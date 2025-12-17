หวยลาว

หวยลาว 17 ธันวาคม 2568 ผลหวยลาวพัฒนาวันนี้ เช็กสถิติย้อนหลังวันพุธ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 17:34 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 17:44 น.
223
ถ่ายทอดสด หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันพุธที่ 17 ธ.ค. 68 เลข 6 ตัว 5 ตัว 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว และหวยตำราฝัน 4/40 ออกอะไร เช็กผลรางวัลสด ๆ ที่นี่

ถ่ายทอดสด หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันพุธที่ 17 ธ.ค. 68 เลข 6 ตัว 5 ตัว 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว และหวยตำราฝัน 4/40 ออกอะไร เช็กผลรางวัลสด ๆ ที่นี่

โค้งสุดท้ายก่อนรู้ผล เศรษฐีคนใหม่ประจำวันพุธ เตรียมตัวให้พร้อม รางวัลสลากพัฒนา หรือ “หวยลาวพัฒนา” งวดประจำวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568 (17/12/68) สำหรับคอหวยชาวไทยและพี่น้องชาวลาวที่เฝ้ารอคอยผลรางวัลในค่ำคืนนี้ ทางทีมงานได้เกาะติดสถานการณ์การถ่ายทอดสดและพร้อมอัปเดตผลรางวัลทันทีที่ตัวเลขปรากฏ โดยการออกรางวัลจะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ตามเวลาประเทศไทย

ตรวจหวยลาว งวดประจำวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568

  • เลข 6 ตัว : รอผล
  • เลข 5 ตัว : รอผล
  • เลข 4 ตัว : รอผล
  • เลข 3 ตัว : รอผล
  • เลข 2 ตัว : รอผล

ผลสลากพัฒนา 5/45

  • รอผล

เกณฑ์การจ่ายเงินรางวัล หวยลาวพัฒนา สำหรับมือใหม่หัดลุ้น หรือใครที่ถูกรางวัลแล้วอยากคำนวณเงินคร่าว ๆ นี่คืออัตราการจ่ายเงินรางวัลมาตรฐาน (คิดเป็นเงินกีบ)

– ถูกรางวัลเลข 4 ตัว เงินรางวัล = จำนวนที่ซื้อ x 6,000 (ตัวอย่าง ซื้อ 1,000 กีบ รับเงินรางวัล 6,000,000 กีบ)

– ถูกรางวัลเลข 3 ตัว เงินรางวัล = จำนวนที่ซื้อ x 500 (ตัวอย่าง ซื้อ 1,000 กีบ รับเงินรางวัล 500,000 กีบ)

– ถูกรางวัลเลข 2 ตัว เงินรางวัล = จำนวนที่ซื้อ x 60 (ตัวอย่าง ซื้อ 1,000 กีบ รับเงินรางวัล 60,000 กีบ)

