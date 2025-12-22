ปีใหม่ 2569 ขนส่งหยุดไหม? ไปรษณีย์-เอกชน เช็กให้ชัวร์ก่อนส่ง ไม่ให้ค้างสต็อก
เปิดปฏิทินหยุดยาว 5 วันรวด เช็กด่วนขนส่งไปรษณีย์-เอกชนเปิดให้บริการไหม ช่วงปีใหม่ 2569 พร้อมกางปฏิทินวันหยุดยาว 5 วันรวด แนะวางแผนส่งของก่อนพลาด
เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของปี เตรียมก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2569 ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและการส่งมอบความสุข แน่นอนว่าสิ่งที่มาคู่กับเทศกาลคือ วันหยุดยาวที่หลายคนรอคอย แต่สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ หรือใครที่กำลังวางแผนจะส่งของขวัญกลับบ้าน สิ่งที่น่ากังวลใจที่สุดคงหนีไม่พ้นคำถามที่ว่า ‘ปีใหม่นี้ ขนส่งหยุดไหม?’ และ ‘ของจะถึงมือผู้รับทันเวลาหรือเปล่า?’
วันนี้เรารวบรวมข้อมูลมาให้แล้วเพื่อให้คุณวางแผนการจัดส่งได้อย่างมืออาชีพ ไม่ต้องกลัวของค้างสต็อกหรือตกหล่นระหว่างทาง
ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน? กางปฏิทินวันหยุดยาว
หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้มีวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ส่งผลให้ปีใหม่ 2569 นี้ เราจะได้หยุดยาวต่อเนื่องถึง 5 วันเต็ม ได้แก่
- วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568: วันสิ้นปี
- วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569: วันขึ้นปีใหม่
- วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569: วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
- วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2569: วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
- วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569: วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
เช็กลิสต์ขนส่งปีใหม่ 2569 ไปรษณีย์-เอกชนหยุดไหม?
ข่าวดีสำหรับปีนี้คือ บริษัทขนส่งส่วนใหญ่ เปิดให้บริการตามปกติ เพื่อรองรับปริมาณพัสดุที่หนาแน่นช่วงเทศกาล โดยแบ่งกลุ่มได้แก่ FLASH Express, KEX (Kerry Express), J&T Express, Ninja Van, SPX Express (Shopee) และ LEX (Lazada Express)
สำหรับ ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) เปิดให้บริการตามปกติ (รับฝาก/นำจ่าย) ยกเว้น สาขาที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานราชการ หรืออาคารสำนักงานบางแห่งที่อาจปิดตามวันหยุดของสถานที่นั้น ๆ แนะนำให้ใช้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้า หรือตรวจสอบรายชื่อสาขาที่เปิดผ่านเว็บไซต์ก่อนเดินทาง
ส่วน DHL Express เปิดรับพัสดุวันสุดท้าย 30 ธันวาคม 2568 และหยุดให้บริการ 31 ธันวาคม 2568 – 1 มกราคม 2569 จากนั้นกลับมาเปิดให้บริการวันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569
แม้ขนส่งส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการ แต่เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลที่มีปริมาณพัสดุหนาแน่นกว่าปกติ อาจมีความล่าช้าในการนำจ่ายบ้างในบางพื้นที่ แนะนำให้เผื่อเวลาในการส่งล่วงหน้าสัก 1-2 วัน เพื่อความชัวร์ว่าของขวัญชิ้นสำคัญจะถึงมือผู้รับทันเวลาเคาท์ดาวน์แน่นอน
