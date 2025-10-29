ข่าวดาราบันเทิง

ดิว อริสรา อวดลุคใหม่ สวยอ่อนหวานทุกองศา แฟน ๆ ชมทวงบัลลังก์ตัวแม่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 16:54 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 16:54 น.
60
ดิว อริสรา โพสต์ลุคใหม่สวยละมุน จนกุ๊บกิ๊บเมนต์ชม

โพสต์ล่าสุด ‘ดิว อริสรา’ คัมแบ็คลุคใหม่สวยละมุน ออร่าจับจนเพื่อนซี้ ‘กุ๊บกิ๊บ’ ชม ‘ลอยมาเลอะ’

กลับมาทวงบัลลังก์ความสวยและความสดใสอีกครั้ง สำหรับคุณแม่ลูกสองสุดฮอต ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์ ที่ล่าสุดได้โพสต์คลิปอัปเดตลุคใหม่บนอินสตาแกรมส่วนตัว duearisara จนทำเอาเพื่อน ๆ และแฟนคลับต่างหยุดมองไม่ได้ และไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยที่พุ่งทะยาน

หลังจากที่ห่างหายจากการเคลื่อนไหวไปบ้าง สาวดิวกลับมาพร้อมลุคล่าสุดที่สวยสะกดตาอย่างแท้จริง มาในลุคที่ดูละมุนและอ่อนหวานแต่ยังคงความเซ็กซี่ด้วยเสื้อสีขาวที่เผยผิวออร่า แต่งหน้าสวยพุ่งโดยเน้นโทนที่ดูใสและอ่อนโยน พร้อมปล่อยผมยาวสลวยเข้ากับลุคอย่างสมบูรณ์แบบ

เรียกได้ว่าความสวยหยุดมองไม่ได้จริง ๆ ทำเอาเพื่อนซี้อย่าง กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ ถึงกับเข้ามาคอมเมนต์แซวว่า “ลอยมาเลอะ!!” และยังมีคอมเมนต์อื่น ๆ เช่น “สวยแบบสุด”, “ละมุนนน”, “ลุคนี้ติ๊กถูกล้านอัน สวยแบบส๊วยยยยย”

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ เซบาสเตียน ลี อดีตสามีของเธอก็ได้โพสต์ภาพสุดน่ารักของลูก ๆ ทั้งสองคนคือ น้องไซลาส และ น้องซาฮาร่า ขณะที่ทั้งครอบครัวไปเที่ยวสวนสนุกเมืองรุส ประเทศเยอรมนี ซึ่งน้องซาฮาร่าก็ดูจะมีความสุขกับการผจญภัยครั้งแรกนี้มาก โดยมี พี่ยุ พี่เลี้ยงคนเดิมคอยดูแลน้องไซลาสอยู่ไม่ห่าง พร้อมระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษ แปลเป็นไทยได้ว่า “ซาฮาร่าไปสวนสนุกครั้งแรก (ผมว่านะ) โอ้โหเธอสนุกมากหรือเปล่า? ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนัก เก็บกระเป๋าเรียบร้อย พร้อมกลับบ้านที่สวิตเซอร์แลนด์พรุ่งนี้ เพื่อพาลูก ๆ ไปดูสถาบันที่ผมเคยเรียน”

ดิว อริสรา โพสต์ภาพล่าสุด
ภาพจาก Instagram : duearisara
ดิว อริสรา - 5
ภาพจาก Instagram : duearisara
ดิว อริสรา - 3
ภาพจาก Instagram : duearisara
เซบาสเตียน อดีตสามี ดิว อริสรา โพสต์ภาพเที่ยวกับลูก
ภาพจาก Instagram : jetsetseb
ดิว อริสรา - 2
ภาพจาก Instagram : duearisara
ดิว อริสรา - 3
ภาพจาก Instagram : duearisara
ดิว อริสรา - 4
ภาพจาก Instagram : duearisara

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด แม่จำเนียร งวด 1 พ.ย. 68 เลขเด็ด