สถิติย้อนหลังหวยลาวออกวันพุธ

  • งวดวันที่ 10/12/68 : เลข 4 ตัว 7817 | เลข 3 ตัว 817 | เลข 2 ตัว 17
  • งวดวันที่ 03/12/68 : เลข 4 ตัว 3798 | เลข 3 ตัว 798 | เลข 2 ตัว 98
  • งวดวันที่ 26/11/68 : เลข 4 ตัว 5541 | เลข 3 ตัว 541 | เลข 2 ตัว 41
  • งวดวันที่ 19/11/68 : เลข 4 ตัว 4322 | เลข 3 ตัว 322 | เลข 2 ตัว 22
  • งวดวันที่ 12/11/68 : เลข 4 ตัว 1651 | เลข 3 ตัว 651 | เลข 2 ตัว 51
  • งวดวันที่ 05/11/68 : เลข 4 ตัว 2926 | เลข 3 ตัว 926 | เลข 2 ตัว 26
  • งวดวันที่ 29/10/68 : เลข 4 ตัว 2500 | เลข 3 ตัว 500 | เลข 2 ตัว 00
  • งวดวันที่ 22/10/68 : เลข 4 ตัว 4918 | เลข 3 ตัว 918 | เลข 2 ตัว 18
  • งวดวันที่ 15/10/68 : เลข 4 ตัว 9152 | เลข 3 ตัว 152 | เลข 2 ตัว 52
  • งวดวันที่ 08/10/68 : เลข 4 ตัว 3946 | เลข 3 ตัว 946 | เลข 2 ตัว 46
  • งวดวันที่ 01/10/68 : เลข 4 ตัว 9506 | เลข 3 ตัว 506 | เลข 2 ตัว 06
  • งวดวันที่ 24/09/68 : เลข 4 ตัว 4415 | เลข 3 ตัว 415 | เลข 2 ตัว 15
  • งวดวันที่ 17/09/68 : เลข 4 ตัว 0543 | เลข 3 ตัว 543 | เลข 2 ตัว 43
  • งวดวันที่ 10/09/68 : เลข 4 ตัว 1709 | เลข 3 ตัว 709 | เลข 2 ตัว 09
  • งวดวันที่ 03/09/68 : เลข 4 ตัว 0701 | เลข 3 ตัว 701 | เลข 2 ตัว 01
  • งวดวันที่ 27/08/68 : เลข 4 ตัว 1541 | เลข 3 ตัว 541 | เลข 2 ตัว 41
  • งวดวันที่ 20/08/68 : เลข 4 ตัว 0722 | เลข 3 ตัว 722 | เลข 2 ตัว 22
  • งวดวันที่ 13/08/68 : เลข 4 ตัว 1934 | เลข 3 ตัว 934 | เลข 2 ตัว 34
  • งวดวันที่ 06/08/68 : เลข 4 ตัว 9473 | เลข 3 ตัว 473 | เลข 2 ตัว 73
  • งวดวันที่ 30/07/68 : เลข 4 ตัว 2872 | เลข 3 ตัว 872 | เลข 2 ตัว 72
  • งวดวันที่ 23/07/68 : เลข 4 ตัว 0440 | เลข 3 ตัว 440 | เลข 2 ตัว 40
  • งวดวันที่ 16/07/68 : เลข 4 ตัว 1037 | เลข 3 ตัว 037 | เลข 2 ตัว 37
  • งวดวันที่ 09/07/68 : เลข 4 ตัว 6234 | เลข 3 ตัว 234 | เลข 2 ตัว 34
  • งวดวันที่ 02/07/68 : เลข 4 ตัว 2206 | เลข 3 ตัว 206 | เลข 2 ตัว 06
  • งวดวันที่ 25/06/68 : เลข 4 ตัว 3228 | เลข 3 ตัว 228 | เลข 2 ตัว 28
  • งวดวันที่ 18/06/68 : เลข 4 ตัว 4822 | เลข 3 ตัว 822 | เลข 2 ตัว 22
  • งวดวันที่ 11/06/68 : เลข 4 ตัว 2033 | เลข 3 ตัว 033 | เลข 2 ตัว 33
  • งวดวันที่ 04/06/68 : เลข 4 ตัว 9626 | เลข 3 ตัว 626 | เลข 2 ตัว 26
  • งวดวันที่ 28/05/68 : เลข 4 ตัว 6374 | เลข 3 ตัว 374 | เลข 2 ตัว 74
  • งวดวันที่ 21/05/68 : เลข 4 ตัว 8789 | เลข 3 ตัว 789 | เลข 2 ตัว 89
  • งวดวันที่ 14/05/68 : เลข 4 ตัว 7985 | เลข 3 ตัว 985 | เลข 2 ตัว 85
  • งวดวันที่ 08/05/68 : เลข 4 ตัว 0827 | เลข 3 ตัว 827 | เลข 2 ตัว 27
  • งวดวันที่ 30/04/68 : เลข 4 ตัว 9591 | เลข 3 ตัว 591 | เลข 2 ตัว 91
  • งวดวันที่ 23/04/68 : เลข 4 ตัว 8112 | เลข 3 ตัว 112 | เลข 2 ตัว 12
  • งวดวันที่ 09/04/68 : เลข 4 ตัว 5795 | เลข 3 ตัว 795 | เลข 2 ตัว 95
  • งวดวันที่ 02/04/68 : เลข 4 ตัว 0609 | เลข 3 ตัว 609 | เลข 2 ตัว 09
  • งวดวันที่ 26/03/68 : เลข 4 ตัว 1626 | เลข 3 ตัว 626 | เลข 2 ตัว 26
  • งวดวันที่ 19/03/68 : เลข 4 ตัว 3164 | เลข 3 ตัว 164 | เลข 2 ตัว 64
  • งวดวันที่ 12/03/68 : เลข 4 ตัว 9842 | เลข 3 ตัว 842 | เลข 2 ตัว 42
  • งวดวันที่ 05/03/68 : เลข 4 ตัว 2160 | เลข 3 ตัว 160 | เลข 2 ตัว 60
  • งวดวันที่ 26/02/68 : เลข 4 ตัว 8994 | เลข 3 ตัว 994 | เลข 2 ตัว 94
  • งวดวันที่ 19/02/68 : เลข 4 ตัว 9681 | เลข 3 ตัว 681 | เลข 2 ตัว 81
  • งวดวันที่ 12/02/68 : เลข 4 ตัว 6045 | เลข 3 ตัว 045 | เลข 2 ตัว 45
  • งวดวันที่ 05/02/68 : เลข 4 ตัว 1810 | เลข 3 ตัว 810 | เลข 2 ตัว 10
  • งวดวันที่ 29/01/68 : เลข 4 ตัว 7970 | เลข 3 ตัว 970 | เลข 2 ตัว 70
  • งวดวันที่ 22/01/68 : เลข 4 ตัว 4361 | เลข 3 ตัว 361 | เลข 2 ตัว 61
  • งวดวันที่ 15/01/68 : เลข 4 ตัว 5381 | เลข 3 ตัว 381 | เลข 2 ตัว 81
  • งวดวันที่ 08/01/68 : เลข 4 ตัว 7449 | เลข 3 ตัว 449 | เลข 2 ตัว 49

