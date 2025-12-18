ครูเดวิด เตือนคนไทย วิกฤตเงินเฟ้อ-สงครามใหญ่ คนเห็นด้วย ไลก์พุ่ง 6 หมื่น
ครูเดวิด เตือนคนไทยวิกฤตการเงิน-สงครามใหญ่ ชี้ทฤษฎี 80 ปี ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยสัญญาณ ชาวเน็ตเห็นด้วยยอดไลก์พุ่ง 6 หมื่น
เกิดอะไรขึ้น? ครูเดวิด ครูสอนภาษาอังกฤษหัวใจไทย ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก David William เตือนคนไทยให้ตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่เขามองว่าเป็นมหาวิกฤตที่กำลังคืบคลานเข้ามา ทั้งปัญหาการเงินระดับโลกและสงครามใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในไม่ช้า
“ผมไม่รู้ว่าจะเตือนคนไทยยังไง ถึงวิกฤตการเงินและสงครามที่ใกล้จะถึงสังเกตดูครับ อดีตประเทศมหาอำนาจแทบพังหมดแล้ว เงินเฟ้อหนักทั่วโลก สงครามใหญ่ใกล้เกิด ทุกคนเตรียมตัวครับ คนไทยสู้ๆ
มันเป็นวิกฤตจริง ๆ นะครับทุกคน อย่าลืมว่าตามประวัติศาสตร์แล้วทุก 80 ปี วิกฤตใหญ่มักจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ reset ทั่วโลก และตั้งแต่ช่วงจบสงครามโลกครั้งที่สองถึงปัจจุบันนั่นคือประมาณ 80 ปีพอดี
ทุกคนอย่าลืมคำนี้นะครับ ‘History always repeats itself’ หรือ ประวัติศาสตร์มักจะเกิดขึ้นซ้ำอีกซ้ำเล่า และมันยังมีประโยคสำคัญอีกคำหนึ่งที่ว่า: ‘When all else fails, they will take you to war’ = เมื่อระบบการเงินพังแล้ว ประเทศมหาอำนาจมักจะดันให้โลกไปสู่สงครามใหญ่ ย้ำว่าผมไม่ได้พูดคำนี้เพื่อทำให้ใครตกใจ แต่ผมเชื่อว่าวันนี้คนไทยคงเห็นด้วยกับผม 100% ว่าโลกไม่ปกติ แม้กระทั่งบ้านเราเองโดนบุก เชื่อผมเถอะครับ สิ่งที่ชาวโลกไม่เคยเห็นใกล้จะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้แหละ
และอีกหนึ่งคำที่ผมอยากพูดมากๆคือ: ในยุคสมัยนี้ผมอยากให้ทุกคนเข้าไปศึกษาว่า ‘เงินคืออะไรกันแน่?’ ความแตกต่างระหว่าง ‘เงิน’ และสิ่งที่เรียกว่า ‘credit’ หรือหนี้ คืออะไร เชื่อผมเถอะครับว่าการเข้าใจเรื่องนี้สามารถช่วยชีวิตคุณได้ในยุคนี้
เพิ่มอีกหนึ่งข้อคิดนะครับ: ตั้งแต่ประมาณสองปีที่แล้ว ผมเริ่มใช้ชีวิตติดดินมากขึ้นเรื่อย ๆ อะไรที่ไม่จำเป็นผมตัดออกหมด ของหรูไม่ใช้เลยสักอย่าง แบรนด์เนมก็ไม่มีเลย วันนี้เราต้องปรับทัศนคติใหม่ ใครที่เตรียมตัวไม่ทันจะอยู่ยากมากเลยนะครับสำหรับสิ่งที่ใกล้จะเกิดขึ้น และขอย้ำเพิ่มเติมว่าการที่ผมออกมาพูดเรื่องนี้ ผมไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะครับ ผมไม่ขายของอะไรทั้งนั้น แต่ผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของผมในวันนี้ที่จะออกมาพูดให้คนระมัดระวังและเตรียมตัว เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในอีกไม่กี่ปีจะทำให้ทั้งโลกตกใจ
หลังจาก ครูเดวิดร่ายยาวถึงวิกฤตการเงินและสงครามใหญ่ มียอดไลก์สูงถึง 60,000 ครั้ง และมีความคิดเห็นกว่า 1,700 ข้อความ ภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง และ ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงเห็นด้วยและขอบคุณที่ออกมาเตือนสติ หลายคนมองว่าควรเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินแล้ว
“ขอบคุณค่ะครู ตอนนี้ลดละเลิก อะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ซื้อค่ะ เก็บเงินสำรองไว้”
“ขอบคุณค่ะ มีฉันนี่แหละ ตื่นตระหนกแล้ว ปีหน้าจะไม่ใช้บัตรเครดิตแล้ว และการวางแผนทางการเงินอย่างจริงจัง”
“ดีแล้วค่ะ ที่เตือนคนอื่นให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์, ให้อยู่ในความพอดี และพอเพียง ขออนุญาตเพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือ ให้อยู่ในศีลในธรรม เพราะจะเข้มงวดกวดขัน เรื่องความสะอาดของจิตใจคนเป็นหลัก นะคะ (พุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์)”
“พี่เข้าใจเดวิดค่ะ เพราะพี่ใช้เกณฑ์ราคาทองคำเป็นจุดสังเกต ขอบคุณนะคะที่เตือนคนไทย แต่ทำเท่าที่เราทำได้นะคะ อย่าเครียด อย่างน้อยก็มีคนส่วนหนึ่งรับรู้แล้ว ราคาทองสูงขึ้นเรื่อย ๆ เพราะทองคำเป็นสกุลเงินสากลที่ใช้กันทั่วโลก และหากเกิดสงครามโลกสกุลเงินในตลาดโลกของแต่ละทวีปแต่ละประเทศก็จะหมดความหมายทันที”
