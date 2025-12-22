หวยลาว

ตรวจหวยลาว 22/12/68 รู้ครบทุกรางวัล เช็กสถิติหวยออกวันจันทร์ 10 งวด

เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 21:03 น.
393
หวยลาว 22/12/68

เช็กผลหวยลาวพัฒนา 22 ธันวาคม 2568 (22 12 68) รู้ผลทันทีครบทุกรางวัล เลข 6 ตัว และ ผลสลากพัฒนา 5/45 พร้อมเจาะลึกสถิติหวยออกวันจันทร์ย้อนหลัง 10 งวด

เดินทางมาถึงรอบการออกรางวัลที่หลายคนรอคอยอีกครั้ง สำหรับ หวยลาวพัฒนา หรือ สลากพัฒนา ประจำวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2568 ถือเป็นวันแรกของสัปดาห์ที่นักเสี่ยงโชคต่างจับตามอง เพื่อลุ้นรับทรัพย์ส่งท้ายปี บรรยากาศการเสี่ยงโชคในวันนี้ยังคงคึกคัก หลายคนกำลังมองหาแนวทางเลขเด็ดเพื่อนำไปลุ้นรางวัลใหญ่ วันนี้เราจึงไม่พลาดที่จะรวบรวมผลรางวัลย้อนหลังและเตรียมพื้นที่สำหรับอัปเดตผลรางวัลสด ๆ ร้อน ๆ มาฝากกัน

สำหรับผลการออกรางวัลหวยลาวพัฒนาประจำค่ำคืนนี้ มีผลรางวัล ดังนี้

ผลสลากพัฒนา 5/45

  • 38 / 42 / 07 / 40 / 01

เช็กหวยลาวพัฒนาวันนี้ 22 ธันวาคม 2568 (22 12 68)

  • เลข 6 ตัว : 335963
  • เลข 5 ตัว : 35963
  • เลข 4 ตัว : 5963
  • เลข 3 ตัว : 963
  • เลข 2 ตัว : 63

ย้อนสถิติหวยออกวันจันทร์ 10 งวดย้อนหลัง เลขอะไรบ้าง?

เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคอหวยที่ต้องการวิเคราะห์ตัวเลข เราได้รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาวพัฒนาเฉพาะวันจันทร์ย้อนหลังไป 10 งวดล่าสุด เพื่อดูแนวโน้มของตัวเลข ดังนี้

งวดวันที่ 15 ธันวาคม 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 440
  • เลขท้าย 2 ตัว : 40

งวดวันที่ 8 ธันวาคม 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 662
  • เลขท้าย 2 ตัว : 62

งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 105
  • เลขท้าย 2 ตัว : 05

งวดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 133
  • เลขท้าย 2 ตัว : 33

งวดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 579
  • เลขท้าย 2 ตัว : 79

งวดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 187
  • เลขท้าย 2 ตัว : 87

งวดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 226
  • เลขท้าย 2 ตัว : 26

งวดวันที่ 27 ตุลาคม 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 412
  • เลขท้าย 2 ตัว : 12

งวดวันที่ 20 ตุลาคม 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 480
  • เลขท้าย 2 ตัว : 80

งวดวันที่ 13 ตุลาคม 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 456
  • เลขท้าย 2 ตัว : 56

จากการสังเกตสถิติย้อนหลัง 10 งวด พบว่าตัวเลขในกลุ่มเลขเบิ้ลและเลขที่มี 0 เข้ามาเกี่ยวข้อง มักจะปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งในวันจันทร์ (เช่น 40, 05, 33, 99, 80)

