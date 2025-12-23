สะพัดข่าว ‘หาญส์ หิมะทองคำ’ เส้นเลือดสมองแตก เพจดังเตือนสติ “อย่าซ้ำเติมคนป่วย”

‘ปู มัณฑนา’ เปิดใจสั้นๆ หลังข่าวสะพัด ‘หาญส์ หิมะทองคำ’ เส้นเลือดสมองแตก เพจดังเตือนสติ “อย่าซ้ำเติมคนป่วย”
จากกรณีข่าวช็อกวงการ เพจดัง “ท่านเปา” ออกมาเปิดเผยว่า นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ หรือ “หาญส์” อดีตนักแสดงชื่อดังและสามีของ ปู มัณฑนา ต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดด่วนจากอาการ เส้นเลือดในสมองแตก ซึ่งสร้างความตกใจให้กับสังคมออนไลน์เป็นอย่างมาก
ล่าสุดทางด้าน ปู มัณฑนา ได้ออกมาเคลื่อนไหวให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “วันบันเทิง” เกี่ยวกับอาการป่วยของสามีเพียงสั้นๆ ว่า “เรื่องข่าวตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะพูดอะไร ครอบครัวยังไม่อยากให้พูด ถ้าปูพร้อม ปูจะแจ้งนะคะ”
ในขณะเดียวกัน เพจ “ท่านเปา” ได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมเพื่ออวยพรให้หาญส์ฟื้นฟูร่างกายกลับมาแข็งแรงโดยเร็ว พร้อมทั้งฝากข้อคิดเตือนใจไปถึงบุคคลที่มีความขัดแย้งกันว่า ไม่ควรนำเรื่องความเจ็บป่วยมาโจมตีกัน
“ฝากถึงทุกคนแม้เราจะขัดแย้งกับใคร ถึงจะเกลียด จะโกรธ จะมีปัญหาอะไรกันมากแค่ไหน ไม่สมควรเอา ‘อาการป่วย’ ของใครหรือคนในครอบครัวเค้ามาซ้ำเติม ล้อเลียน ถ้ายังเรียกตัวเองว่าเป็น ‘มนุษย์ผู้มีศีลธรรม’…”
