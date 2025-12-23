ทัวร์ลง “สาวรัสเซียขี่บิ๊กไบค์” อัดคลิปโชว์ท่ายากบนถนนเวียดนาม ส่อโดนโทษหนัก
บางครั้ง ความเร็วก็เป็นสิ่งที่คล้ายกับยาเสพติด มันดึงคุณออกจากความเป็นจริง ทำให้โลกใบนี้ดูพร่ามัว และทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล แต่เมื่อความเร็วนั้นมาพร้อมกับความประมาท มันก็กลายเป็นเรื่องราวที่ต่างออกไป
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ VnExpress ได้รายงานถึงเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะหลุดออกมาจากฉากในภาพยนตร์ แต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นบนถนนสัญจรกลางวันแสกๆ ในจ.คั้ญฮหว่าของเวียดนาม
คลิปวิดีโอหนึ่งปรากฏขึ้นในโลกออนไลน์และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว กับภาพของหญิงต่างชาติรายหนึ่งซึ่งกำลังขี่บิ๊กไบค์คู่ใจท้าทายกฎเกณฑ์ของฟิสิกส์และกฎหมายจราจรไปพร้อมๆ กัน
จากรายงานระบุว่า เธอไม่ได้แค่นั่งขี่แบบที่คนปกติทำ โดยท่าทางผาดโผนที่แสงดออกมามีทั้งคุกเข่าบ้าง นอนราบบนเบาะบ้าง ปล่อยให้ร่างกายลู่ไปกับลมในชุดกระโปรงสั้นที่ดูจะไม่เหมาะกับการขับขี่แม้แต่น้อย อีกทั้งมีชอตที่เรียกเสียงสวดสนั่น เมื่อบางช่วงสาวบิ๊กไบค์หมีขาวคล้ายจงใจอวดบั้นท้ายต่อสายตาของผู้คนบนถนนและชาวเน็ตนับล้านอย่างชัดเจนจนเห็นชุดชั้นใน
แน่นอนว่ามันเป็นภาพที่ผสมผสานระหว่างความอันตรายและความไร้ยางอายในแบบที่สังคมเวียดนามยากจะยอมรับ
พฤติกรรมนั้นไม่ใช่แค่ความคึกคะนองชั่ววูบ มีคนชี้เป้าว่านี่ไม่ใช่คลิปเดียวของเธอ เธอทำมันซ้ำแล้วซ้ำเล่า ราวกับกำลังเสาะหาความหมายบางอย่างผ่านความเสี่ยงตาย แต่สำหรับผู้คนบนท้องถนนและชาวเน็ตในเวียดนาม มันคือการคุกคาม ! คือความหยาบคายที่ละเมิดกติกาการอยู่ร่วมกัน
เสียงวิพากษ์วิจารณ์ก่อตัวขึ้นเป็นพายุ และในที่สุด เรื่องราวก็ถูกส่งต่อไปยังผู้พิทักษ์กฎ
ตำรวจจราจรจังหวัดคั้ญฮหว่า ไม่ได้เพิกเฉยต่อเสียงวิพากษ์วิจาร์เหล่านั้น โดยต่อมามีการสืบสวนจนควบคุมตัวสาวรัสเซีย อายุ 34 ปี ซึ่งสารภาพเป็นตัวเธอเองที่ปรากฏในคลิปวีดิโอที่เป็นประเด็น เบื้องต้นเธอยอมรับสารภาพว่าถ่ายคลิปลักษณะดังกล่าวจริง ทำมาแล้วหลายครั้งทั้งในเดือนมกราคมและเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาบนถนนหลายสายในตำบลกามลัม (Cam Lam Commune)
ส่วนบิ๊กไบค์คันที่ใช้ก่อเหตุตรวจสอบประวัติพบว่าผ่านการซื้อ-ขายมาแล้วหลายมือ เดิมเป็นของชาวเวียดนามคนหนึ่งก่อนนำไปขายให้ร้านและมีชายรัสเซียด้วยกันซื้อต่อให้เป็นของขวัญแก่สาวรายนี้
ความผิดที่เกิดขึ้นนั้นตำรวจจราจรมองว่า เป็นโทษที่ร้ายแรงในเวียดนามจึงได้ส่งสำนวนและตัวผู้ก่อเหตุต่อไปยังแผนกคดีอาญา เพื่อทำการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พร้อมทั้งออกประกาศเตือนไปยังประชาชนและชาวต่างชาติที่พำนักในเวียดนามให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และงดเว้นพฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญบนทางสาธารณะ.
