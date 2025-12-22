ข่าว

ปีใหม่ 2569 ขนส่งหยุดไหม? ไปรษณีย์-เอกชน เช็กให้ชัวร์ก่อนส่ง ไม่ให้ค้างสต็อก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 15:16 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 15:16 น.
60
วันหยุดปีใหม่ขนส่ง 2569

เปิดปฏิทินหยุดยาว 5 วันรวด เช็กด่วนขนส่งไปรษณีย์-เอกชนเปิดให้บริการไหม ช่วงปีใหม่ 2569 พร้อมกางปฏิทินวันหยุดยาว 5 วันรวด แนะวางแผนส่งของก่อนพลาด

เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของปี เตรียมก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2569 ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและการส่งมอบความสุข แน่นอนว่าสิ่งที่มาคู่กับเทศกาลคือ วันหยุดยาวที่หลายคนรอคอย แต่สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ หรือใครที่กำลังวางแผนจะส่งของขวัญกลับบ้าน สิ่งที่น่ากังวลใจที่สุดคงหนีไม่พ้นคำถามที่ว่า ‘ปีใหม่นี้ ขนส่งหยุดไหม?’ และ ‘ของจะถึงมือผู้รับทันเวลาหรือเปล่า?’

วันนี้เรารวบรวมข้อมูลมาให้แล้วเพื่อให้คุณวางแผนการจัดส่งได้อย่างมืออาชีพ ไม่ต้องกลัวของค้างสต็อกหรือตกหล่นระหว่างทาง

ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน? กางปฏิทินวันหยุดยาว

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้มีวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ส่งผลให้ปีใหม่ 2569 นี้ เราจะได้หยุดยาวต่อเนื่องถึง 5 วันเต็ม ได้แก่

  • วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568: วันสิ้นปี
  • วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569: วันขึ้นปีใหม่
  • วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569: วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
  • วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2569: วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
  • วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569: วันหยุดเสาร์-อาทิตย์

เช็กลิสต์ขนส่งปีใหม่ 2569 ไปรษณีย์-เอกชนหยุดไหม?

ข่าวดีสำหรับปีนี้คือ บริษัทขนส่งส่วนใหญ่ เปิดให้บริการตามปกติ เพื่อรองรับปริมาณพัสดุที่หนาแน่นช่วงเทศกาล โดยแบ่งกลุ่มได้แก่ FLASH Express, KEX (Kerry Express), J&T Express, Ninja Van, SPX Express (Shopee) และ LEX (Lazada Express)

สำหรับ ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) เปิดให้บริการตามปกติ (รับฝาก/นำจ่าย) ยกเว้น สาขาที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานราชการ หรืออาคารสำนักงานบางแห่งที่อาจปิดตามวันหยุดของสถานที่นั้น ๆ แนะนำให้ใช้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้า หรือตรวจสอบรายชื่อสาขาที่เปิดผ่านเว็บไซต์ก่อนเดินทาง

ส่วน DHL Express เปิดรับพัสดุวันสุดท้าย 30 ธันวาคม 2568 และหยุดให้บริการ 31 ธันวาคม 2568 – 1 มกราคม 2569 จากนั้นกลับมาเปิดให้บริการวันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569

แม้ขนส่งส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการ แต่เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลที่มีปริมาณพัสดุหนาแน่นกว่าปกติ อาจมีความล่าช้าในการนำจ่ายบ้างในบางพื้นที่ แนะนำให้เผื่อเวลาในการส่งล่วงหน้าสัก 1-2 วัน เพื่อความชัวร์ว่าของขวัญชิ้นสำคัญจะถึงมือผู้รับทันเวลาเคาท์ดาวน์แน่นอน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ที่มาชุดแต่งงาน คิมอูบิน-ชินมินอา บันเทิง

ดีเทลชุดแต่งงาน คิมอูบิน-ชินมินอา ซูมชุดเจ้าสาวสวยสง่า ดีไซน์สุดหรู รู้มูลค่ามีอึ้ง

