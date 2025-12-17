หวยลาว 17 ธันวาคม 2568 ผลหวยลาวพัฒนาวันนี้ เช็กสถิติย้อนหลังวันพุธ
ถ่ายทอดสด หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันพุธที่ 17 ธ.ค. 68 เลข 6 ตัว 5 ตัว 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว และหวยตำราฝัน 4/40 ออกอะไร เช็กผลรางวัลสด ๆ ที่นี่
โค้งสุดท้ายก่อนรู้ผล เศรษฐีคนใหม่ประจำวันพุธ เตรียมตัวให้พร้อม รางวัลสลากพัฒนา หรือ “หวยลาวพัฒนา” งวดประจำวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568 (17/12/68) สำหรับคอหวยชาวไทยและพี่น้องชาวลาวที่เฝ้ารอคอยผลรางวัลในค่ำคืนนี้ ทางทีมงานได้เกาะติดสถานการณ์การถ่ายทอดสดและพร้อมอัปเดตผลรางวัลทันทีที่ตัวเลขปรากฏ โดยการออกรางวัลจะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ตามเวลาประเทศไทย
ตรวจหวยลาว งวดประจำวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568
- เลข 6 ตัว : รอผล
- เลข 5 ตัว : รอผล
- เลข 4 ตัว : รอผล
- เลข 3 ตัว : รอผล
- เลข 2 ตัว : รอผล
ผลสลากพัฒนา 5/45
- รอผล
เกณฑ์การจ่ายเงินรางวัล หวยลาวพัฒนา สำหรับมือใหม่หัดลุ้น หรือใครที่ถูกรางวัลแล้วอยากคำนวณเงินคร่าว ๆ นี่คืออัตราการจ่ายเงินรางวัลมาตรฐาน (คิดเป็นเงินกีบ)
– ถูกรางวัลเลข 4 ตัว เงินรางวัล = จำนวนที่ซื้อ x 6,000 (ตัวอย่าง ซื้อ 1,000 กีบ รับเงินรางวัล 6,000,000 กีบ)
– ถูกรางวัลเลข 3 ตัว เงินรางวัล = จำนวนที่ซื้อ x 500 (ตัวอย่าง ซื้อ 1,000 กีบ รับเงินรางวัล 500,000 กีบ)
– ถูกรางวัลเลข 2 ตัว เงินรางวัล = จำนวนที่ซื้อ x 60 (ตัวอย่าง ซื้อ 1,000 กีบ รับเงินรางวัล 60,000 กีบ)
สถิติย้อนหลังหวยลาวออกวันพุธ
- งวดวันที่ 10/12/68 : เลข 4 ตัว 7817 | เลข 3 ตัว 817 | เลข 2 ตัว 17
- งวดวันที่ 03/12/68 : เลข 4 ตัว 3798 | เลข 3 ตัว 798 | เลข 2 ตัว 98
- งวดวันที่ 26/11/68 : เลข 4 ตัว 5541 | เลข 3 ตัว 541 | เลข 2 ตัว 41
- งวดวันที่ 19/11/68 : เลข 4 ตัว 4322 | เลข 3 ตัว 322 | เลข 2 ตัว 22
- งวดวันที่ 12/11/68 : เลข 4 ตัว 1651 | เลข 3 ตัว 651 | เลข 2 ตัว 51
- งวดวันที่ 05/11/68 : เลข 4 ตัว 2926 | เลข 3 ตัว 926 | เลข 2 ตัว 26
- งวดวันที่ 29/10/68 : เลข 4 ตัว 2500 | เลข 3 ตัว 500 | เลข 2 ตัว 00
- งวดวันที่ 22/10/68 : เลข 4 ตัว 4918 | เลข 3 ตัว 918 | เลข 2 ตัว 18
- งวดวันที่ 15/10/68 : เลข 4 ตัว 9152 | เลข 3 ตัว 152 | เลข 2 ตัว 52
- งวดวันที่ 08/10/68 : เลข 4 ตัว 3946 | เลข 3 ตัว 946 | เลข 2 ตัว 46
- งวดวันที่ 01/10/68 : เลข 4 ตัว 9506 | เลข 3 ตัว 506 | เลข 2 ตัว 06
- งวดวันที่ 24/09/68 : เลข 4 ตัว 4415 | เลข 3 ตัว 415 | เลข 2 ตัว 15
- งวดวันที่ 17/09/68 : เลข 4 ตัว 0543 | เลข 3 ตัว 543 | เลข 2 ตัว 43
- งวดวันที่ 10/09/68 : เลข 4 ตัว 1709 | เลข 3 ตัว 709 | เลข 2 ตัว 09
- งวดวันที่ 03/09/68 : เลข 4 ตัว 0701 | เลข 3 ตัว 701 | เลข 2 ตัว 01
- งวดวันที่ 27/08/68 : เลข 4 ตัว 1541 | เลข 3 ตัว 541 | เลข 2 ตัว 41
