นานทีได้เห็น! มาช่า เปิดภาพน้องสาว-หลาน บินตรงจากอิตาลี สวยคมระดับนางเอก

สวยยกบ้าน ‘มาช่า’ อวดภาพน้องสาวแท้ ๆ บินตรงจากอิตาลี พร้อมหลานสาวสุดคิวท์ DNA พรีเมียมทั้งตระกูล เพื่อนในวงการแห่ชมความน่ารักล้นเฟรม
นาน ๆ จะได้เห็นโมเมนต์ครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตา สำหรับนักร้องและนักแสดงสาวตัวแม่ตลอดกาลอย่าง มาช่า วัฒนพานิช ที่ล่าสุดทำเอาแฟนคลับยิ้มตามแก้มปริ เพราะเจ้าตัวเปิดเผยภาพความประทับใจต้อนรับน้องสาวและหลาน ๆ ที่บินลัดฟ้ามาจากประเทศอิตาลี
เรียกได้ว่าเป็นภาพที่ดูแล้วอบอุ่นหัวใจสุด ๆ เธอโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัว marshairis เผยให้เห็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ได้ใช้เวลาร่วมกับน้องสาวและหลานตัวน้อย ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมระบุแคปชั่นส่งท้ายก่อนที่ครอบครัวจะเดินทางกลับว่า “น้องสาวพาหลานมาจากอิตาลีจะกลับอิตาลีละ miss you มา 2 weeks ละค่ะ”
สิ่งที่ทำเอาหลายคนหลุดโฟกัสไม่ได้เลยคือ หน้าตาของสมาชิกในครอบครัวนี้ ที่ต้องบอกว่า DNA ความสวยนั้นถูกส่งต่อกันมาแบบรุ่นสู่รุ่นจริง ๆ โดยสังเกตได้จากภาพที่ปล่อยออกมาความสวยคมนั้นถอดแบบพี่สาวมาเต็ม ๆ โดยเฉพาะรอยยิ้มและโครงหน้าที่ดูเก๋และมีเสน่ห์เป็นธรรมชาติในลุคสบาย ๆ เสื้อยืดกางเกงยีนส์แต่ยังดูดีมีออร่า
ความน่ารักของหลาน ๆ ขโมยหัวใจแฟนคลับไปเต็ม ๆ น้องหนูทั้งสองคนมาพร้อมกับดวงตากลมโต ผมสีน้ำตาลประกายทอง และแก้มยุ้ยน่าหยิก ยิ่งในช็อตที่ถ่ายรูปรวมมทั้ง มาช่า, น้องสาว และหลาน ๆ ยิ่งเห็นชัดถึงความสดใสของเด็ก ๆ ที่ยิ้มสู้กล้อง
หลังจากภาพเซตนี้ถูกเผยแพร่ออกไป เหล่าเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างก็อดใจไม่ไหว ต้องเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของครอบครัวนี้กันยกใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น นก จริยา ส่งอิโมจิหัวใจสีแดงถึง 5 ดวง แสดงถึงความเอ็นดูแบบสุด ๆ ขณะที่ โรส ศิรินทิพย์ เข้ามาคอมเมนต์ยืนยันความคิวท์ว่า “น่ารักมากกกกเลยฮะะะ” ส่วน ดีเจเอกกี้ คอมเมนต์สั้น ๆ แต่ได้ใจความว่า “น่ารัก” พร้อมอิโมจิหัวใจสีแดงอีก 1 ดวง
ถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ดี ๆ ส่งท้ายปีที่ทำให้แฟนคลับได้เห็นมุมอ่อนโยนและความสุขในแบบฉบับครอบครัวของแม่ช่าที่ได้เปิดเผยให้ได้ชมกัน