2 นาที ที่แล้ว
เงินหมื่นดิจิทัล คนละครึ่งพลัส ข่าวการเมือง

เปิดคลิปมนพร แฉเบื้องหลัง “เงินหมื่นดิจิทัล” เป็นหมัน เหตุเอาไปทำ “คนละครึ่งพลัส”

17 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ลูกค้าช็อก สั่งกุ้งทอดเกลือ 5 ตัว จานละ 5,000 บาท โวยร้านไม่แจ้งราคาก่อน สุดท้ายร้านยอมโอนเงินคืน

18 นาที ที่แล้ว
‘เจนสุดา’ เปิดใจครั้งแรก มรสุมสูญ 40 ล้าน ให้นานา ลั่นคติสอนใจ “เมื่อวานตายไปแล้ว&quot; บันเทิง

‘เจนสุดา’ เปิดใจครั้งแรก มรสุมสูญ 40 ล้าน ให้นานา ลั่นคติสอนใจ “เมื่อวานตายไปแล้ว”

24 นาที ที่แล้ว
วันหยุดปีใหม่ขนส่ง 2569 ข่าว

ปีใหม่ 2569 ขนส่งหยุดไหม? ไปรษณีย์-เอกชน เช็กให้ชัวร์ก่อนส่ง ไม่ให้ค้างสต็อก

41 นาที ที่แล้ว
เอาจริง ภาษีที่ดิน 2569 เก็บอัตราเต็ม ไม่มีลดหย่อน ที่ดินรกร้างจ่ายอ่วม เศรษฐกิจ

เอาจริง ภาษีที่ดิน 2569 เก็บอัตราเต็ม ไม่มีลดหย่อน ที่ดินรกร้างจ่ายอ่วม

47 นาที ที่แล้ว
คนไทยในปอยเปตเตือน ข่าว

คนไทยในปอยเปต เตือนรีบเผ่นด่วน! หลุดข้อมูล “ทหารเขมร” เปลี่ยนใส่ชุดพลเรือนขนอาวุธ-โดรน เข้าตึกจำนวนมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เผยผลสรุปประชุม นัดคุย GBC ไทย-กัมพูชา 24 ธ.ค. นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ภาค ก-ข รู้ผลไม่เกิน 26 ธ.ค. วิธีตรวจสอบรายชื่อ เศรษฐกิจ

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 รู้ผลไม่เกิน 26 ธ.ค. วิธีตรวจสอบรายชื่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สยอง หนุ่มคันโคน &quot;น้องชาย&quot; นานแรมปี กินยาไม่หาย หมอถึงผงะ เจอเดินยั้วเยี้ย ข่าวต่างประเทศ

สยอง หนุ่มคันโคน “น้องชาย” นานแรมปี กินยาไม่หาย หมอถึงผงะ เจอเดินยั้วเยี้ย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อห้าม วันคริสต์มาส ไลฟ์สไตล์

10 ข้อห้าม ‘วันคริสต์มาส’ ใครเผลอทำ โชคร้ายยันปีใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกมส์

ผู้จัดงาน Indie Game Awards ยืนรางวัลคืนจาก Clair Obscur: Expedition 33 หลังพบใช้ AI สร้างงานศิลป์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีตรวจสอบสิทธิ เลือกตั้งทั่วไป 2569 เช็กเขตเลือกตั้ง ถ้าไม่มีชื่อต้องทำอย่างไร เช็กที่นี่ ข่าว

วิธีตรวจสอบสิทธิ เลือกตั้งทั่วไป 2569 เช็กเขตเลือกตั้ง ไม่มีชื่อ ทำตามนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที่เที่ยวคริสต์มาส 2025 กรุงเทพ ท่องเที่ยว

16 ที่เที่ยวคริสต์มาส 2025 กรุงเทพฯ แสงสีจัดเต็ม แชะภาพสวย รับความสุขข้ามปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่พลทหารวุ้น ภานุวัฒน์ เสาร์สา ข่าว