- งวดวันที่ 20/08/68 : เลข 4 ตัว 0722 | เลข 3 ตัว 722 | เลข 2 ตัว 22
- งวดวันที่ 13/08/68 : เลข 4 ตัว 1934 | เลข 3 ตัว 934 | เลข 2 ตัว 34
- งวดวันที่ 06/08/68 : เลข 4 ตัว 9473 | เลข 3 ตัว 473 | เลข 2 ตัว 73
- งวดวันที่ 30/07/68 : เลข 4 ตัว 2872 | เลข 3 ตัว 872 | เลข 2 ตัว 72
- งวดวันที่ 23/07/68 : เลข 4 ตัว 0440 | เลข 3 ตัว 440 | เลข 2 ตัว 40
- งวดวันที่ 16/07/68 : เลข 4 ตัว 1037 | เลข 3 ตัว 037 | เลข 2 ตัว 37
- งวดวันที่ 09/07/68 : เลข 4 ตัว 6234 | เลข 3 ตัว 234 | เลข 2 ตัว 34
- งวดวันที่ 02/07/68 : เลข 4 ตัว 2206 | เลข 3 ตัว 206 | เลข 2 ตัว 06
- งวดวันที่ 25/06/68 : เลข 4 ตัว 3228 | เลข 3 ตัว 228 | เลข 2 ตัว 28
- งวดวันที่ 18/06/68 : เลข 4 ตัว 4822 | เลข 3 ตัว 822 | เลข 2 ตัว 22
- งวดวันที่ 11/06/68 : เลข 4 ตัว 2033 | เลข 3 ตัว 033 | เลข 2 ตัว 33
- งวดวันที่ 04/06/68 : เลข 4 ตัว 9626 | เลข 3 ตัว 626 | เลข 2 ตัว 26
- งวดวันที่ 28/05/68 : เลข 4 ตัว 6374 | เลข 3 ตัว 374 | เลข 2 ตัว 74
- งวดวันที่ 21/05/68 : เลข 4 ตัว 8789 | เลข 3 ตัว 789 | เลข 2 ตัว 89
- งวดวันที่ 14/05/68 : เลข 4 ตัว 7985 | เลข 3 ตัว 985 | เลข 2 ตัว 85
- งวดวันที่ 08/05/68 : เลข 4 ตัว 0827 | เลข 3 ตัว 827 | เลข 2 ตัว 27
- งวดวันที่ 30/04/68 : เลข 4 ตัว 9591 | เลข 3 ตัว 591 | เลข 2 ตัว 91
- งวดวันที่ 23/04/68 : เลข 4 ตัว 8112 | เลข 3 ตัว 112 | เลข 2 ตัว 12
- งวดวันที่ 09/04/68 : เลข 4 ตัว 5795 | เลข 3 ตัว 795 | เลข 2 ตัว 95
- งวดวันที่ 02/04/68 : เลข 4 ตัว 0609 | เลข 3 ตัว 609 | เลข 2 ตัว 09
- งวดวันที่ 26/03/68 : เลข 4 ตัว 1626 | เลข 3 ตัว 626 | เลข 2 ตัว 26
- งวดวันที่ 19/03/68 : เลข 4 ตัว 3164 | เลข 3 ตัว 164 | เลข 2 ตัว 64
- งวดวันที่ 12/03/68 : เลข 4 ตัว 9842 | เลข 3 ตัว 842 | เลข 2 ตัว 42
- งวดวันที่ 05/03/68 : เลข 4 ตัว 2160 | เลข 3 ตัว 160 | เลข 2 ตัว 60
- งวดวันที่ 26/02/68 : เลข 4 ตัว 8994 | เลข 3 ตัว 994 | เลข 2 ตัว 94
- งวดวันที่ 19/02/68 : เลข 4 ตัว 9681 | เลข 3 ตัว 681 | เลข 2 ตัว 81
- งวดวันที่ 12/02/68 : เลข 4 ตัว 6045 | เลข 3 ตัว 045 | เลข 2 ตัว 45
- งวดวันที่ 05/02/68 : เลข 4 ตัว 1810 | เลข 3 ตัว 810 | เลข 2 ตัว 10
- งวดวันที่ 29/01/68 : เลข 4 ตัว 7970 | เลข 3 ตัว 970 | เลข 2 ตัว 70
- งวดวันที่ 22/01/68 : เลข 4 ตัว 4361 | เลข 3 ตัว 361 | เลข 2 ตัว 61
- งวดวันที่ 15/01/68 : เลข 4 ตัว 5381 | เลข 3 ตัว 381 | เลข 2 ตัว 81
- งวดวันที่ 08/01/68 : เลข 4 ตัว 7449 | เลข 3 ตัว 449 | เลข 2 ตัว 49
อ่านข่าวอื่นๆ
- ดูด่วน! เปิดเลขเด็ด พญาบึ้ง งวด 16/12/68 เลข 2-3 ตัวตรง พิชิตรางวัลใหญ่ส่งท้ายปี
- หวยลาว 15 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัล 6 ตัว เช็กสถิติย้อนหลังวันจันทร์
- หวยลาว 12 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัล 6 ตัว เช็กสถิติย้อนหลังวันศุกร์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: