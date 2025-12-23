2 ม.ค. 69 ไฟเขียว วันหยุดพิเศษ หยุดยาว 5 วันรวด ใครได้หยุดบ้าง

ข่าว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 09:20 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 09:20 น.
ปักหมุดรอ 2 มกราคม 2569 ครม. ไฟเขียว “วันหยุดพิเศษ” ดันหยุดยาว 5 วันรวด รับปีใหม่

ก้าวเข้าสู่ช่วงปลายปี เทศกาลแห่งความสุขกับการวางแผนพักผ่อน ปีใหม่ 2569 ที่กำลังจะมาถึงนี้ มีข่าวดีให้คนทำงานกับสายเที่ยวได้ใจฟูกันล่วงหน้า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 เป็น “วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ” เรียบร้อยแล้ว

มตินี้เปรียบเสมือนของขวัญชิ้นใหญ่ เพราะทำให้ปฏิทินวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 กลายเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่ยาวนานต่อเนื่องถึง 5 วัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนเดินทางไกล กลับภูมิลำเนา หรือจัดทริปท่องเที่ยวชาร์จพลังชีวิตให้เต็มที่

เปิดไทม์ไลน์ วันหยุดยาวปีใหม่ 5 วัน

การประกาศให้วันที่ 2 มกราคม เป็นวันหยุดพิเศษ วันหยุดราชการกับวันหยุดสุดสัปดาห์ไม่มีฟันหลอให้ต้องลางานเพิ่ม ดังนี้

วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568: วันสิ้นปี (วันหยุดราชการปกติ)

วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569: วันขึ้นปีใหม่ (วันหยุดราชการปกติ)

วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569: วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2569: วันหยุดสุดสัปดาห์

วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569: วันหยุดสุดสัปดาห์

2 มกราคม 69 ใครได้หยุดบ้าง? เช็กสิทธิ์ของคุณให้ชัวร์

แม้จะมีมติจาก ครม. ออกมาแล้ว แต่เงื่อนไขการหยุดของแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกัน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง เราสรุปมาให้ดังนี้

ข้าราชการและหน่วยงานรัฐ ได้หยุดแน่นอนตามมติ ครม. เต็มอิ่ม 5 วัน ตั้งแต่ 31 ธ.ค. – 4 ม.ค.

สถาบันการเงินและธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศกำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเช่นกัน ทำให้ธนาคารปิดทำการต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาล

ภาคเอกชน ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท นายจ้างจะเป็นผู้พิจารณาประกาศวันหยุดตามความเหมาะสม โดยส่วนใหญ่หากไม่ได้หยุดตามราชการ อาจมีการชดเชยหรือสลับวันหยุดให้ลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน แนะนำให้ตรวจสอบปฏิทินวันหยุดของบริษัทคุณกับฝ่ายบุคคลอีกครั้ง

เตรียมตัวให้พร้อม แผนเที่ยวต้องเป๊ะ

การมีวันหยุดยาว 5 วันถือเป็นโอกาสทองสำหรับนักเดินทาง ใครที่เล็งที่พักริมทะเลหรือขึ้นดอยสัมผัสอากาศหนาว ควรรีบจองที่พักกับการเดินทางล่วงหน้า เพราะช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงพีคที่การท่องเที่ยวคึกคักที่สุด

สำหรับใครที่วางแผนกลับบ้านไปหาพ่อกับแม่ หรือใช้เวลาร่วมกับครอบครัว นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะได้อยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาโดยไม่ต้องกังวลเรื่องงาน