หัวอกแม่สูญเสียลูกทหารกล้า “เนิน350” เคาะเรียกทานข้าว เล่าเก็บมือถือจากแนวหน้าให้ตามสัญญา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หลวงตาสุจย์” บอก “ฮุนเซน” ขอให้อัดคลิปเจรจายุติสงคราม ทหารเขมรอ่อนเพลีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลัดหนุ่มอนาคตไกล อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี ขับเก๋งกลับจากงานแต่ง ข้ามเลนพุ่งชนดับคาซากรถพ่อ ก่อนถึงบ้านเพียง 2 กม. ข่าว

อาลัย ปลัดหนุ่มอนาคตไกล ขับรถกลับจากงานแต่ง ชนดับคาซากรถ ก่อนถึงบ้านเพียง 2 กม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คิมอูบิน-ชินมินอา แต่งงานแล้ว บันเทิง

ภาพงานแต่ง คิมอูบิน-ชินมินอา โรแมนติกดุจฉากจบซีรีส์ ตำนานรัก 10 ปีที่รอคอย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;จตุพร&quot; เปิดตัว &quot;พรรคโอกาสใหม่&quot; พร้อมจับมือทุกพรรคที่ไม่ก้าวล่วงสถาบัน ข่าวการเมือง

“จตุพร” เปิดตัว “พรรคโอกาสใหม่” พร้อมจับมือทุกพรรคที่ไม่ก้าวล่วงสถาบัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ส่องยอดรวมเงิดอัดฉีด “เทพบิว ภูริพล” นักวิ่งทีมชาติไทย หลังเหมา 3 เหรียญทองซีเกมส์ 2025

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพภาคที่ 1 ทหารเสียชีวิตวันนี้ ข่าว

สูญเสียเพิ่ม! ทหารกล้าพลีชีพนายที่ 22 เหตุปะทะสมรภูมิบ้านคลองแผง สระแก้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บำนาญชราภาพ ธ.ค.68 เศรษฐกิจ

แจกเงิน ผู้สูงอายุ บำนาญชราภาพ ธ.ค.68 ได้ตลอดชีวิต 7500 บาท เช็กวันเงินเข้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โฆษกโพสต์ “ฮุนเซน” ไม่เคยมีคำว่าเหน็ดเหนื่อย โม้ผ่านสมรภูมิมาแล้ว 105 ครั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พลตรีออง วิบูล&quot; นายพลเขมร ถูกสไนเปอร์ไทยสอยดับ คาสมรภูมิตาควาย ข่าว

“พลตรีออง วิบูล” นายพลเขมร ถูกสไนเปอร์ไทยสอยดับ คาสมรภูมิตาควาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เจค พอล ผ่าตัดด่วน โดนต่อย กรามร้าว โจชัว ซัดหมัดน็อค แต่ยังไม่พอใจฟอร์มมวย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 15:16 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 15:16 น.
60
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ที่มาชุดแต่งงาน คิมอูบิน-ชินมินอา

ดีเทลชุดแต่งงาน คิมอูบิน-ชินมินอา ซูมชุดเจ้าสาวสวยสง่า ดีไซน์สุดหรู รู้มูลค่ามีอึ้ง

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
เงินหมื่นดิจิทัล คนละครึ่งพลัส

เปิดคลิปมนพร แฉเบื้องหลัง “เงินหมื่นดิจิทัล” เป็นหมัน เหตุเอาไปทำ “คนละครึ่งพลัส”

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
‘เจนสุดา’ เปิดใจครั้งแรก มรสุมสูญ 40 ล้าน ให้นานา ลั่นคติสอนใจ “เมื่อวานตายไปแล้ว&quot;

‘เจนสุดา’ เปิดใจครั้งแรก มรสุมสูญ 40 ล้าน ให้นานา ลั่นคติสอนใจ “เมื่อวานตายไปแล้ว”

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
เอาจริง ภาษีที่ดิน 2569 เก็บอัตราเต็ม ไม่มีลดหย่อน ที่ดินรกร้างจ่ายอ่วม

เอาจริง ภาษีที่ดิน 2569 เก็บอัตราเต็ม ไม่มีลดหย่อน ที่ดินรกร้างจ่ายอ่วม

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
Back to top button