อ่านข่าวอื่นๆ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

หน่วยงานศาสนามาเลฯ บุกรวบคู่รัก มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน พบถุงยางเกลื่อน

37 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ ฟูแล่ม ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 17 ธ.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เผยข้อมูลพยากรณ์อากาศ 17 - 23 ธันวาคม 2568 ข่าว

กรมอุตุฯ ตอบแล้ว ภาคไหนสัมผัสลมหนาว-เจอฝนซ้ำ พยากรณ์อากาศ 17-23 ธ.ค.68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

‘วิโรจน์’ ประกาศไม่ลงสมัคร สส. รอบหน้า จับตา ‘โตโต้ ปิยรัฐ’ ขยับลงบัญชีรายชื่อแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 17 ธ.ค. 68 ไทยมีลุ้นโกยทองทะลุ 200

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกกองทัพบก แจงปม ทหารกัมพูชาแย่งปืนทหารไทย เร่งระดมพลกู้ร่าง 2 นายให้เร็วที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปแสดงเหตุการณ์รถสวนเลน อิมแพ็ค ที่ทำให้ผู้ขับขี่ตกใจ ข่าว

คลิป ระทึกทางด่วน เก๋งซิ่งสวนเลนกลางถนน หวิดประสานงาหน้าอิมแพ็ค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันพุธที่ 17 ธ.ค. 68 เลข 6 ตัว 5 ตัว 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว และหวยตำราฝัน 4/40 ออกอะไร เช็กผลรางวัลสด ๆ ที่นี่ หวยลาว

หวยลาว 17 ธันวาคม 2568 ผลหวยลาวพัฒนาวันนี้ เช็กสถิติย้อนหลังวันพุธ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมต.เขมร ลั่นทั่วโลกตาสว่างเห็นใจกัมพูชา ยิ่งรบยืดเยื้อยิ่งได้เปรียบ เพราะ Gen Z เยอะกว่าไทย ข่าวต่างประเทศ

รมต.เขมร ลั่นทั่วโลกตาสว่างเห็นใจกัมพูชา ยิ่งรบยืดเยื้อยิ่งได้เปรียบ เพราะ Gen Z เยอะกว่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สัมภาษณ์สุดพิเศษ “มานูเอล นอยเออร์” นายด่านของบาเยิร์น มิวนิค แชร์มุมมองของทีมชุดปัจจุบัน และความคาดหวังในซีซั่นนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
FirstOne โปรเพลเยอร์ RoV ชี้ ดราม่าโกงซีเกมส์ สะท้อนนิสัย ชอบซุกปัญหาใต้พรม ข่าว

