วิศวกรสายเยอรมันสร้างประวัติศาสตร์ “ผู้ใช้วีลแชร์” คนแรกที่เดินทางไปอวกาศสำเร็จ
วิศวกรอวกาศสาวชาวเยอรมนี สร้างประวัติศาสต์ เป็นผู้ใช้วีลแชร์คนแรกที่เดินทางไยังอวกาศได้สำเร็จ พิสูจน์ว่าข้อจำกัดร่างกายไม่เป็นอุปสรรค
มิเคลา เบนท์เฮาส์ วิศวกรการบินและอวกาศชาวเยอรมันวัย 33 ปี จากองค์การอวกาศยุโรป (ESA) สร้างสถิติเป็นผู้ใช้วีลแชร์คนแรกของโลกที่เดินทางผ่าน “เส้นคาร์มัน” หรือเส้นแบ่งเขตอวกาศที่ระดับความสูง 100 กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเลได้สำเร็จ
ภารกิจครั้งนี้มีชื่อว่า NS-37 ออกตัวจากฐานปล่อยของบริษัทบลูออริจิน (Blue Origin) ใกล้กับเมืองแวนฮอร์น รัฐเท็กซัส เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยยานแคปซูลนิวเชพเพิร์ดนำพาเธอและเพื่อนร่วมทางอีก 5 คน ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยความเร็วมากกว่า 3 เท่าของความเร็วเสียง
เบนท์เฮาส์ผู้รักการผจญภัย ประสบอุบัติเหตุจากการขี่จักรยานเสือภูเขาในปี 2018 จนทำให้ไขสันหลังได้รับบาดเจ็บและต้องใช้รถเข็นตั้งแต่นั้นมา เธอยอมรับว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดว่าความฝันที่จะไปอวกาศจะเป็นจริงได้
“ฉันเคยสงสัยว่า อวกาศอาจจะเหมาะกับคนที่มีขาเทียมแต่ยังพอเดินได้บ้างหรือเปล่า การบาดเจ็บที่ไขสันหลังจนขยับไม่ได้เลยอาจจะดูเป็นความพิการที่มากเกินไปสำหรับการไปอวกาศ”
เที่ยวบินนี้ใช้เวลาประมาณ 10 นาที โดยในช่วงที่ยานอยู่บนจุดสูงสุด เบนท์เฮาส์จะได้สัมผัสสภาวะไร้น้ำหนักนาน 2-3 นาที เธอเตรียมตัวมาอย่างดีด้วยอุปกรณ์พิเศษ โดยการใช้สายรัดพิเศษเพื่อยึดขาของเธอไว้ด้วยกันขณะออกจากที่นั่ง เพื่อให้สามารถลอยตัวชมวิวผ่านหน้าต่างได้อย่างสะดวก
ฮันส์ โคนิกส์มันน์ อดีตผู้บริหาร SpaceX และเพื่อนสนิทของเธอ ได้ร่วมเดินทางไปด้วยและผ่านการฝึกฝนเพื่อช่วยเหลือเบนท์เฮาส์ในกรณีที่เธอไม่สามารถกลับเข้าที่นั่งเองได้เนื่องจากแรงจี (G-force) ที่พุ่งสูงถึง 5 เท่าในช่วงขาลง
หลังจบภารกิจ เบนท์เฮาส์เผยว่าสายรัดทำงานได้ดีมาก “ฉันชอบช่วงไร้น้ำหนักและวิวข้างนอกมาก แต่ที่ประทับใจสุด ๆ คือช่วงที่ยานพุ่งตัวขึ้นไป มันเจ๋งมากที่ได้สัมผัสความรู้สึกในทุกขั้นตอนของการทะยานสู่ฟ้า”
นอกจากเป้าหมายส่วนตัวแล้ว เบนท์เฮาส์ยังใช้โอกาสนี้ระดมทุนให้กับ Wings for Life องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่วิจัยเรื่องการรักษาอาการบาดเจ็บทางไขสันหลัง
จาเรด ไอแซกแมน มหาเศรษฐีนักธุรกิจที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร NASA คนใหม่ ได้โพสต์แสดงความยินดีผ่านโซเชียลมีเดียว่า “ยินดีด้วยนะมิคิ! คุณเพิ่งสร้างแรงบันดาลใจให้คนนับล้านได้เงยหน้ามองฟ้าและจินตนาการถึงสิ่งที่เป็นไปได้”
อ้างอิง : CNN
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: