตาล วิลาสินี แฟนใหม่ เนท My Mate Nate ผู้คว้าเหรียญทองซีเกมส์ และหัวใจยูทูบเบอร์ดัง-9

รู้จัก น้ำตาล วิลาสินี แฟนใหม่ เนท My Mate Nate ผู้คว้าเหรียญทองซีเกมส์ และหัวใจยูทูบเบอร์ดัง-10

รู้จัก น้ำตาล วิลาสินี แฟนใหม่ เนท My Mate Nate ผู้คว้าเหรียญทองซีเกมส์ และหัวใจยูทูบเบอร์ดัง-11

อ้างอิงจาก : IG mymatenate, namtan.wr, th.wikipedia

