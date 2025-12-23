ข่าวดาราบันเทิง

สะพัดข่าว ‘หาญส์ หิมะทองคำ’ เส้นเลือดสมองแตก เพจดังเตือนสติ “อย่าซ้ำเติมคนป่วย”

เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 10:42 น.
จากกรณีข่าวช็อกวงการ เพจดัง “ท่านเปา” ออกมาเปิดเผยว่า นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ หรือ “หาญส์” อดีตนักแสดงชื่อดังและสามีของ ปู มัณฑนา ต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดด่วนจากอาการ เส้นเลือดในสมองแตก ซึ่งสร้างความตกใจให้กับสังคมออนไลน์เป็นอย่างมาก

ล่าสุดทางด้าน ปู มัณฑนา ได้ออกมาเคลื่อนไหวให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “วันบันเทิง” เกี่ยวกับอาการป่วยของสามีเพียงสั้นๆ ว่า “เรื่องข่าวตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะพูดอะไร ครอบครัวยังไม่อยากให้พูด ถ้าปูพร้อม ปูจะแจ้งนะคะ”

ในขณะเดียวกัน เพจ “ท่านเปา” ได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมเพื่ออวยพรให้หาญส์ฟื้นฟูร่างกายกลับมาแข็งแรงโดยเร็ว พร้อมทั้งฝากข้อคิดเตือนใจไปถึงบุคคลที่มีความขัดแย้งกันว่า ไม่ควรนำเรื่องความเจ็บป่วยมาโจมตีกัน

“ฝากถึงทุกคนแม้เราจะขัดแย้งกับใคร ถึงจะเกลียด จะโกรธ จะมีปัญหาอะไรกันมากแค่ไหน ไม่สมควรเอา ‘อาการป่วย’ ของใครหรือคนในครอบครัวเค้ามาซ้ำเติม ล้อเลียน ถ้ายังเรียกตัวเองว่าเป็น ‘มนุษย์ผู้มีศีลธรรม’…”

