ตรวจหวยลาว 22/12/68 รู้ครบทุกรางวัล เช็กสถิติหวยออกวันจันทร์ 10 งวด
เช็กผลหวยลาวพัฒนา 22 ธันวาคม 2568 (22 12 68) รู้ผลทันทีครบทุกรางวัล เลข 6 ตัว และ ผลสลากพัฒนา 5/45 พร้อมเจาะลึกสถิติหวยออกวันจันทร์ย้อนหลัง 10 งวด
เดินทางมาถึงรอบการออกรางวัลที่หลายคนรอคอยอีกครั้ง สำหรับ หวยลาวพัฒนา หรือ สลากพัฒนา ประจำวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2568 ถือเป็นวันแรกของสัปดาห์ที่นักเสี่ยงโชคต่างจับตามอง เพื่อลุ้นรับทรัพย์ส่งท้ายปี บรรยากาศการเสี่ยงโชคในวันนี้ยังคงคึกคัก หลายคนกำลังมองหาแนวทางเลขเด็ดเพื่อนำไปลุ้นรางวัลใหญ่ วันนี้เราจึงไม่พลาดที่จะรวบรวมผลรางวัลย้อนหลังและเตรียมพื้นที่สำหรับอัปเดตผลรางวัลสด ๆ ร้อน ๆ มาฝากกัน
สำหรับผลการออกรางวัลหวยลาวพัฒนาประจำค่ำคืนนี้ มีผลรางวัล ดังนี้
ผลสลากพัฒนา 5/45
- 38 / 42 / 07 / 40 / 01
เช็กหวยลาวพัฒนาวันนี้ 22 ธันวาคม 2568 (22 12 68)
- เลข 6 ตัว : 335963
- เลข 5 ตัว : 35963
- เลข 4 ตัว : 5963
- เลข 3 ตัว : 963
- เลข 2 ตัว : 63
ย้อนสถิติหวยออกวันจันทร์ 10 งวดย้อนหลัง เลขอะไรบ้าง?
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคอหวยที่ต้องการวิเคราะห์ตัวเลข เราได้รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาวพัฒนาเฉพาะวันจันทร์ย้อนหลังไป 10 งวดล่าสุด เพื่อดูแนวโน้มของตัวเลข ดังนี้
งวดวันที่ 15 ธันวาคม 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 440
- เลขท้าย 2 ตัว : 40
งวดวันที่ 8 ธันวาคม 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 662
- เลขท้าย 2 ตัว : 62
งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 105
- เลขท้าย 2 ตัว : 05
งวดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 133
- เลขท้าย 2 ตัว : 33
งวดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 579
- เลขท้าย 2 ตัว : 79
งวดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 187
- เลขท้าย 2 ตัว : 87
งวดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 226
- เลขท้าย 2 ตัว : 26
งวดวันที่ 27 ตุลาคม 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 412
- เลขท้าย 2 ตัว : 12
งวดวันที่ 20 ตุลาคม 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 480
- เลขท้าย 2 ตัว : 80
งวดวันที่ 13 ตุลาคม 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 456
- เลขท้าย 2 ตัว : 56
จากการสังเกตสถิติย้อนหลัง 10 งวด พบว่าตัวเลขในกลุ่มเลขเบิ้ลและเลขที่มี 0 เข้ามาเกี่ยวข้อง มักจะปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งในวันจันทร์ (เช่น 40, 05, 33, 99, 80)
