ดิว อริสรา อวดลุคใหม่ สวยอ่อนหวานทุกองศา แฟน ๆ ชมทวงบัลลังก์ตัวแม่

กลับมาทวงบัลลังก์ความสวยและความสดใสอีกครั้ง สำหรับคุณแม่ลูกสองสุดฮอต ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์ ที่ล่าสุดได้โพสต์คลิปอัปเดตลุคใหม่บนอินสตาแกรมส่วนตัว duearisara จนทำเอาเพื่อน ๆ และแฟนคลับต่างหยุดมองไม่ได้ และไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยที่พุ่งทะยาน
หลังจากที่ห่างหายจากการเคลื่อนไหวไปบ้าง สาวดิวกลับมาพร้อมลุคล่าสุดที่สวยสะกดตาอย่างแท้จริง มาในลุคที่ดูละมุนและอ่อนหวานแต่ยังคงความเซ็กซี่ด้วยเสื้อสีขาวที่เผยผิวออร่า แต่งหน้าสวยพุ่งโดยเน้นโทนที่ดูใสและอ่อนโยน พร้อมปล่อยผมยาวสลวยเข้ากับลุคอย่างสมบูรณ์แบบ
เรียกได้ว่าความสวยหยุดมองไม่ได้จริง ๆ ทำเอาเพื่อนซี้อย่าง กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ ถึงกับเข้ามาคอมเมนต์แซวว่า “ลอยมาเลอะ!!” และยังมีคอมเมนต์อื่น ๆ เช่น “สวยแบบสุด”, “ละมุนนน”, “ลุคนี้ติ๊กถูกล้านอัน สวยแบบส๊วยยยยย”
อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ เซบาสเตียน ลี อดีตสามีของเธอก็ได้โพสต์ภาพสุดน่ารักของลูก ๆ ทั้งสองคนคือ น้องไซลาส และ น้องซาฮาร่า ขณะที่ทั้งครอบครัวไปเที่ยวสวนสนุกเมืองรุส ประเทศเยอรมนี ซึ่งน้องซาฮาร่าก็ดูจะมีความสุขกับการผจญภัยครั้งแรกนี้มาก โดยมี พี่ยุ พี่เลี้ยงคนเดิมคอยดูแลน้องไซลาสอยู่ไม่ห่าง พร้อมระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษ แปลเป็นไทยได้ว่า “ซาฮาร่าไปสวนสนุกครั้งแรก (ผมว่านะ) โอ้โหเธอสนุกมากหรือเปล่า? ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนัก เก็บกระเป๋าเรียบร้อย พร้อมกลับบ้านที่สวิตเซอร์แลนด์พรุ่งนี้ เพื่อพาลูก ๆ ไปดูสถาบันที่ผมเคยเรียน”
