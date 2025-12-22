ข่าวต่างประเทศ

วิศวกรสายเยอรมันสร้างประวัติศาสตร์ “ผู้ใช้วีลแชร์” คนแรกที่เดินทางไปอวกาศสำเร็จ

Photo of Bas Basเผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 10:58 น.
วิศวกรอวกาศสาวชาวเยอรมนี สร้างประวัติศาสต์ เป็นผู้ใช้วีลแชร์คนแรกที่เดินทางไยังอวกาศได้สำเร็จ พิสูจน์ว่าข้อจำกัดร่างกายไม่เป็นอุปสรรค

มิเคลา เบนท์เฮาส์ วิศวกรการบินและอวกาศชาวเยอรมันวัย 33 ปี จากองค์การอวกาศยุโรป (ESA) สร้างสถิติเป็นผู้ใช้วีลแชร์คนแรกของโลกที่เดินทางผ่าน “เส้นคาร์มัน” หรือเส้นแบ่งเขตอวกาศที่ระดับความสูง 100 กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเลได้สำเร็จ

ภารกิจครั้งนี้มีชื่อว่า NS-37 ออกตัวจากฐานปล่อยของบริษัทบลูออริจิน (Blue Origin) ใกล้กับเมืองแวนฮอร์น รัฐเท็กซัส เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยยานแคปซูลนิวเชพเพิร์ดนำพาเธอและเพื่อนร่วมทางอีก 5 คน ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยความเร็วมากกว่า 3 เท่าของความเร็วเสียง

This image provided by Blue Origin, Michaela Benthaus poses after the Blue Origin’s capsule landed on Saturday, Dec. 20, 2025 in West Texas. (Blue Origin via AP)

เบนท์เฮาส์ผู้รักการผจญภัย ประสบอุบัติเหตุจากการขี่จักรยานเสือภูเขาในปี 2018 จนทำให้ไขสันหลังได้รับบาดเจ็บและต้องใช้รถเข็นตั้งแต่นั้นมา เธอยอมรับว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดว่าความฝันที่จะไปอวกาศจะเป็นจริงได้

“ฉันเคยสงสัยว่า อวกาศอาจจะเหมาะกับคนที่มีขาเทียมแต่ยังพอเดินได้บ้างหรือเปล่า การบาดเจ็บที่ไขสันหลังจนขยับไม่ได้เลยอาจจะดูเป็นความพิการที่มากเกินไปสำหรับการไปอวกาศ”

เที่ยวบินนี้ใช้เวลาประมาณ 10 นาที โดยในช่วงที่ยานอยู่บนจุดสูงสุด เบนท์เฮาส์จะได้สัมผัสสภาวะไร้น้ำหนักนาน 2-3 นาที เธอเตรียมตัวมาอย่างดีด้วยอุปกรณ์พิเศษ โดยการใช้สายรัดพิเศษเพื่อยึดขาของเธอไว้ด้วยกันขณะออกจากที่นั่ง เพื่อให้สามารถลอยตัวชมวิวผ่านหน้าต่างได้อย่างสะดวก

This photo provided by Blue Origin shows Michaela Benthaus, a German engineer aiming to become the first wheelchair user in space, talking to crewmate Hans Koenigsmann, a retired SpaceX executive who helped organize and sponsor her flight, on Monday, Dec. 15, 2025, at Blue Origin’s rocket launch site in Van Horn, Texas. (Blue Origin via AP)

ฮันส์ โคนิกส์มันน์ อดีตผู้บริหาร SpaceX และเพื่อนสนิทของเธอ ได้ร่วมเดินทางไปด้วยและผ่านการฝึกฝนเพื่อช่วยเหลือเบนท์เฮาส์ในกรณีที่เธอไม่สามารถกลับเข้าที่นั่งเองได้เนื่องจากแรงจี (G-force) ที่พุ่งสูงถึง 5 เท่าในช่วงขาลง

หลังจบภารกิจ เบนท์เฮาส์เผยว่าสายรัดทำงานได้ดีมาก “ฉันชอบช่วงไร้น้ำหนักและวิวข้างนอกมาก แต่ที่ประทับใจสุด ๆ คือช่วงที่ยานพุ่งตัวขึ้นไป มันเจ๋งมากที่ได้สัมผัสความรู้สึกในทุกขั้นตอนของการทะยานสู่ฟ้า”

นอกจากเป้าหมายส่วนตัวแล้ว เบนท์เฮาส์ยังใช้โอกาสนี้ระดมทุนให้กับ Wings for Life องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่วิจัยเรื่องการรักษาอาการบาดเจ็บทางไขสันหลัง

จาเรด ไอแซกแมน มหาเศรษฐีนักธุรกิจที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร NASA คนใหม่ ได้โพสต์แสดงความยินดีผ่านโซเชียลมีเดียว่า “ยินดีด้วยนะมิคิ! คุณเพิ่งสร้างแรงบันดาลใจให้คนนับล้านได้เงยหน้ามองฟ้าและจินตนาการถึงสิ่งที่เป็นไปได้”

อ้างอิง : CNN

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