FirstOne โปรเพลเยอร์ RoV ชี้ ดราม่าโกงซีเกมส์ สะท้อนนิสัย ชอบซุกปัญหาใต้พรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! นาวิกโยธิน บุกยึดคืนพื้นที่ บ้านหนองรี จ.ตราด สำเร็จ เชิญธงไตรรงค์ขึ้นยอดเสา ทวงคืนแผ่นดิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บาร์โค้ดคือ การเก็บข้อมูลสินค้าในรูปแบบที่เครื่องจักรอ่านได้ ข่าว

บาร์โค้ดคืออะไร? คู่มือบาร์โค้ดสินค้าสำหรับร้านโชห่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พายุซัด ‘เทพีเสรีภาพ’ สูง 35 เมตรถล่มกลางเมือง คลิปแชร์ว่อนนาทีร่วงกระแทกพื้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ เบรนท์ฟอร์ด ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 17 ธ.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บ้านเดชอิศม์&quot; ย้ายค่าย ซบกล้าธรรม &quot;ชนนพัฒฐ์&quot; ยันลง สส.สงขลา เขตเดิม ข่าวการเมือง

“บ้านเดชอิศม์” ย้ายค่าย ซบกล้าธรรม “ชนนพัฒฐ์” ยันลง สส.สงขลา เขตเดิม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีแลกสิทธิ์เคาท์ดาวน์ One Bangkok 2025 ท่องเที่ยว

วิธีแลกสิทธิ์เคาท์ดาวน์ One Bangkok 2025 เริ่มต้นแค่ 1 แต้ม จำนวนจำกัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นศ.ต่างชาติในไทยอัดคลิปขอความเป็นธรรม โดนลูกหลงจากอุบัติเหตุรถชน ไร้คำขอโทษ-การเยียวยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คลิปสุดปีติ พระองค์หญิง ทรงเยี่ยมให้กำลังใจ ทหารกล้าชายแดน ณ โรงพยาบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้ชป้อม รับดูไม่ออก Tokyogurl โกง RoV ตาสว่างวันนี้ ใช้ร่างทรง ลวงโลกเป็นเทพมาตลอด ข่าวกีฬา

โค้ชป้อม รับดูไม่ออก Tokyogurl โกงซีเกมส์ ตาสว่างวันนี้ คาดใช้ร่างทรงลวงโลกเป็นเทพ RoV

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

รู้ตัวร่างทรงแล้ว ใครเล่นแทน Tokyogurl เช็กประวัติ พบ เป็นระดับเซมิโปร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปวิน กางตัวเลข ไทยรบกัมพูชา ทำเศรษฐกิจพังยับ สูญวันละ 500 ล้าน เตือนอย่าตกหลุมพราง ชาตินิยม เศรษฐกิจ

ปวิน กางตัวเลข ไทยรบกัมพูชา ทำเศรษฐกิจพังยับ สูญวันละ 500 ล้าน เตือนอย่าตกหลุมพราง ชาตินิยม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บังคับอัปเกรด iOS-Android จ่อใช้แอปธนาคารไม่ได้ ข่าว

เตือน มือถือเก่า จ่อใช้แอปธนาคารไม่ได้ รีบเช็กรุ่น iOS-Android เริ่ม 14 ก.พ. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง เผย “จ่าเขมรขี้เมา” ยังอยู่ดี หลังเคยกร่างใส่ทหารไทย เซ็งถูกไทยยึดช่องอานม้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ข่าวเศร้า “โค้ชคาราเต้ทีมชาติไทย” ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต หลังเพิ่งเสร็จภารกิจจากซีเกมส์ 2025

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 17:34 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 17:44 น.
223
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานศาสนามาเลฯ บุกรวบคู่รัก มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน พบถุงยางเกลื่อน

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568
เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ ด้วยโปรแกรมพาร์ทเนอร์จากมิตรแท้โชห่วยทำอย่างไรบ้าง

โปรแกรมพาร์ทเนอร์พิเศษจากมิตรแท้โชห่วย

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568

นิวคาสเซิล พบ ฟูแล่ม ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 17 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568
กรมอุตุฯ เผยข้อมูลพยากรณ์อากาศ 17 - 23 ธันวาคม 2568

กรมอุตุฯ ตอบแล้ว ภาคไหนสัมผัสลมหนาว-เจอฝนซ้ำ พยากรณ์อากาศ 17-23 ธ.ค.68

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568
Back to top button