10 อันดับเลขขายดี หวยแม่จำเนียร 1/11/68 รวมเลขมงคล-เลขดังทั่วไทย

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

8 นาที ที่แล้ว
แนะช่องทางแจ้งทุจริต ร้านค้ารับแลกเงิน คนละครึ่งพลัส เร็วสุดโทร 02-111-1111 (กรุงไทย) และ 1441 (ตำรวจไซเบอร์) รัฐชี้โทษหนักจำคุก 3 ปี ข่าว

เจอร้านทุจริต รับแลกเงิน “คนละครึ่งพลัส” หัก % แจ้ง 4 ช่องทางนี้ เอาผิดได้

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลอริยองต์ พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

38 นาที ที่แล้ว
ตะลึง งานวิจัยญี่ปุ่นชี้ &quot;ผมหงอก&quot; ไม่ใช่แค่เริ่มแก่ แต่ร่างกายกำลังสู้ &quot;มะเร็ง&quot; ข่าวต่างประเทศ

ตะลึง งานวิจัยญี่ปุ่นชี้ “ผมหงอก” ไม่ใช่แค่เริ่มแก่ แต่ร่างกายกำลังสู้ “มะเร็ง”

41 นาที ที่แล้ว
ดิว อริสรา โพสต์ลุคใหม่สวยละมุน จนกุ๊บกิ๊บเมนต์ชม บันเทิง

ดิว อริสรา อวดลุคใหม่ สวยอ่อนหวานทุกองศา แฟน ๆ ชมทวงบัลลังก์ตัวแม่

44 นาที ที่แล้ว
จับจริง 3 สาวแสบ เปิดเพจรับแลกสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เป็นเงินสด ฟันหัวคิว 10-20% ข่าว

จับจริง 3 สาวแสบ เปิดเพจรับแลกสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เป็นเงินสด ฟันหัวคิว 10-20%

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ ฟิออเรนติน่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ อูดิเนเซ่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกฯ มาเล เหน็บแรง คุยกับทรัมป์ เป็นความลับ ถ้ามีคลิปเสียงหลุด คงไม่มีใครอยากคุยด้วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อัจฉริยะ&quot; กางแผนแฉ นักการเมือง &quot;ช.ช้าง&quot; เอี่ยวแก๊งคอลฯ รับเงินเว็บพนันเขมร 170 ล้าน ข่าว

“อัจฉริยะ” กางแผนแฉ นักการเมือง “ช.ช้าง” เอี่ยวแก๊งคอลฯ รับเงินเว็บพนันเขมร 170 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
5 เทคนิคยิงแอดให้ปัง ! เพิ่มยอดขายด้วยงบไม่บานปลาย เศรษฐกิจ

5 เทคนิคยิงแอดให้ปัง ! เพิ่มยอดขายด้วยงบไม่บานปลาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

สถิติหวยออก 1 พฤศจิกายน ย้อนหลัง 15 ปี เล่นไหนมาแรง เคยซ้ำ 2 งวด เช็กที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์&quot; ทายาทบ้านใหญ่เชียงใหม่ สู่ตัวเต็งหัวหน้า &quot;พรรคเพื่อไทย&quot; คนใหม่ ข่าว

ประวัติ “จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” อดีตมือคุม ดิจิทัลวอลเล็ต ผงาดเต็งหนึ่ง นั่งหัวหน้า “พรรคเพื่อไทย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภากาชาดไทย ประกาศจัด งานกาชาด 2568 ปรับรูปแบบให้เหมาะสมช่วงถวายอาลัย ข่าว

สภากาชาดไทย ประกาศจัด งานกาชาด 2568 ปรับรูปแบบให้เหมาะสมช่วงถวายอาลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ส่องคำใบ้ “นักการเมือง ช.” คือใคร “โรม” เชื่อหน่วยงานรัฐรู้ แต่เฉย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อเด็กชาวลาวร้อง &quot;มูลนิธิเป็นหนึ่ง&quot; ปู่พาหลานไข้สูงหาหมอ ถูกฉีดยาจนช็อก คลินิกอ้าง วิธีปกติ ใช้น้ำร้อนราดหน้าอกจนไหม้สาหัส ข่าวอาชญากรรม

พ่อลั่นไม่ไกล่เกลี่ย! คลินิก อ.บ่อวิน ฉีดยาเด็ก 3 ขวบช็อก ซ้ำใช้น้ำร้อนราด แถมขู่ “มีญาติเป็นอัยการ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เกตุ โดนฟ้องอ่วม 3 คดี ขอสู้ทำงานใช้หนี้ ปัดรับเงิน เจนนี่ 3 ล้าน ลั่น ยังไม่ได้คุยกัน บันเทิง

แม่เกตุ โดนฟ้องอ่วม 3 คดี ขอสู้ทำงานใช้หนี้ ปัดรับเงิน เจนนี่ 3 ล้าน ลั่น ยังไม่ได้คุยกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย! &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ใช้จ่ายค่าบริการ ร้านนวด-ร้านเสริมสวย ได้หรือไม่? เศรษฐกิจ

ไขข้อสงสัย! “คนละครึ่งพลัส” ใช้จ่ายค่าบริการ ร้านนวด-ร้านเสริมสวย ได้หรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“วิโรจน์” สงสัยธุรกิจหน้าใหม่ถูกผิดปกติ ตรวจเจอนอมินี หวั่นฟอกเงิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่มือร้านค้าสร้าง QR รับเงินในโครงการคนละครึ่งพลัส เศรษฐกิจ

วิธีสร้าง QR รับเงินคนละครึ่งพลัส แอปฯ ถุงเงิน สำหรับร้านค้า ทำตามนี้เงินเข้าแน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบแล้ว! ศึกดราม่า ครูเต้ย-ขนม ศศิกานต์ เหมาจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร 10 ล้าน ไม่ต้องมีใบเสร็จ บันเทิง

จบแล้ว! ศึกดราม่า ครูเต้ย-ขนม ศศิกานต์ เหมาจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร 10 ล้าน ไม่ต้องมีใบเสร็จ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หดหู่ แพทย์หญิงอินเดียฆ่าตัวตาย จดหมายแฉ ถูกตำรวจข่มขืน 5 เดือน บังคับทำชันสูตรปลอม คนรู้หมดแต่ไม่มีใครช่วย ข่าวต่างประเทศ

หดหู่ แพทย์หญิงอินเดียฆ่าตัวตาย จดหมายแฉ ถูกตำรวจข่มขืน 5 เดือน บังคับทำชันสูตรปลอม คนรู้หมดแต่ไม่มีใครช่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ศรีสุวรรณ&quot; ยื่น ป.ป.ช. สอบ &quot;อนุทิน&quot; ปมซุ่มเซ็น MOU แร่แรร์เอิร์ธกับสหรัฐฯ ข่าว

“ศรีสุวรรณ” ยื่น ป.ป.ช. สอบ “อนุทิน” ปมซุ่มเซ็น MOU แร่แรร์เอิร์ธกับสหรัฐฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จุลพันธ์” มีลุ้นขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ เชื่อเชื่อมคนรุ่นใหม่-เก่าได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 16:54 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 16:54 น.
60
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด แม่จำเนียร งวด 1 พ.ย. 68

10 อันดับเลขขายดี หวยแม่จำเนียร 1/11/68 รวมเลขมงคล-เลขดังทั่วไทย

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568

อาร์เซนอล พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
แนะช่องทางแจ้งทุจริต ร้านค้ารับแลกเงิน คนละครึ่งพลัส เร็วสุดโทร 02-111-1111 (กรุงไทย) และ 1441 (ตำรวจไซเบอร์) รัฐชี้โทษหนักจำคุก 3 ปี

เจอร้านทุจริต รับแลกเงิน “คนละครึ่งพลัส” หัก % แจ้ง 4 ช่องทางนี้ เอาผิดได้

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568

ลอริยองต์ พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
Back to top button